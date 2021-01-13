С новым расходом: траты на технику и анализы резко возросли

Во время новогодних каникул россияне больше всего увеличили свои траты на электронику и медицинские услуги (в основном на тестирование на COVID-19). По сравнению с прошлым годом продажи в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». В меньшей степени, но все же увеличились расходы на продукты (на 3%) и одежду (4%). Новогодние праздники — традиционно высокий сезон для продавцов техники, а расходы на продовольствие возросли вместе с ценами, поясняют эксперты.

Вырвались вперед

Оператор фискальный данных «Платформа ОФД» проанализировал траты россиян с 1 по 10 января и сравнил их с аналогичным периодом 2020 года. Компания обрабатывала 44 млн чеков в сутки с 1 млн онлайн-касс в стране.

В выходные люди проявили интерес к покупкам электроники, а также медицинским услугам. В первой категории товаров объем продаж в денежном выражении вырос на 27%, хотя число покупок стало больше лишь на 2%. Средний чек подскочил на 51%, до 8,6 тыс. рублей. На здоровье стали тратить на 22% больше, чем годом ранее, число приобретений выросло на 10%. При этом средний чек увеличился на 11%, до 3 тыс. рублей. В МКБ и Газмпробанке подтвердили «Известиям», что россияне резко повысили свои траты (безналичные платежи) на медицинские услуги. В других банках из топ-5 оперативно не ответили на запрос.

Стал больше и объем продаж в продуктовых супермаркетах — на 3%, хотя число покупок снизилось на 13%. Средняя сумма приобретения выросла на 29%, до 945 рублей. Реализация одежды и обуви в денежном выражении увеличилась на 4%, но число покупок сократилось на 9%. Средний чек вырос на 8% до почти 4 тыс. рублей.

Доля импортной составляющей в категории электроники и бытовой техники высока, это и стало драйвером роста продаж в денежном выражении. Траты на медицинские услуги выросли за счет повсеместной сдачи тестов на коронавирус, сказали «Известиям» эксперты службы аналитики «Платформы ОФД».

— Между тем, продажи и число покупок в кафе и ресторанах резко снизилось. Реализация в ресторанах в денежном выражении сократилась на 31%, а число приобретений — на 33%. В кафе и столовых аналогичная ситуация: продажи ниже на 21%, а число покупок — на 25%. Это говорит о том, что вместо развлечений люди перераспределили свои расходы в сторону «полезных» приобретений, — сказали в компании.

Традиционно высокий сезон

Конец декабря и первая половина января — традиционно высокий сезон у ритейлеров , напомнил «Известиям» директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. В этот период компании реализуют 15–20% от годового оборота, сказал он. Нынешний январь не стал исключением: россияне, оставшиеся без зимнего отпуска вне дома, пытались обновить или приобрести новую крупную и среднюю бытовую технику, а также проявили интерес к гаджетам.

Рост спроса на медицинские услуги связан с новогодними перемещениями россиян , сказал «Известиям» гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. В прошлом году этот вопрос был неактуален — в начале года ковид не распространялся по стране.

— Очень много санаториев и гостиниц просили отдыхающих сделать тест на коронавирус заранее, либо делали его на месте. Многие на новогодние праздники летали на отдых за границу: некоторые доступные направления сейчас все-таки есть. Это значит, что людям следовало сдать анализы (ПЦР) еще до вылета в страну отдыха, — подчеркнул он.

Продукты люди покупают всегда: эта категория в принципе не может «просесть», сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он подчеркнул, что стоимость товаров растет, вслед за этим повышаются и объемы продаж . В пресс-службе сервиса доставки igooods «Известиям» сказали, что в топ-5 самых заказываемых новогодних продуктов традиционно вошли шоколад и наборы конфет, мандарины, чай и соки. В пресс-службе «Ашана» добавили, что с 1 по 10 января граждане активнее обычного покупали мясо, овощи, молочные продукты и товары для выпечки .

На новогодние каникулы люди действительно чуть больше обычного покупали одежду и обувь, отметил «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. С начала активного распространения коронавирусной инфекции в марте эта категория существенно просела. Теперь же ситуация стала чуть более прогнозируемой: россияне научились жить в новых условиях, плюс к этому появилась вакцина.

С новым расходом_2 Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Онлайн-торговля наблюдает общую тенденцию потребительского спроса: россияне стали охотнее тратиться на быт. То есть в то, что облегчает решение ежедневных домашних задач, добавил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По итогам девяти месяцев 2020 года, согласно Росстату, реальные доходы населения упали на 4,8% в годовом выражении, сказала «Известиям» замглавы ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. Но в России есть традиция праздновать Новый год с размахом и дарить близким дорогие подарки. Поэтому люди тратили деньги «на стол» и вещи. Те, у кого не хватало денег на подарки, прибегали к помощи кредитных карт или обращались в МФО, отметила она.

Крупнейшие банки также подвели итоги новогодних трат россиян, учитывая только их безналичные расходы. По данным «СберИндекса» за 4–10 января, в целом упали расходы на авиабилеты и отели. ВТБ зафиксировал рост расходных операций в городах Золотого кольца.