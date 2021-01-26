Не в первую очередь: «серый» рынок MacBook вырос вдвое

На фоне дефицита новых MacBook «серый» рынок этих устройств вырос за последние два месяца в два раза — до 14–16% от официальных поставок всех ноутбуков в Россию, оценили для «Известий» аналитики. Ритейлеры подтверждают тенденцию: Apple не рассчитывала на такой интерес, и спрос значительно превышает поставки. «Серый» импорт приходит из США через Европу или Белоруссию, товар реализуют через небольшие интернет-магазины или доски объявлений, иногда со скидкой до 20%.

Идти в обход

Нелегальные поставки новых MacBook на процессоре M1 за последние два месяца составили около 14–16% от количества устройств, официально ввезенных вендором в Россию, оценил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Объем «серых» устройств на рынке сейчас составляет не более 1 тыс. штук, уточнил он. Однако это в два раза больше, чем обычные объемы поставок «серых» ноутбуков Apple, отметил аналитик.

В России со старта продаж 19 ноября было реализовано 11,4 тыс. MacBook на чипе M1, сообщил «Известиям» источник в одном из дистрибуторов. Еще один собеседник газеты в одном из ритейлеров отметил, что «серые» поставки оценить сложно, но речь идет о сотнях устройств.

Не в первую очередь Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

Это отгрузки нелегального товара из других стран, где локальная цена ниже (в России устройства официально стоят от 99 990 рублей). Такие ноутбуки не облагаются НДС, так как ввозятся в страну частными лицами, пояснил независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его словам, чаще всего устройства завозят из США (цена от $999, или около 75 тыс. рублей) через Белоруссию или страны Европы. У Apple глобальная гарантия на свои устройства, и в России можно починить гаджет, купленный в другой стране, добавил он.

Сейчас у официальных ритейлеров в наличии далеко не все конфигурации MacBook на M1, это подхлестнуло развитие «серого» рынка, пояснил Эльдар Муртазин. По его словам, дефицит связан с тем, что Apple производит мало новых процессоров M1. К тому же российский рынок для американского вендора не является приоритетным, поэтому в нашу страну компания делает небольшие поставки: размер одной партии составляет несколько тысяч устройств, добавил аналитик.

У «серых» ноутбуков может не быть русских букв на клавиатуре, а блок питания рассчитан только на американские розетки, отметил Эльдар Муртазин. Кроме того, в официальном сервисном центре могут отказать в ремонте, хотя гарантия на лэптопы у Apple и глобальная, утверждает аналитик.

Не в первую очередь Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach

— Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда ноутбуки скупают, как только они появляются в магазинах, и после оказываются на разных площадках с наценкой. Спрос на новые MacBook продолжает превышать предложение, и этим активно пользуются перекупщики. MacBook на М1 действительно очень популярны у покупателей, — прокомментировали в пресс-службе Inventive Retail Group (владеет Re:Store).

На «Авито» доступно больше 800 предложений о продаже новых MacBook, убедились «Известия». Многие объявления продавцы на площадке дублируют, пояснил Эльдар Муртазин.

Не рассчитали

Сразу после анонса MacBook на чипе M1 на устройства начался ажиотажный спрос, превышающий объем первых поставок, рассказал источник в одном из ритейлеров. Создалось впечатление, что Apple неверно рассчитала объем партий для России. Высокий спрос сохраняется и сейчас, хотя ситуация с поставками новых «яблочных» устройств после Нового года улучшилась, добавил собеседник «Известий».

Спрос на новые MacBook втрое превышает имеющееся сейчас предложение, отметил еще один собеседник, близкий к другому ритейлеру.

У официальных продавцов Apple действительно наблюдается дефицит новой линейки MacBook из-за ограниченного количества поставок от бренда в Россию и высокого спроса, отметил руководитель отдела закупок цифровой техники «Ситилинка» Николай Петров.

На рост интереса к MacBook M1 повлиял старт продаж новинки в преддверии новогодних праздников, отметили в пресс-службе «Связного».

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— Дефицит на MacBook, безусловно, есть, и связано это как с превышающим спросом, так и с недостаточными поставками со стороны Apple, — пояснили в компании.

Спрос на ноутбуки Apple нового поколения в «М.Видео» и «Эльдорадо» примерно вдвое выше, чем на MacBook Air и MacBook Pro, стартовавшие в апреле и мае, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера. Модели на процессоре M1 доступны для покупки онлайн и в магазинах. Товарные запасы регулярно пополняются, добавили в компании.

В Apple не ответили на запрос «Известий».

Как рассказал «Известиям» источник в одном из дистрибуторов, целевая аудитория нового MacBook — лояльные и платежеспособные поклонники бренда, которым важно приобрести новинку на старте продаж. Кроме того, части покупателей новый ноутбук Apple нужен для работы, например видеомонтажа или 3D-моделинга. Такое использование устройства требовательно к производительности. Даже на актуальных видеокартах и процессорах процедура рендера может занимать часы, а с новым необкатанным процессором они надеются хоть немного увеличить свой КПД, пояснил собеседник «Известий».