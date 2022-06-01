Подключение из правил: операторов заставят делиться сотовыми сетями
Власти намерены предложить операторам совместно использовать сотовые сети в небольших населенных пунктах и на автотрассах. Минцифры разрабатывает такой механизм, рассказали «Известиям» три источника на рынке связи и подтвердили в ведомстве. Обсуждаемая схема предполагает, что в местах, где у связистов нет своего оборудования, компании смогут воспользоваться техникой конкурентов. В условиях санкций и дефицита оборудования, который может привести к сбоям на сотовых сетях, совместное использование сетей позволит сохранить приемлемое качество связи в крупных городах, указали эксперты.
По селам и трассам
Минцифры разрабатывает механизм совместного использования операторами их сотовых сетей. Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к одной из компаний, и человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи. По их словам, на практике схема должна выглядеть так: если оператор, к примеру, покрывает удаленный населенный пункт, а у конкурентов в нем нет сетей, для обслуживания там абонентов они смогут воспользоваться оборудованием уже телефонизировавшей его компании. Как уточнил один из собеседников «Известий», такая кооперация необходима, чтобы реализовать социально значимые проекты, затормозившиеся из-за санкций. Среди них упразднение в РФ цифрового неравенства, а также покрытие мобильным интернетом федеральных автотрасс.
— Сейчас обсуждается только проект покрытия сотовой связью отдаленных малых населенных пунктов. Автотрассы не обсуждаются, — утверждает один из источников, знакомых с ходом обсуждения.
По словам еще одного собеседника «Известий» на рынке связи, разработку механизма совместного использования сетей Минцифры начало еще в прошлом году. Тогда решением Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были определены условия продления операторам разрешений на использование частот для мобильного интернета четвертого поколения (LTE) на 10 лет. Ими стало развертывание сетей 4G в 99% населенных пунктов с населением 500–999 человек к 2028 году, а также покрытие мобильным интернетом 99% федеральных автотрасс к 2030-м. При этом с 2023 года операторы должны были бы использовать для этого только российское оборудование.
В России около 5 тыс. населенных пунктов с населением 500–999 человек, покрытие каждого стоит 3–7 млн рублей в зависимости от состояния имеющейся в них инфраструктуры. То есть установка в каждом из них по одной базовой станции LTE может обойтись в 15–35 млрд рублей, подсчитывали ранее участники рынка. Однако меры антисанкционной поддержки телеком-отрасли, утвержденные правительством в марте этого года, фактически предусматривают мораторий на реализацию этих капиталоемких проектов, полагают в отрасли.
Механизм совместного использования сетей операторами действительно прорабатывается, подтвердили «Известиям» в Минцифры. Там добавили, что нарушение логистических цепочек привело к временному дефициту современного телекоммуникационного оборудования.
— Рост его стоимости существенно увеличил затраты на выполнение условий выделения LTE-частот для операторов. Это, в свою очередь, могло привести к существенному росту стоимости связи для граждан. Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования, — отметили в пресс-службе ведомства.
В Минцифры напомнили: согласно условиям продления LTE-частот, в 2021 году установлен график покрытия населенных пунктов численностью свыше 1 тыс. человек и федеральных автодорог современными стандартами мобильной связи.
— Уже тем решением Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовых станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования, — отметили в ведомстве.
Санкционное единение
По словам одного из собеседников «Известий», знакомого с менеджерами нескольких операторов и федеральными чиновниками, схема совместного использования сетей актуальна не только для покрытия трасс и небольших населенных пунктов. Не секрет, что в ходе санкционной кампании поставки в РФ оборудования для сотовых сетей и комплектующих для него создают риски сбоев со связью, отметил он. Отсутствие соединения даже на час-два в крупном городе может быть чувствительным, соответственно, механизм технического роуминга в долгосрочной перспективе мог бы смягчить последствия локаутов, спрогнозировал собеседник.
Для реализации подобных проектов в сельской местности можно использовать схему, при которой один оператор работает на сети другого как виртуальный (MVNO), или же применить формат RAN Sharing — в этом случае два или несколько операторов работают на одной и той же сети, в частности, используя одни и те же базовые станции. Однако организация MVNO или RAN Sharing потребуют от операторов дополнительных расходов на оборудование и софт, предупредил собеседник «Известий», и «не приведут к увеличению надежности в городах в силу отсутствия дублирования оборудования».
Альтернативным подходом для снижения затрат в сельской местности и повышения надежности в городах мог бы стать технический роуминг, который уже используется в случаях стихийных бедствий, отметил источник издания. Однако технический роуминг, в отличие от других вариантов, может привести к усложнению выполнения требований к организации системы оперативно-разыскных мероприятий, что усложняет его использование в обычных условиях, считает он.
Из-за санкций закупка необходимого оборудования и ПО может быть проблематична, не исключил источник, близкий к одной из компаний связи.
— Мы принимаем активное участие в обсуждении проекта по совместному использованию сетей в отдаленных населенных пунктах. В городах мы такие проекты не рассматриваем, — сообщили в пресс-службе «МегаФона».
В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и Tele2 отказались от комментариев.
— У телеком-операторов есть большой опыт и возможности в совместном использовании сетей во многих локациях. Этот действенный и эффективный механизм при условии взаимовыгодного партнерства компаний, — отметили в пресс-службе МТС.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце марта оценил общий объем инвестиций отечественных операторов в отрасль в 2021 году более чем в 500 млрд рублей. Около половины этой суммы — затраты на приобретение оборудования, из них 95% — стоимость иностранных решений, не имеющих российских аналогов, сказано в проекте мер развития отрасли связи в условиях санкций, подготовленном союзом.
«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — отмечено в документе.
— Совместное использование оборудования для работы в небольших населенных пунктах и других местах, где это возможно технически, — логичное и своевременное решение. Этот же путь выбирают и операторы за рубежом, — заметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.
Вопрос о совместном использовании сетей давно витал в воздухе, но последние события на рынке и в мире стали поводом для его активной проработки, считает он.
Совместное использование сетей — это задел на будущее, вряд ли в этом году российским операторам грозят серьезные сбои из-за дефицита оборудования и комплектующих, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но если ситуация с заморозкой поставок затянется до следующего года, мера может оказаться нелишней, считает он.