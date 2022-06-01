Подключение из правил: операторов заставят делиться сотовыми сетями

Власти намерены предложить операторам совместно использовать сотовые сети в небольших населенных пунктах и на автотрассах . Минцифры разрабатывает такой механизм, рассказали «Известиям» три источника на рынке связи и подтвердили в ведомстве. Обсуждаемая схема предполагает, что в местах, где у связистов нет своего оборудования, компании смогут воспользоваться техникой конкурентов. В условиях санкций и дефицита оборудования, который может привести к сбоям на сотовых сетях, совместное использование сетей позволит сохранить приемлемое качество связи в крупных городах, указали эксперты.

По селам и трассам

Минцифры разрабатывает механизм совместного использования операторами их сотовых сетей . Об этом «Известиям» рассказали источник, близкий к одной из компаний, и человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов связи. По их словам, на практике схема должна выглядеть так: если оператор, к примеру, покрывает удаленный населенный пункт, а у конкурентов в нем нет сетей, для обслуживания там абонентов они смогут воспользоваться оборудованием уже телефонизировавшей его компании . Как уточнил один из собеседников «Известий», такая кооперация необходима, чтобы реализовать социально значимые проекты, затормозившиеся из-за санкций. Среди них упразднение в РФ цифрового неравенства, а также покрытие мобильным интернетом федеральных автотрасс.

— Сейчас обсуждается только проект покрытия сотовой связью отдаленных малых населенных пунктов. Автотрассы не обсуждаются, — утверждает один из источников, знакомых с ходом обсуждения.

По словам еще одного собеседника «Известий» на рынке связи, разработку механизма совместного использования сетей Минцифры начало еще в прошлом году . Тогда решением Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) были определены условия продления операторам разрешений на использование частот для мобильного интернета четвертого поколения (LTE) на 10 лет. Ими стало развертывание сетей 4G в 99% населенных пунктов с населением 500–999 человек к 2028 году, а также покрытие мобильным интернетом 99% федеральных автотрасс к 2030-м. При этом с 2023 года операторы должны были бы использовать для этого только российское оборудование.

В России около 5 тыс. населенных пунктов с населением 500–999 человек, покрытие каждого стоит 3–7 млн рублей в зависимости от состояния имеющейся в них инфраструктуры. То есть установка в каждом из них по одной базовой станции LTE может обойтись в 15–35 млрд рублей, подсчитывали ранее участники рынка. Однако меры антисанкционной поддержки телеком-отрасли, утвержденные правительством в марте этого года, фактически предусматривают мораторий на реализацию этих капиталоемких проектов, полагают в отрасли.

Механизм совместного использования сетей операторами действительно прорабатывается, подтвердили «Известиям» в Минцифры . Там добавили, что нарушение логистических цепочек привело к временному дефициту современного телекоммуникационного оборудования .

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— Рост его стоимости существенно увеличил затраты на выполнение условий выделения LTE-частот для операторов . Это, в свою очередь, могло привести к существенному росту стоимости связи для граждан. Мы сочли важным поддержать обращение операторов и отложить исполнение условий предоставления LTE-частот на год, до стабилизации ситуации с поставками современного телекоммуникационного оборудования, — отметили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры напомнили: согласно условиям продления LTE-частот, в 2021 году установлен график покрытия населенных пунктов численностью свыше 1 тыс. человек и федеральных автодорог современными стандартами мобильной связи.

— Уже тем решением Минцифры зафиксировало возможность совместного выполнения этих условий операторами связи. Теперь можно не строить четыре базовых станции для покрытия обозначенных территорий, а обойтись одной, согласовав условия ее использования , — отметили в ведомстве.

Санкционное единение

По словам одного из собеседников «Известий», знакомого с менеджерами нескольких операторов и федеральными чиновниками, схема совместного использования сетей актуальна не только для покрытия трасс и небольших населенных пунктов . Не секрет, что в ходе санкционной кампании поставки в РФ оборудования для сотовых сетей и комплектующих для него создают риски сбоев со связью, отметил он. Отсутствие соединения даже на час-два в крупном городе может быть чувствительным, соответственно, механизм технического роуминга в долгосрочной перспективе мог бы смягчить последствия локаутов , спрогнозировал собеседник.

Для реализации подобных проектов в сельской местности можно использовать схему, при которой один оператор работает на сети другого как виртуальный (MVNO), или же применить формат RAN Sharing — в этом случае два или несколько операторов работают на одной и той же сети, в частности, используя одни и те же базовые станции. Однако организация MVNO или RAN Sharing потребуют от операторов дополнительных расходов на оборудование и софт, предупредил собеседник «Известий», и «не приведут к увеличению надежности в городах в силу отсутствия дублирования оборудования».

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Альтернативным подходом для снижения затрат в сельской местности и повышения надежности в городах мог бы стать технический роуминг, который уже используется в случаях стихийных бедствий, отметил источник издания. Однако технический роуминг, в отличие от других вариантов, может привести к усложнению выполнения требований к организации системы оперативно-разыскных мероприятий, что усложняет его использование в обычных условиях, считает он.

Из-за санкций закупка необходимого оборудования и ПО может быть проблематична, не исключил источник, близкий к одной из компаний связи.

— Мы принимаем активное участие в обсуждении проекта по совместному использованию сетей в отдаленных населенных пунктах. В городах мы такие проекты не рассматриваем, — сообщили в пресс-службе «МегаФона» .

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и Tele2 отказались от комментариев.

— У телеком-операторов есть большой опыт и возможности в совместном использовании сетей во многих локациях. Этот действенный и эффективный механизм при условии взаимовыгодного партнерства компаний, — отметили в пресс-службе МТС.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в конце марта оценил общий объем инвестиций отечественных операторов в отрасль в 2021 году более чем в 500 млрд рублей. Около половины этой суммы — затраты на приобретение оборудования, из них 95% — стоимость иностранных решений, не имеющих российских аналогов, сказано в проекте мер развития отрасли связи в условиях санкций, подготовленном союзом.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — отмечено в документе.

— Совместное использование оборудования для работы в небольших населенных пунктах и других местах, где это возможно технически, — логичное и своевременное решение . Этот же путь выбирают и операторы за рубежом, — заметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Вопрос о совместном использовании сетей давно витал в воздухе, но последние события на рынке и в мире стали поводом для его активной проработки, считает он.

Совместное использование сетей — это задел на будущее, вряд ли в этом году российским операторам грозят серьезные сбои из-за дефицита оборудования и комплектующих, полагает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но если ситуация с заморозкой поставок затянется до следующего года, мера может оказаться нелишней, считает он.