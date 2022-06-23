Так и сеть: ученые придумали, как развернуть 5G в удаленных поселках

Российские ученые разрабатывают технологию, которая даст возможность подключать сети 5G к спутниковой инфраструктуре . Это позволит оборудовать связью пятого поколения самые труднодоступные локации: удаленные поселки, месторождения полезных ископаемых и т.д. Подвести наземные коммуникации в такие районы обычно либо невозможно, либо слишком дорого, пояснили эксперты. Впрочем, технология может остаться нишевой, считают специалисты. Для первой очереди внедрения сетей 5G до 2025 года уже выбраны 18 крупных городов, в которых нет смысла развертывать космический сегмент.

Космические масштабы

Ученые МФТИ разрабатывают технологическое решение, которое даст возможность подключать мобильные сети 5G к спутниковым коммуникациям . Это позволит обеспечить связью пятого поколения любой удаленный рудник, газовое месторождение, поселок или другой объект, находящийся там, где нет необходимой инфраструктуры для обмена данными .

— Существуют отдаленные объекты, к которым либо физически невозможно, либо экономически нецелесообразно подводить наземные линии связи. При этом на месте есть потребность в беспроводной сети стандарта 5G, чтобы обеспечить нужды современных предприятий, — сказал «Известиям» руководитель направления 5G в НИЦ телекоммуникаций МФТИ Роман Жуков. — В таком случае единственный выход — использование спутникового шлюза (канала связи), позволяющего соединить базовую станцию с Большой землей для передачи всех необходимых данных .

Кроме обеспечения телефонного и интернет-трафика, мобильная связь пятого поколения предназначена для поддержки «интернета вещей» и передачи особо «тяжелого» контента — например, видео. Технология, над которой работают в МФТИ, будет поддерживать все эти функции, считают ученые. Вероятно, канал также удастся сделать мобильным , то есть будет возможность сворачивать и разворачивать оборудование на новом месте.

Так и сеть Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Станция будет включать в себя антенную систему, модем, формирующий сигнал и блок для работы с наземными передающими каналами связи . Инженеры уверены, что работа над аппаратно-программным решением, которое позволит подключать сети 5G к спутникам, будет завершена раньше, чем в России начнется коммерческое использование связи последнего поколения.

— Наша страна обладает одной из самых больших группировок спутников связи на геостационарной орбите в мире. Это космические аппараты «Экспресс» и «Ямал», которые уже сейчас обеспечивают обширную зону покрытия. При этом в рамках комплексной программы развития спутниковой инфраструктуры планируется запуск новых, более современных космических аппаратов. Это обеспечит новое качество связи и расширит зону уверенного приема, — рассказал Роман Жуков.

«Обкатывать» разработку инженеры МФТИ планируют в рамках пилотной исследовательской сети 5G, которая совсем скоро начнет работать на территории института в подмосковном Долгопрудном . По оценкам специалистов, на разработку спутникового шлюза уйдет около двух лет.

В отдаленной перспективе

С учетом масштабов страны технология весьма перспективна — протягивать наземные сегменты связи в удаленные районы невыгодно , пояснил директор центра исследования перспективных беспроводных технологий связи подведомственного Минцифры НИИ радио Евгений Девяткин. Но вряд ли спутниковый шлюз будет широко применяться в ближайшее время, считает эксперт. По его словам, для первой очереди внедрения сетей 5G до 2025 года уже выбраны 18 крупных городов, в которых нет смысла развертывать космический сегмент .

Так и сеть Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Появление спутникового шлюза для 5G положительно повлияет на рынок связи в России. Но технология будет нишевой. Ее пользователями могут стать удаленные крупные предприятия, которые смогут подключаться к глобальным коммуникационным сетям, или те, кто развивает дистанционные услуги через 5G: получение информации в реальном времени с мест природных бедствий или техногенных катастроф, телемедицина, — сказал Евгений Девяткин.

Ведущие операторы мобильной связи с осторожностью оценивают разработку.

— Сейчас преждевременно говорить о перспективах такой технологии. Любой новый продукт необходимо стандартизировать и обеспечить совместимость с абонентскими устройствами . Кроме того, важно, сколько будет стоить оборудование , также нужно иметь необходимое программное обеспечение и техподдержку, — сказали в пресс-службе «Мегафона».

В Tele2 сказали «Известиям», что российские операторы связи всё еще не имеют доступа к частотам диапазона 3,4–3,8 ГГц, которые считаются оптимальными для строительства сетей и инфраструктурного оборудования 5G .

Так и сеть Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Оценить проект МФТИ в условиях, когда остаются нерешенными вышеуказанные проблемы, крайне сложно, — пояснил представитель оператора.

Он добавил, что для более глубокого анализа перспектив проекта нужны детали об архитектуре решения и задействованном оборудовании.

В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») и МТС на запрос «Известий» не ответили.