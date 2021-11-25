Время вспять: технологии 5G помогут в борьбе с телефонными мошенниками

В декабре вступает в силу закон о блокировке звонков и текстовых сообщений из-за границы с подменных номеров. По оценкам специалистов, почти треть всех телефонных атак против россиян совершается из-за рубежа. Однако окончательно о полной победе над вишинговой киберпреступностью говорить пока преждевременно. Эксперты «Известий» рассказали, какие технологии в будущем помогут победить это зло.

Говорит бот

По оценке источников в банковской сфере, 9 из 10 мошеннических звонков в настоящее время совершаются при помощи голосовых роботов. Тенденция, как утверждают специалисты, возникла после внедрения банками голосовых помощников в сервисы удаленного обслуживания клиентов. Злоумышленники руководствуются тем, что ботам люди стали доверять больше, чем живым собеседникам, представляющимся сотрудниками финансовых структур. Кроме того, обзвон при помощи ботов проще организовать технически. Впрочем, в ЦБ заявили, что не располагают данными о количестве роботизированных атак на граждан.

Ранее зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказал «Известиям», что подавляющее число мошеннических звонков совершаются из-за границы. Банкир отметил, что, хотя количество заявлений от граждан снизилось, поток атак возрос в полтора раза. По словам Кузнецова, за два последних года изменилась ситуация с мошенническими звонками: раньше примерно 40% звонков приходилось на лиц, отбывающих наказание в колониях, столько же на колл-центры из-за границы и еще 20% — на аферистов из российских городов. Сегодня этот криминальный рынок захватили мошенники из-за рубежа — оттуда поступает примерно 70% атак на российские мобильники. Он уточнил, что максимальное количество мошеннических колл-центров сосредоточено на территории Украины, а конкретно — в Днепре.

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Протокол полувековой давности

Проблема мошеннических звонков с подменой номера существует как в России, так и в других странах и связана с использованием протокола обмена данными SS7, объяснила «Известиям» Анастасия Крымская, эксперт юридической фирмы Digital Rights Center, автор Telegram-канала «Цифровое право».

— Он используется с 1975 года в глобальных телекоммуникационных сетях. Протокол сообщает телекоммуникационной сети, с какого номера звонит абонент. Это необходимо для соединения звонков. Мошенники могут украсть номер, который высвечивается на экране телефона, и привязывать его к своему коду. Пока у телефонных мошенников существует техническая возможность использовать несовершенства телекоммуникационного протокола, с ними будет сложно бороться.

Один из радикальных способов борьбы с телефонными мошенниками — изменение протокола и оборудования телекоммуникационных компаний, но делать это необходимо не в одной конкретной стране, а глобально, считает собеседница «Известий».

— Сеть 5G должна решить эту проблему, так как она намного более защищенная, — говорит Крымская.

Затронуть личное

Еще один перспективный способ блокировки телефонных мошенников — использование искусственного интеллекта. Но для этого необходимо предоставить ИИ доступ к содержанию переговоров и тексту SMS-сообщений до их доставки получателю, что влечет большие риски нарушения права на частную жизнь и на тайну связи, отмечает эксперт по цифровому праву.

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— В России был принят закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за границы с подменными номерами, — говорит Крымская. — Операторы связи обязаны блокировать такой трафик с 1 декабря 2021 года. В целом до 2023 года запланирован еще ряд мер, которые помогают бороться с телефонными мошенниками, — операторы обязаны будут передавать друг другу номера абонентов в неизменном виде, а также Роскомнадзором будет создана система по мониторингу соблюдения операторами таких требований. Эти меры могут помочь в борьбе с телефонными мошенниками.

Зачистят эфир

По оценкам специалистов отрасли, после вступления в силу закона количество мошеннических телефонных звонков из-за рубежа сократится минимум на 60%.

— По статистическим данным МВД, количество киберпреступлений за 2021 год выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 года и составило 320 тыс., — напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Рагимов. — Стоит учесть, 2021 год еще не закончился и итоговое количество будет известно только в I квартале 2022 года.

Львиную долю таких атак составляют телефонные мошенничества.

— Ведь к нашим номерам телефонов привязаны учетные записи банков, электронная почта и другие конфиденциальные данные, — говорит Рагимов. — Это, в свою очередь, создает большой соблазн для злоумышленников.

Заткнуть уши и положить трубку

Чтобы не стать жертвой телефонных проходимцев, достаточно придерживаться несложного протокола безопасности.

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— Нужно использовать надежные пароли; систематически обновлять программное обеспечение на гаджетах и ПК; не жалеть денег на надежный антивирус; не переходить по ссылкам в спам-сообщениях; быть бдительными при предоставлении личной информации другим лицам — сначала необходимо убедиться в надежности пути передачи данных, — перечисляет юрист.

Если же мошенник, например, под видом сотрудника банка всё же дозвонился, то нужно прекратить разговор и сразу положить трубку.

— Мошенники знают, какими способами оказывать психологическое давление, поэтому не нужно вести с ними разговор, даже если вам кажется, что вы и так поняли, кто это, — советует Рагимов.