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К стандарту подход: Мишустин призвал начать работу над 6G

Как в этом может поучаствовать промышленность Воронежа
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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К стандарту подход: Мишустин призвал начать работу над 6G
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2022-01-20 09:35:43
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В России требуется начать работу над созданием сетей 6G. Об этом во время визита в Воронеж заявил Михаил Мишустин. Он обратил внимание, что в этом направлении уже движутся многие страны. Также во время рабочей поездки глава кабмина сообщил о выделении 122 млрд рублей на развитие авиастроения. Это, по его словам, позволит обеспечить техническую независимость сферы и нарастить долю отечественных самолетов в российских компаниях. Кроме того, премьер посетил областную детскую больницу и пообещал рассмотреть возможность дать финансирование на строительство онкологического диспансера в регионе.

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В эпидемиологическом плане Воронежская область не выделяется — ежедневно в регионе заражается порядка 400 человек. С такими показателями субъект периодически попадает в десятку по заболеваемости. Однако местные жители считают, что система здравоохранения Воронежа не справляется с такой нагрузкой.

— К моей маме, когда она лежала дома с температурой 39,5 и подтвержденной ковидной пневмонией, врачи просто не ехали. А дедушку с диабетом весь день возили по больницам, его нигде не принимали и в итоге оставили в одном из приемных отделений, где он восемь часов ждал, когда его положат, — рассказала «Известиям» местная жительница Евгения.

Из-за пандемии возникли проблемы и с захоронениями. Осенью правительство области предупреждало: из-за роста смертей кладбища Воронежа работают на пределе возможностей. И лишь на днях власти города определились с новым местом. Оно появится в 2023 году.

20 января в России был зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом — до 38,8 тыс. случаев. Неудивительно, что во время визита в регион премьер не обошел вниманием здравоохранение. А при посещении Воронежской областной детской клинической больницы № 1 Михаил Мишустин был не только в маске, но и в перчатках. Он отметил, что успешность борьбы с новым штаммом «Омикрон» напрямую зависит от готовности первичного звена здравоохранения.

К стандарту подход
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

«Самое важное сейчас — это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь», — сказал Михаил Мишустин.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым глава кабмина также отметил, что «Омикрон» более заразен, но менее летален.

В детской клинической больнице Михаилу Мишустину рассказали о строительстве областного онкологического диспансера с новым радиотерапевтическим, хирургическим корпусами, операционными, блоком реабилитации, клиническими и диагностическими отделениями. Чтобы всё это реализовать, Александр Гусев попросил премьера помочь с финансированием.

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«По онкологическому диспансеру мы с [главой Минздрава России] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] говорили. Необходимо, чтобы вы представили все необходимые документы на согласование в Минздрав до 1 февраля, и, если медико-техническое задание будет одобрено Минздравом, мы рассмотрим возможность обеспечить финансирование», — заверил глава кабмина.

Извечные проблемы

В приоритете работы областных властей — развитие системы здравоохранения, чтобы человек даже из небольшого населенного пункта мог получить медицинскую помощь, заявила «Известиям» зампред Совфеда, сенатор от Воронежской области Галина Карелова. В области, по ее словам, необходимо строить новые поликлиники, чтобы разгружать уже работающие сейчас.

Столица субъекта в целом напоминает портал в прошлое — многие здания разваливаются чуть ли не на глазах. По данным исследования Центра управления регионом, чаще всего местных жителей волнуют проблемы, связанные с ЖКХ, дорогами, общественным транспортом и благоустройством. В Центральном округе Воронеж занимает 66-е место по уровню качества жизни, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве. Впрочем, местные власти говорят, что планируют решать проблемы с благоустройством. В 2022 году расходы области на программу капремонта составят более 3 млрд рублей.

К стандарту подход
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Трудности признают и в Минэкономразвития. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, за январь–сентябрь среди основных проблем региона было снижение индексов промышленного производства на 5,6 п.п. (составил 103,6%) и выпуска продукции с/х на 14,2 п.п (89,0%). Одновременно с этим за III квартал на 27,5% выросла средняя рыночная стоимость 1 кв. м на первичном рынке — до 67,7 тыс. рублей.

Однако в министерстве отмечают и позитивные тенденции. Например, за январь–ноябрь ввод жилья на душу населения увеличился на 17,6%, а темп прироста реальных денежных доходов за III квартал увеличился на 10,2 п.п. По данным Воронежстата, в прошлом году средняя зарплата в регионе выросла до 39,6 тыс. рублей. Хотя по России этот показатель достиг 54,6 тыс. рублей, сообщает Росстат.

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В Воронеже глава кабмина оценил работу основных компаний региона. На фабрике концерна «Созвездие» производят не только средства связи и управления для Минобороны, но и гражданскую продукцию. Так, председателю правительства показали базовые станции мобильной связи 4G и 5G, а также датчики движения для освещения, полностью изготовленные в России. Михаил Мишустин призвал подумать над новым стандартом связи и возможностями его использования.

«Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР. Все страны на сегодняшний день бегут в эту сторону. 6G является практически реализованным стандартом», — сказал премьер.

Основная ответственность за развитие сетей нового поколения лежит на операторах, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский. Политик отметил, что сейчас в России уже развивают 5G, однако процент покрытия территории пока невелик.

К стандарту подход
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Между тем одной из основных целей визита стало обсуждение развития авиаотрасли. На совещании в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) Михаил Мишустин подчеркнул необходимость обеспечить технологическую независимость в этой сфере. Для этого в ближайшее время кабмин выделит 122 млрд на три года. Это также должно позволить России нарастить долю отечественных самолетов в парке крупнейших компаний страны до 30% за следующие девять лет, сообщил премьер. Кроме того, для сокращения полетов на Дальний Восток необходимо поставить задачу создать сверхзвуковой самолет.

«Важно, чтобы российские самолеты были и надежными, и конкурентоспособными. Это еще одна из стратегических задач, которая была поставлена перед нами президентом. Необходимое финансирование выделяется», — напомнил председатель правительства.

Развитие ВАСО позволит укрепить позиции Воронежской области, которая занимает сейчас роль «крепкого середнячка», сказал «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Также премьеру продемонстрировали салон нового отечественного лайнера МС-21. Глава кабмина, судя по всему, остался доволен просторным проходом, в котором человек относительно свободно может разойтись с тележкой с едой, и заключил, что «это удобно».

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