К стандарту подход: Мишустин призвал начать работу над 6G

В России требуется начать работу над созданием сетей 6G. Об этом во время визита в Воронеж заявил Михаил Мишустин . Он обратил внимание, что в этом направлении уже движутся многие страны. Также во время рабочей поездки глава кабмина сообщил о выделении 122 млрд рублей на развитие авиастроения . Это, по его словам, позволит обеспечить техническую независимость сферы и нарастить долю отечественных самолетов в российских компаниях. Кроме того, премьер посетил областную детскую больницу и пообещал рассмотреть возможность дать финансирование на строительство онкологического диспансера в регионе .

Медицинский блок

В эпидемиологическом плане Воронежская область не выделяется — ежедневно в регионе заражается порядка 400 человек . С такими показателями субъект периодически попадает в десятку по заболеваемости. Однако местные жители считают, что система здравоохранения Воронежа не справляется с такой нагрузкой .

— К моей маме, когда она лежала дома с температурой 39,5 и подтвержденной ковидной пневмонией, врачи просто не ехали. А дедушку с диабетом весь день возили по больницам, его нигде не принимали и в итоге оставили в одном из приемных отделений, где он восемь часов ждал, когда его положат, — рассказала «Известиям» местная жительница Евгения.

Из-за пандемии возникли проблемы и с захоронениями . Осенью правительство области предупреждало: из-за роста смертей кладбища Воронежа работают на пределе возможностей. И лишь на днях власти города определились с новым местом. Оно появится в 2023 году.

20 января в России был зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом — до 38,8 тыс. случаев. Неудивительно, что во время визита в регион премьер не обошел вниманием здравоохранение . А при посещении Воронежской областной детской клинической больницы № 1 Михаил Мишустин был не только в маске, но и в перчатках. Он отметил, что успешность борьбы с новым штаммом «Омикрон» напрямую зависит от готовности первичного звена здравоохранения.

К стандарту подход Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

«Самое важное сейчас — это количество коек, которые готовы принять больных, количество врачей и правильно оказанная медицинская помощь», — сказал Михаил Мишустин.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым глава кабмина также отметил, что «Омикрон» более заразен, но менее летален .

В детской клинической больнице Михаилу Мишустину рассказали о строительстве областного онкологического диспансера с новым радиотерапевтическим, хирургическим корпусами, операционными, блоком реабилитации, клиническими и диагностическими отделениями. Чтобы всё это реализовать, Александр Гусев попросил премьера помочь с финансированием .

«По онкологическому диспансеру мы с [главой Минздрава России] Михаилом Альбертовичем [Мурашко] говорили. Необходимо, чтобы вы представили все необходимые документы на согласование в Минздрав до 1 февраля, и, если медико-техническое задание будет одобрено Минздравом, мы рассмотрим возможность обеспечить финансирование» , — заверил глава кабмина.

Извечные проблемы

В приоритете работы областных властей — развитие системы здравоохранения , чтобы человек даже из небольшого населенного пункта мог получить медицинскую помощь, заявила «Известиям» зампред Совфеда, сенатор от Воронежской области Галина Карелова. В области, по ее словам, необходимо строить новые поликлиники, чтобы разгружать уже работающие сейчас .

Столица субъекта в целом напоминает портал в прошлое — многие здания разваливаются чуть ли не на глазах. По данным исследования Центра управления регионом, чаще всего местных жителей волнуют проблемы, связанные с ЖКХ, дорогами, общественным транспортом и благоустройством . В Центральном округе Воронеж занимает 66-е место по уровню качества жизни, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве. Впрочем, местные власти говорят, что планируют решать проблемы с благоустройством. В 2022 году расходы области на программу капремонта составят более 3 млрд рублей .

К стандарту подход Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Трудности признают и в Минэкономразвития. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, за январь–сентябрь среди основных проблем региона было снижение индексов промышленного производства на 5,6 п.п. (составил 103,6%) и выпуска продукции с/х на 14,2 п.п (89,0%). Одновременно с этим за III квартал на 27,5% выросла средняя рыночная стоимость 1 кв. м на первичном рынке — до 67,7 тыс. рублей.

Однако в министерстве отмечают и позитивные тенденции. Например, за январь–ноябрь ввод жилья на душу населения увеличился на 17,6%, а темп прироста реальных денежных доходов за III квартал увеличился на 10,2 п.п . По данным Воронежстата, в прошлом году средняя зарплата в регионе выросла до 39,6 тыс. рублей. Хотя по России этот показатель достиг 54,6 тыс. рублей, сообщает Росстат.

Под крылом самолета

В Воронеже глава кабмина оценил работу основных компаний региона . На фабрике концерна «Созвездие» производят не только средства связи и управления для Минобороны, но и гражданскую продукцию. Так, председателю правительства показали базовые станции мобильной связи 4G и 5G , а также датчики движения для освещения, полностью изготовленные в России. Михаил Мишустин призвал подумать над новым стандартом связи и возможностями его использования .

«Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР. Все страны на сегодняшний день бегут в эту сторону. 6G является практически реализованным стандартом» , — сказал премьер.

Основная ответственность за развитие сетей нового поколения лежит на операторах, заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по информационной политике Сергей Боярский. Политик отметил, что сейчас в России уже развивают 5G, однако процент покрытия территории пока невелик.

К стандарту подход Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Между тем одной из основных целей визита стало обсуждение развития авиаотрасли . На совещании в Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО) Михаил Мишустин подчеркнул необходимость обеспечить технологическую независимость в этой сфере. Для этого в ближайшее время кабмин выделит 122 млрд на три года. Это также должно позволить России нарастить долю отечественных самолетов в парке крупнейших компаний страны до 30% за следующие девять лет , сообщил премьер. Кроме того, для сокращения полетов на Дальний Восток необходимо поставить задачу создать сверхзвуковой самолет.

« Важно, чтобы российские самолеты были и надежными, и конкурентоспособными. Это еще одна из стратегических задач, которая была поставлена перед нами президентом . Необходимое финансирование выделяется», — напомнил председатель правительства.

Развитие ВАСО позволит укрепить позиции Воронежской области, которая занимает сейчас роль «крепкого середнячка», сказал «Известиям» директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.