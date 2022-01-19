Место для нового кладбища выбрали в Воронеже

Власти Воронежа определились с местом размещения нового кладбища. Оно появится в 2023 году. Погост создадут на территории микрорайона Семилукские Выселки. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Вадим Кстенин.

По его словам, в самом городе ресурсы городских кладбищ себя исчерпали. Проблеме много лет, и устранить ее не так просто. Территорию под организацию нового места захоронения найти сложно из-за отсутствия свободных площадей и множества ограничений, которые накладываются на земельные участки под такое назначение, приводит слова градоначальника ИА «Абирег».

Территорию в районе Семилукских Выселок оформили в муниципальную собственность. В ближайшее время специалисты начнут проектировать кладбище. Реализация проекта начнется в 2023 году. Для этого места сделают асфальтированные подъездные пути, межквартальные проезды, построят сети наружного освещения.

Сейчас на территории Воронежа существуют порядка 20 кладбищ. Их общая территория — около 400 га.