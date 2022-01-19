Лечебный курс: как справиться с «омикроном»

Главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рассказала о том, что необходимо делать при появлении первых признаков заражения «омикрон»-штаммом. Она советует обильное питье и прием жаропонижающих средств. Каковы симптомы заражения новым штаммом и как победить болезнь — в материале «Известий».

Что делать при заражении «омикроном»

Симптомы «омикрона» почти совпадают с проявлением ОРВИ, поэтому в любой домашней аптечке найдутся средства, которые могут облегчить течение болезни, рассказала ТАСС Светлана Сметанина. В начале заболевания обычно наблюдается интоксикация организма и высокая температура, головная и мышечная боль. При появлении этих симптомов необходимо выпивать не менее двух литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты. Если температура тела превышает 38 градусов, держится более трех дней и не снижается после приема лекарств, необходимо обратиться к врачу.

При першении и боли в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина. При заложенности носа можно применять сосудосуживающие капли, полезно промывание растворами морской воды.

В дополнение к симптоматической терапии можно использовать противовирусные препараты, которые, по словам медика, «помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни».

Как принимать жаропонижающие

В качестве жаропонижающих при заражении «омикрон»-штаммом можно принимать ибупрофен или парацетамол, однако важно соблюдать эффективную дозировку, рассказала «Известиям» иммунолог Ирина Ярцева.

Для ибупрофена дозировка составляет 1200 мг в сутки, то есть по 400 мг три раза в день. Парацетамол надо принимать по 1000 мг три раза в день, то есть всего 3000 миллиграммов.

Следование данным рекомендациям в любом случае требует консультации специалиста.

Каковы симптомы заражения «омикроном»

О главных симптомах заражения новым штаммом ранее рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании совета по борьбе с коронавирусом. Симптомы «омикрона», по его словам, сходны с гриппом, это першение в горле и лихорадка.

Также об инфицировании «Омикроном» могут свидетельствовать слабость и слабое покашливание, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Где распространяется «омикрон»

«Омикрон»-штамм COVID-19 активнее распространяется в клетках слизистых верхних дыхательных путей, в связи с этим заболевание коронавирусной инфекцией, причиной которого стал данный штамм, переносится пациентами легче, заявил иммунолог Николай Крючков.

С этим мнением согласился и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, «воспаление легких, тяжелая легочная патология при этом вирусе возникают реже, чем при «дельте» и других».

Ученый-генетик Дмитрий Прусс также указал, что штамм коронавируса «омикрон» поражает средние дыхательные пути, чем отличается от варианта «дельта», атакующего легкие. Он уточнил, что такую особенность медики обнаружили у людей с тяжелым течением заболевания. По его словам, «для «омикрона» больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей, а для «дельты» — более глубинное поражение самих легких, альвеол». В случае легкого и среднего течения COVID-19 большой разницы в симптомах между штаммами не наблюдается.

Насколько опасен «омикрон»

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин отмечает, что «омикрон» может быть более коварным, чем «дельта». По его словам, «новая коронавирусная инфекция сильно влияет на систему гемостазов — это свертывание крови, эти осложнения могут быть более коварными, и от этого люди могут уходить». Кроме того, из-за симптомов, сходных с ОРВИ, высок риск начала самолечения, что усугубит распространение вируса. А он и так, по словам медика, слишком быстро распространяется, его «главная проблема — это проблема больших цифр».

О том, что «омикрон» нельзя считать более легким вариантом, так как у некоторых людей без иммунитета может наблюдаться тяжелое течение болезни, заявил и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что «по литературным данным», тяжелое течение болезни при «омикроне» фиксируется реже, но это данные европейских стран, где 60–80% вакцинировано. В нашей стране, по словам медика, еще мало вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение». Также он подчеркнул, что привитые «Спутником V», скорее всего, вообще не заболевают «омикрон»-вариантом.

Профессор Анатолий Альтштейн, комментируя выводы представителя ВОЗ в РФ Мелиты Вуйнович о степени опасности нового варианта, заявил, что нельзя считать «омикрон» менее опасным, поскольку его пониженная летальность перекрывается повышенной заразностью. Он отметил, что меньше смертей не будет, поскольку заболевает много людей. Летальность, по его мнению, останется примерно на том же уровне.