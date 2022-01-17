Сети подземелья: 5G хотят протестировать в метро

5G хотят протестировать в метро. Соответствующую заявку на испытание связи пятого поколения в подземке Москвы, Санкт-Петербурга и Казани «Ростелеком» подал в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Для этого оператор просит выделить диапазон 3,3–4,1 ГГц — он оптимален для 5G c точки зрения качества покрытия в крупных городах и стоимости строительства сетей. Правда, этот диапазон уже занят средствами спутниковой связи, и государство не спешит передавать его сотовым компаниям, говорят эксперты. Впрочем, обращение «Ростелекома» в ГКРЧ свидетельствует, что диалог о возможности использования этого диапазона для 5G в крупнейших городах не окончен — технически его можно частично высвободить под пятое поколение, считают специалисты.

Частота эксперимента

«Ростелеком» подал Госкомиссии по радиочастотам две заявки на выделение частот для проведения «научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G», следует из материалов комиссии, с которыми ознакомились «Известия». Тестировать технологию оператор планирует на наземных станциях метро в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. Для этого «Ростелеком» просит выделить ему диапазон частот 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц. На подземных станциях в Москве (здесь эксперимент планируется провести на Кольцевой линии), в Казане и Петербурге оператор хочет использовать диапазон 3,4–3,8 ГГц.

В Минцифры, курирующем работу ГКРЧ, «Известиям» сказали, что заявка будет рассмотрена на ближайшем заседании госкомиссии, которой предстоит принимать решение, и комментарии преждевременны.

Сети подземелья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения. Это нужно как операторам, так и будущим потребителям сервисов, — считает представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

Иначе российские компании утратят конкурентоспособность в сравнении с зарубежными, которые уже могут с помощью 5G повышать эффективность производственных и бизнес-процессов, отметил он. «Ростелеком» готов испытать все радиочастотные ресурсы, пригодные для использования в сетях пятого поколения, — тестирование в метро не может создавать помех наземным радиоэлектронным средствам, утверждает Валерий Костарев.

— С точки зрения операторов диапазон, который обобщенно можно охарактеризовать как 3,6 ГГц, оптимален для развертывания 5G. В крупных городах он дает оптимальное соотношение покрытия сетей и их емкости. При этом сети, работающие в этом диапазоне, строить дешевле, нежели в других рассматриваемых в РФ диапазонах, — объяснил руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.

По его словам, так или иначе, 3,6 ГГц используются практически во всех странах, внедряющих 5G: в европейских государствах, в Китае, в Африке, на отдельных фрагментах сетей в США и др.

Но в России использование 3,6 ГГц проблематично — в первую очередь потому что диапазон плотно занят средствами спутниковой связи различного назначения, продолжил Вадим Поскакухин. Дискуссию о частичном допуске 5G к этим частотам операторы и чиновники ведут уже несколько лет, но договориться с ними у бизнеса пока не получается. Государство предлагает операторам развивать связь пятого поколения на альтернативных частотах — 4,8–4,99 ГГц, а также 24,2–27,5 ГГц. Сейчас в России на них развернуто несколько десятков опытных зон пятого поколения (в частности, в нескольких локациях Москвы и Петербурга 5G на частотах 4,8–4,99 ГГц доступно в тестовом режиме для абонентов МТС).

Сети подземелья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Развивать пятое поколение на альтернативных частотах гораздо сложнее, чем в диапазоне 3,6 ГГц, неоднократно сетовали связисты. 4,8–4,99 ГГц требует больших затрат на строительство сетей, указывали они. В 2020 году международная ассоциация GSMA подсчитала, что покрыть Москву 5G в пределах МКАД на частотах 3,4–3,8 ГГц обойдется каждому оператору в 37,2 млрд рублей. При использовании 4,8–4,99 ГГЦ затраты вырастут до 54,4 млрд рублей.

К тому же когда технология выйдет на массовый рынок, чтобы 5G было комфортно пользоваться, 3,6 ГГц все-таки необходимо будет задействовать — с учетом постоянного роста трафика 4,8–4,99 ГГц может попросту не хватить, добавил Вадим Поскакухин.

Что касается частот выше 24 ГГц, то радиус работающих на них базовых станций очень мал — несколько сот метров, что не подходит для массового покрытия городов, объясняли участники рынка.

Разговор не окончен

В 2021 году «дочка» «Ростелекома» Freshtel попыталась получить в ГКРЧ частоты 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G в метро Москвы и Казани, но тогда ее заявка не дошла до рассмотрения. Повторную попытку Вадим Поскакухин считает целесообразной. Ограниченно эти частоты все-таки можно задействовать для 5G — есть технические способы, которые позволяют это, но чтобы найти компромисс с их нынешними пользователями, технологии и решения по обеспечению совместимости надо апробировать, пояснил эксперт. Среди способов «примирения» 5G и спутниковой связи специалист приводит вынос космических передатчиков за пределы городов и их защиту от помех с помощью фильтров и установки специальных экранирующих конструкций в местах работы земных станций спутниковой связи.

Сети подземелья Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Есть и административно-организационные методы — например, при оперативном развертывании средств связи спецпотребителей сети 5G могут на время отключаться, — заключил Вадим Поскакухин.

Действия «Ростелекома» вполне логичны — один из крупнейших в РФ операторов пытается привлечь внимание государства к проблеме с выделением частот для сетей пятого поколения, продемонстрировать свою озабоченность сложившейся ситуацией, рассуждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В крупных городах России 5G планируется запустить к 2024 году, но пока не принято решение о выделении частот, сделать это невозможно, подчеркнул он.

Обращение «Ростелекома» в ГКРЧ свидетельствует, что вопрос об использовании 3,6 ГГц операторами 5G не закрыт и его решение рано или поздно может сдвинуться с мертвой точки, считает Денис Кусков.

Одной из приоритетных задач в сфере сетей пятого поколения для «Мегафона» остается получение частот 3,4–3,8 ГГц, отметил представитель компании.

— Мы продолжим работать в этом направлении. Без этих частот скорейшее развитие новых технологий в России не представляется возможным. Ключевое их преимущество перед другими частотами заключается в том, что они позволяют обеспечивать самый оптимальный баланс между покрытием сети и скоростью интернета, — пояснил он.

Представитель МТС Алексей Меркутов согласен с коллегой: 3,4–3,8 ГГц обеспечивает оптимальное сочетание покрытия и высоких скоростей. Он глобальный, под него выпускается оборудование, освоение этого диапазона в России ускорит запуски сетей 5G в РФ.

В «Вымпелкоме» отказались от комментариев.