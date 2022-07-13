От общего к частичному: ЕС разрешил транзит грузов в Калининград по ж/д

Калининград считает шагом вперед решение Евросоюза вывести из-под санкций железнодорожный транзит в регион с «‎соблюдением ряда условий». Как заявил «Известиям» начальник управления информационной политики правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, документ будет изучаться экспертами на предмет соответствия требованиям РФ. Позиция Москвы неизменна — необходимо возвращение того порядка транзита, который действовал до 18 июня. 13 июля Еврокомиссия опубликовала разъяснение по перевозке товаров в эксклав. При этом передвижение российских грузов по автодорогам по-прежнему запрещено, однако на этот вид доставки товаров приходится малая часть перевозок — большинство грузов в Калининград доставляют именно по ж/д. Заявление ЕК частично подтверждает информацию источников «‎Известий», которые‎ сообщали, что ЕС и РФ смогли договориться по транзиту.

Нужна полная свобода

Еврокомиссия опубликовала уточнения по транзиту грузов в Калининградскую область: главный канал поставок товаров в эксклав выведут из-под санкций, но сохранят контроль.

Запрет на транзит санкционных товаров в Калининград распространяется только на автоперевозки. По железной дороге их можно перевозить «при осуществлении необходимого контроля». При этом сохраняется полный запрет на провоз подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения.

Члены ЕС также должны будут проверять, остаются ли объемы транзита в пределах исторических средних значений за последние три года.

«‎‎В частности, отражает ли это реальный спрос на товары первой необходимости в пункте назначения и что нет необычных потоков или торговых моделей, которые могут привести к обходу (санкций)», — уточняют авторы разъяснительного документа.

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Если будет отмечен рост объемов транзита, «‎в таком случае государства-члены должны принять все необходимые меры, предусмотренные законодательством ЕС, включая при необходимости отказ в транзите и удержание соответствующих товаров»‎.

— Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту российских грузов. Действительно, там произошли некоторые изменения, мы сейчас изучаем этот документ с нашими транспортниками, логистами, экономистами, чтобы понять, насколько его содержание отвечает нашим запросам. Пока понятно только одно: железнодорожный транзит подсанкционных товаров разрешен в полном объеме, правда, там указан некий «особый контроль» со стороны властей стран Евросоюза, не очень понятно, что имеется в виду. Но в целом да, это, безусловно, некий шаг вперед, — заметил в беседе с «Известиями» Дмитрий Лысков.

По его словам, пока тяжело судить, насколько РФ устроит именно такая трактовка калининградского транзита, поскольку документ «достаточно рамочный. Он состоит из двух листков, 13 пунктов, которые разъясняют порядок. Не очень понятно, каким образом этим документом будет руководствоваться литовская сторона, литовская таможня».

— Если этот особый контроль над калининградским транзитом подразумевает некую бесконечную и крайне доскональную проверку, по сути, видных грузов, а транзит растянется с нескольких дней до недели и более, то это одна ситуация, которая не может нас устраивать. А если это всё будет проходить достаточно быстро и оперативно, то да, безусловно, это некий выход из ситуации , — отметил Лысков.

Железная дорога через Литву — главный канал поставки грузов из основной части России в Калининградскую область. В 2021 году по ж/д перевезли 47 тыс. ДФЭ (единица измерения, равна объему, занимаемому стандартным двадцатифутовым контейнером). Морской транзит составил 39 тыс. ДФЭ. Через сухопутную границу фурами перевезли всего 8,3 тыс. ДФЭ.

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23 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: Еврокомиссия не вводила блокаду Калининграда. Но ведомство собирается «‎пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом»‎.

13 июля премьер Литвы Ингрид Шимоните заявила, что страна предоставила Еврокомиссии документ, в котором изложена позиция Вильнюса в отношении транзита в Калининградскую область.

«‎Мы представили свои идеи по калининградскому транзиту в Еврокомиссию. Уже на этой неделе может быть объявлено о его пересмотре» ‎, — анонсировала ранее политик.

Рекомендации ЕК будут документом Евросоюза, который нельзя рассматривать как двустороннее заявление, отметила премьер. «Это не будет некое соглашение между Еврокомиссией и Литвой, которое должны подписать представители сторон», — сказала тогда она.

Россия изучит опубликованные Еврокомиссией разъяснения по калининградскому транзиту, з аявила представитель МИДа Мария Захарова.

«Нас заверили, что речь идет об уточнении порядка перемещения наземным транзитом из и в Калининградскую область широкой номенклатуры грузов, которые подпадают под так называемый санкционный режим ЕС», — отметила дипломат.

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Литва запретила железнодорожный и автомобильный транзит в Калининградскую область санкционных, с точки зрения ЕС, товаров с 18 июня.

Тогда же губернатор области Антон Алиханов заявил, что, по оценкам региона, под запрет ж/д транзита попадает «‎‎от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами РФ».

«Это в том числе стройматериалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства [материалов], готовая продукция, которая вывозилась с нашей территории. Это потребует сейчас от нас срочной постановки на линию Усть-Луга – Балтийск новых судов», — уточнял тогда губернатор.

7 июля советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила о необходимости «‎‎не только запретить транзит грузов из санкционного списка, но и ввести контроль‎».‎ По словам политика, «‎‎не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», потому Вильнюс отказывается от идеи зеленых коридоров.

Не всё сразу

Ситуация с транзитом товаров не решится в один день , считает Дмитрий Лысков. Сейчас, когда документ только опубликован, его довели до сведения всех стран-членов. Однако процедура таможенного оформления — дело небыстрое. «Нужно загрузить, оформить, оплатить услуги по транзиту, по таможенному оформлению, это тоже занимает какое-то время», — отметил Лысков.

Заявление ЕК частично подтверждает заявления источников «‎Известий», которые накануне‎ сообщили, что ЕС и РФ смогли договориться по транзиту. По их словам, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил Россию». Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ.

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— В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите , — подчеркнул осведомленный источник «‎Известий»‎.