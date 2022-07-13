Сделают вывод: ЕС договорился с РФ о транзите грузов в Калининград

ЕС и РФ договорились о транзите грузов в Калининград . Как заявили «Известиям» высокопоставленные источники с российской стороны, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву . Там, в частности, указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями РФ . По словам собеседников, эту меру могут отдельно прописать в готовящемся седьмом пакете санкций . Такой вариант, отмечают опрошенные «‎Известиями»‎ эксперты, с точки зрения процедуры легче, чем голосование по отдельным исключениям. В Совфеде «‎Известиям»‎ уточнили, что также рассчитывают на разрешение спора, иначе ситуация грозит зайти в «‎очень опасный тупик»‎. Сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит .

Исключение всех устраивает

18 июня Литва заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге . Ограничения затронули около 30% поставок в российский эксклав. В конце июня Reuters со ссылкой на источники сообщало, что европейские политики ведут переговоры о снятии санкций с транзитных товаров, идущих в Калининградскую область . По данным агентства, поддержку переговорам оказывает Германия. Собеседник Reuters уточнил: « ‎‎Литва опасается, что Москва может использовать военную силу, чтобы проложить сухопутный коридор через литовскую территорию ».

8 июля представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Еврокомиссия и Литва заверили Москву, что решат вопрос транзитной блокады Калининграда в ближайшее время.

Как сообщили «‎Известиям»‎ два высокопоставленных источника с российской стороны, в начале июля ЕС представил РФ черновик документа, чтобы разрешить транзит в Калининградскую область .

Сделают вывод Фото: REUTERS/Ints Kalnins

— В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ, то есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите , — подчеркнул осведомленный источник «‎Известий»‎.

По его словам, уже «‎несколько недель идет согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом»‎.

— Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны , — заключил собеседник «‎Известий»‎.

Слова источника подтверждает и то, что 23 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил: Еврокомиссия не вводила блокаду Калининграда. Но ведомство собирается «‎пересмотреть руководящие принципы, чтобы уточнить, что мы не хотим блокировать или препятствовать движению между Россией и Калининградом»‎.

В МИДах Литвы и России не ответили на запрос «‎Известий»‎.



Москва рассчитывает, что Брюссель сможет урегулировать транзитный вопрос с Вильнюсом, заявил «‎Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

— Мы же с вами оптимисты, мы должны рассчитывать на то, что здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает и они смогут справиться с безудержным желанием литовских руководителей проявить «‎смелость и жесткость» ‎. Надеюсь, что здравый смысл победит и восстановится нормальная цивилизованная практика, которая существовала до этого. Иначе они загонят всю ситуацию в тупик, очень опасный тупик причем , — подчеркнул сенатор.

Сделают вывод1 Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл на встречу лидеров стран Западных Балкан с лидерами ЕС в Брюсселе в Бельгии, 23 июня 2022 года Фото: REUTERS/Johanna Geron

Транзит в седьмом пакете

Другой высокопоставленный источник «‎Известий»‎ отметил, что прописать калининградские исключения планируется отдельным пунктом в седьмом пакете санкций против России, который ЕС собирается принять в июле .

— Как они (представители ЕС. — «Известия») сообщили на переговорах, в седьмом пакете они хотят отдельно прописать исключение для Калининградской области. То есть это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании , — пояснил собеседник.

Прописать калининградский транзит в отдельном пакете санкций — это «разумное решение‎ с процедурной точки зрения»‎‎, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

— Может, будут внесены поправки в решение и регламент № 833 от 2014 года — скорее всего, введут пояснение к комплементации этого регламента, укажут, что под понятие транспортировки и трансфера не подпадает транзит. Но для внесения поправок нужно консенсусное голосование. Либо могут в седьмом пакете санкций прописать. Это, как ни парадоксально, будет сделать проще — не городить голосования по отдельным исключениям, а просто внести их в очередной пакет , — пояснил эксперт «‎Известиям»‎.

В Еврокомиссии не ответили на запрос «‎Известий»‎.

В середине июня в МИД Литвы пояснили, что страна не вводила односторонних ограничений в отношении калининградского транзита, все ее действия — лишь выполнение четвертого пакета мер ЕС. Он вступил в силу в марте и запрещает импорт стали и черных металлов в ЕС и их перевозку через территорию стран Евросоюза.

— Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно реализует санкции ЕС, которые имеют разные переходные периоды и сроки вступления в силу, — заявили в МИДе прибалтийской республики.

Сделают вывод2 Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Литва будет до последнего отстаивать введенные запреты.

— Степень доверия (со стороны России) Брюсселю еще сохраняется, но Литве никакого доверия нет уже много лет. Вильнюс — непредсказуемый партнер по переговорам . Но если Брюссель захочет заставить, то, конечно, может выкрутить руки Литве, и тогда она пропустит товары, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

По его словам, за литовским решением ввести санкции на транзит на самом деле стоят США и Великобритания.

Инструменты влияния

Пока со стороны ЕС или Литвы каких-либо сигналов о готовности снять санкции с транзита товаров в Калининградскую область не было . Более того, 11 июля вступил в силу запрет на ввоз бетона, древесины и спирта.

8 июля Мария Захарова заявила, что Россия примет «жесткие меры» в отношении ЕС и Литвы, если они не возобновят транзит товаров на прежних условиях. Какими будут эти меры, представитель МИДа не уточнила.

Об этих ограничениях или, вернее, «‎инструментах воздействия на Литву»‎ рассказал 11 июля временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь. Среди этих инструментов, по данным дипломата, электрическая система БРЭЛЛ — единая энергосистема Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы .

— Да, они не покупают у нас электричество, это правда. Но они хотят, чтобы мы их страховали на случай, если у них что-то сломается, блэкаут, пиковые нагрузки или что-то в этом роде . <...> Если им нужна от нас помощь, то они так разговаривать с нами не должны, — подчеркнул временный поверенный.

Второй инструмент — возможные санкции против литовских грузовых компаний, задействованных в транзите товаров между основной частью России и Калининградской областью.

Сделают вывод3 Фото: REUTERS/Ints Kalnins

— Они выполняют эти перевозки, и это огромный вклад в валовый внутренний продукт Литвы, — уточнил российский дипломат.

Точных цифр, показывающих, сколько в литовский бюджет приносит транзит товаров между ЕС и Россией, а также между Калининградской областью и основной частью РФ, среди открытых данных и статистики минэкономики Литвы найти не удалось.

Однако есть сведения о роли транспортного сектора в ВВП Литвы: в период с 2000 по 2016 год он составлял 6,8% ВВП республики, по данным литовского ЦБ. Регулятор отмечает: до введения санкций ЕС в 2014 году основным экспортным направлением для наземного грузового транспорта была Россия. «‎Закрытие крупнейшего экспортного рынка этих услуг привело к быстрой переориентации сектора на Запад и позволило стране найти конкурентные преимущества в ЕС»‎‎‎, — говорится в отчете ЦБ.

По данным «Литовских железных дорог» (ЛЖД), санкционные товары составляют ​​15% от всех грузов, которые перевозят по железной дороге в Калининградскую область.