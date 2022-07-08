Питательная среда: чем грозит миру нехватка российских удобрений

Россия — один из крупнейших в мире производителей трех основных видов удобрений: азотных, фосфорных и калийных, и многие импортеры сильно зависят от их поставок. Прямых санкций в отношении этой продукции страны Запада не вводили, но отечественные компании всё равно сталкиваются с трудностями. Почему нехватка удобрений в перспективе может вызвать серьезный мировой продовольственный кризис — в материале «Известий».

Чем грозит нехватка удобрений

Вопросы глобальной продовольственной безопасности вновь в центре внимания ведущих мировых сил. Так, 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» подчеркнул, что западные санкции уже привели к значительному подорожанию удобрений, что может повлечь за собой снижение урожаев в мировом масштабе.

Россия поставляет на мировой рынок около 20% всех минеральных удобрений. Фосфорные и калийные питательные вещества делают из руды, поэтому цены на них обычно зависят от спроса, предложения и логистики. Но в производстве самой крупной группы — азотных удобрений — используется природный газ: стоимость этой химпродукции напрямую зависит от цен на голубое топливо.

Цены на удобрения в нынешних условиях уже выросли из-за роста стоимости газа. В дальнейшем же ситуация может стать еще сложнее. Так, по прогнозу Всемирного банка, в 2022 году удобрения могут подорожать на 70% из-за перебоев с поставками из России и Белоруссии и продления экспортных ограничений со стороны Китая. Страны Европы не вводили прямых санкций в отношении химпродукции для аграриев, однако отечественные производители все равно испытывают проблемы с их экспортом. В том числе из-за того, что судам под российским флагом запретили заходить в европейские порты, а российским автоперевозчикам — въезжать на территорию ЕС, а также из-за санкций в отношении руководителей предприятий.

По словам основателя компании «Еврохим», одного из крупнейших в мире производителей удобрений, Андрея Мельниченко, трудности с поставками удобрений из России повлияют на миллионы людей по всему миру.

— В начале 1960-х годов в мире проживало 3 млрд человек. Сегодня — 8 млрд. Но при этом площадь обрабатываемых сельскохозяйственных земель существенно не изменилась. Что позволило обеспечить продовольствием 5 млрд человек? Удобрения, только удобрения. Уберите Россию и Белоруссию с мирового рынка, и всего через пару урожаев мир лишится продовольствия почти для 750 млн человек. Из-за санкций ЕС и Швейцарии поставки российских и белорусских удобрений уже упали на 30%, а то и на все 40%. Ущерб, нанесенный миру этими санкциями, несоизмерим с ущербом, нанесенным российскому правительству падением поступления налогов , — сказал он в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Европа, которая на 40% зависит от поставок российского газа, может столкнуться с немалыми сложностями в обеспеченности удобрениями. Калиевую и фосфорную продукцию еще можно в какой-то степени компенсировать поставками из Канады, Иордании, Китая и США, но заменить азотные удобрения гораздо сложнее.

Как отмечает независимый эксперт Леонид Хазанов, если вывоз российских удобрений совсем остановится, то цены «улетят в стратосферу». «На фоне же дороговизны природного газа ждать снижения цен на карбамид и другие виды азотных удобрений в Европе точно не приходится. Пока местные химические компании только снижают производство», — добавляет он. Дальше, по его мнению, европейские фермеры снизят закупки удобрений, урожаи упадут, а цены на продукты питания взлетят.

Кто может столкнуться с продовольственным кризисом

Многие западные лидеры утверждают, что продовольственные проблемы в мире возникли из-за заблокированного на Украине зерна. Однако перебои с поставками удобрений могут вызвать трудности совершенно иного масштаба. Сейчас Киев не может вывезти из страны около 25 млн т зерновых — это примерно 13% от всего мирового экспортного рынка. Андрей Мельниченко подчеркивает, что Россия и Белоруссия экспортировали 46 млн т удобрений, а это почти 230 млн т зерна.

— Хочется верить, что массовой смертности от голода можно избежать. Хочется верить, что европейские и американские налогоплательщики помогут беднейшим жителям планеты справиться с самыми страшными последствиями этой катастрофы. Цены уже выше, чем когда в 2011 году в Северной Африке и на Ближнем Востоке вспыхнуло восстание «арабской весны». Швейцарцы и европейцы могут справиться с двузначной инфляцией цен на продукты питания. Но богатые сделают это за счет, например, бедных детей в Африке. А люди в Азии, включая многострадальную Шри-Ланку, почувствуют на себе массированный удар , — пояснил он.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Елены Сахновой, на глобальном рынке удобрений нет избыточных мощностей, к тому же, к примеру, месторождений калия и фосфора на планете не так много. «Ввод новых [мощностей], если принять решение сегодня, займет как минимум пять лет, если речь идет об азотных удобрениях, и 7–10 лет — если речь идет о калийном или фосфорном производстве», — отметила она.

Ситуация осложняется тем, что в Европе, как и во многих странах, редко встречаются черноземные почвы и земли сильно истощены. «Для поддержания нормальной урожайности требуется много удобрений. Без них она может критически упасть, соответственно, вырастут цены. Излишне говорить, что такой сценарий не будет способствовать решению проблемы голода», — сказал бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.