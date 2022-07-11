На одних парах: иностранцам хотят ограничить покупку дизтоплива в РФ

Для иностранных перевозчиков просят ввести лимит в 50 л на покупку дизтоплива в России . С такой инициативой Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. За топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими — они в полтора раза выше российских. Предложение стало ответной мерой на нарушения договоренностей о транзите грузов в Калининград со стороны Литвы и ЕС. Но инициативу будет сложно воплотить в жизнь, не имея подобной практики и ресурсов для исполнения, считают в пресс-службе губернатора Калининградской области.

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В качестве ответных мер на нарушения со стороны Литвы и ЕС договоренностей о транзите грузов в Калининград бизнес предложил ввести лимит на покупку дизельного топлива для европейских транспортных компаний — в размере 50 л . Такую инициативу в адрес главы правительства Михаила Мишустина направила Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» . А за топливо сверх лимита предлагается брать компенсацию по ценам, сопоставимым с европейскими, которые примерно в полтора раза выше российских . «Известия» ознакомились с копией документа.

Как сообщалось ранее, российские власти уже завершили подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза. К их реализации планируется приступить, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней. Об этом заявила в пятницу, 8 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ожидать до бесконечности Россия не будет. Москва предупредила, что если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то она примет жесткие меры.

В России дизельное топливо сегодня стоит около 54 рублей за литр, тогда как в Европе — в переводе на российскую валюту — свыше 130 , следует из письма ассоциации грузового автомобильного транспорта. Европейские перевозчики пользуются нашими низкими ценами на дизель и нагружают в свои баки по 1 тыс. и более литров.

На одних парах_1 Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen

Предложенная ассоциацией мера уже практикуется в других странах , сказал «Известиям» президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Например, Иран ввел лимит на объем вывозимого дизельного топлива в баке, а топливо сверх лимита грузоперевозчики обязаны оплатить в десятикратном размере , уточнил он.

— Литва и ЕС ввели санкции против России, исходя из которых российские грузоперевозчики не могут завозить на территорию Калининграда определенные товары . А это большой перечень значимой продукции. Сейчас и х поставку в регион осуществляют с помощью морских перевозок, которые дороже наземных , — рассказал Владимир Матягин.

К таким товарам, например, относятся уголь, металл, цемент, древесина, стройматериалы и другое.

После введения запрета компании переориентировались на доставку товаров в регион паромом — таким образом перевозят около 30% продукции, добавила начальник отдела централизованных закупок калининградской компании «Болцентр» Виктория Лисовская. И эти показатели будут расти, полагает она. При этом морские грузоперевозки обходятся дороже на 20% , подчеркнула эксперт.

Это подтверждает представитель другой калининградской компании, логист «Силач-трансбалтик» Михаил Калугин. По его словам, после введения санкций очень выросли цены на товары, наблюдается и дефицит части из них.

— Некоторые санкционные товары могут ввозить в Калининград европейские грузоперевозчики . Они сильно завышают цены на свои услуги и требуют наличной оплаты , — рассказал он.

По его словам, также из-за ограничений вырос спрос на паромные перевозки. В итоге на них большие очереди — ожидание места составляет больше месяца, сказал Михаил Калугин.

Но реализовать инициативу будет довольно сложно, считают в пресс-службе губернатора Калининградской области. Неясно, какие компании будут сейчас, в условиях санкций, завозить товары на территорию России и как узнать, заправлялась ли та или иная фура уже в РФ или еще нет, пояснили там. «Известия» направили запрос в правительство относительно перспектив инициативы.

Продумать меру

Ограничение в 50 л для такого крупного транспорта, как фура, — это слишком мало , считает Михаил Калугин. Чтобы фура доехала до пункта назначения в другую страну, необходимо хотя бы 300 л , пояснил он.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает инициативу нерыночной и направленной на ограничение конкуренции. Непонятно, кто будет компенсировать АЗС недополученную прибыль и каким образом ее оценить, сказал он.

На одних парах_2 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Мера может повлечь большие расходы на администрирование : необходимо проверять количество топлива в каждом грузовике как при въезде, так и при выезде. Для этого потребуется увеличение персонала на таможне, обучение. Также могут вырасти сроки прохождения таможенного оформления, — сказал Дмитрий Гусев.