Сверх мер: Путин призвал кабмин не расслабляться на фоне санкций

Российские власти не должны поверхностно относиться к санкциям, которые постоянно усиливают западные страны. Об этом Владимир Путин заявил 8 июля во время совещания с членами правительства, основной темой которого стала ситуация в топливно-энергетическом комплексе. По словам президента, российские компании должны быть готовы к нефтяному эмбарго, которое недавно было согласовано странами Евросоюза. Однако глава государства обсудил с кабмином и другие темы. В частности, затрагивалась поддержка образовательной системы в ДНР и ЛНР, а также проблемы, с которыми сталкивается авиационная отрасль страны. В центре внимания оказались и вопросы, связанные с туристической сферой и АПК . А еще до начала совещания Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия флага РФ на новых рыбопромысловых судах.

Сохранить концентрацию

Несмотря на санкционное давление, ситуация в российском ТЭК остается достаточно стабильной , оценил Владимир Путин. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается положительная тенденция. Так, с начала 2022-го уровень добычи нефти превысил данные предыдущего года на 3,5% . Хотя, например, добыча газа за период с января по май незначительно сократилась — на 2%, уточнил президент.

Однако ситуация на мировом рынке по-прежнему остается сложной из-за призывов западных стран отказаться от российских энергоресурсов. По словам главы государства, в дальнейшем недружественные действия зарубежных партнеров могут привести к катастрофическим последствиям . Напомним, что накануне цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили $1900 за 1 тыс. куб. м. Между тем стоимость нефти марки Brent в середине июня достигла $130 за баррель, отметил президент.

В Евросоюзе ранее заявили о своем намерении полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году . Недавно ЕС согласовал очередной пакет санкций, который содержит частичное эмбарго нефти из РФ. Речь идет о запрете на импорт сырой нефти и нефтепродуктов морским путем. Таким образом, под ограничения не попали поставки по трубопроводам. По словам Владимира Путина, важно, чтобы российские компании были готовы к таким действиям . При этом он заметил, что сейчас правительство прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры поставок российской нефти и нефтепродуктов в дружественные страны.

Сверх мер Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В целом глава государства призвал коллег не расслабляться в отношении западных санкций, которые наносят ущерб российской экономике . К слову, сейчас в Брюсселе обсуждается возможность введения уже седьмого пакета антироссийских мер. В общей сложности против РФ уже введено более 11 тыс. санкций.

— Многие риски еще сохраняются. Вместе с тем я вижу, что некоторые коллеги уже несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать, по купированию возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, всё уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть , — сказал Владимир Путин.

Поскольку в ближайшее время будет наблюдаться перестройка мировых рынков первичных энергоносителей, следует ожидать по крайней мере в краткосрочном плане период высоких цен на углеводороды, уверен доктор экономических наук Евгений Смирнов.

— Поиск обходных путей для экспорта российской нефти неизбежно будет на каком-то этапе обусловливать рост мировых цен и дефицит нефти и газа на мировом рынке. Мы уже видим, что российская нефть, поступая, например, в Индию, там перерабатывается и приходит в виде непомерно дорогих нефтепродуктов в ту же Европу, — пояснил он в беседе с «Известиями».

Однако по мере приближения нового отопительного сезона европейские страны будут более трезво оценивать ситуацию с импортом ключевых товаров российского экспорта , поскольку это затрагивает не только ситуацию с энергетической безопасностью этих государств, но и с политической, считает эксперт. На этом фоне он не исключает даже возможности запуска «Северного потока – 2» и отмены эмбарго на поставки российской нефти.

Сверх мер Фото: Global Look Press/ZB/Jens Büttner

— Не исключен откат назад, который может усилиться по мере достижения новых успехов России в военной операции на Украине , — считает Евгений Смирнов.

Помимо нефти и газа, большой экспортный потенциал имеет атомная энергетика, в отношении которой страны Запада так и не решились на серьезные санкции, напомнил экономист. Это подтверждает серьезную зависимость атомных электростанций стран региона от поставок урана из России. Большая часть мощностей по обогащению урана в мире сосредоточена как раз в РФ, заметил Евгений Смирнов.

От школ до самолетов

На совещании, однако, обсуждались и другие важные вопросы, включая образование. Так, например, министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о постоянных хакерских атаках на информационные системы ЕГЭ, которые, впрочем, никак не повлияли на сдачу экзаменов . Сейчас ведомство ведет активную подготовку к новому учебному году. Это касается, в том числе решения задач по обеспечению безопасности зданий. Кроме того, российская сторона старается оказать максимальную помощь коллегам из ДНР и ЛНР , чей суверенитет Москва признала в этом году. В частности, ожидается, что в республики поступит около 3,5 млн учебников .

Между тем на фоне недавнего старта новой приемной кампании в вузы для выпускников из Донбасса и с Украины российские власти увеличили количество квот (с 18 тыс. до 23 тыс.), а также упростили порядок приема в высшие учебные заведения (не требуются результаты ЕГЭ). Впрочем, министр науки и образования Валерий Фальков заверил, что это решение никак не влияет на конкурсную ситуацию для россиян. Общее количество мест на обучение за счет средств федерального бюджета в этом году превысит 580 тыс . К слову, по квоте (10% от всех бюджетных мест) смогут поступить и дети участников военной спецоперации.

Владимир Путин во время совещания обратил внимание на большое количество негазифицированных учебных заведений в стране. Речь идет прежде всего о школах и садиках, расположенных в сельской местности. Вице-премьер Александр Новак пообещал оперативно проработать эти вопросы.

Сверх мер Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

На совещании выступил и глава Минтранса Виталий Савельев, по словам которого авиаперевозки пассажиров в РФ за полгода снизились на 9%. Это связано прежде всего с ограничениями полетов в 11 аэропортах центральной и южной России, которые были введены после начала спецоперации . Стоит отметить, что российские авиакомпании сейчас имеют допуск на регулярные рейсы всего в 15 стран. Авиационная отрасль в текущих условиях остается одной из наиболее пострадавших . Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщили, что российские авиакомпании по итогам I квартала столкнулись с рекордным за восемь лет убытком, который превышает 61 млрд рублей.

Весьма долгим оказался доклад руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, которая, к примеру, обратила внимание на нехватку в стране современных отелей. Тем не менее внутренний туризм постепенно развивается. Это, очевидно, связано не только с пандемией коронавируса, которая многих путешественников «научила» познавать новые места в России, но и сложная обстановка в мире, осложняющая поездки граждан на многие европейские курорты. По словам Зарины Догузовой, за май-июнь внутри страны отдохнуло чуть более 12 млн человек, что на 10% больше по сравнению с показателями прошлого года .

В стороне не остались и вопросы сельского хозяйства, учитывая тот факт, что на юге страны уже началась уборочная кампания. Владимир Путин подчеркнул, что в условиях напряженной ситуации на мировом продовольственном рынке нужно обеспечить жителей России всеми базовыми продуктами питания. Однако не менее важно выполнить обязательства по поставкам сельхозпродукции российским традиционным партнерам вопреки существующим сложностям, которые созданы на фоне санкционного давления в отношении страны. Министр сельского хозяйства подтвердил, что в РФ ожидается «достойный урожай по всем основным культурам» и подтвердил прогноз по сбору зерна в этом году на уровне 130 млн т.

Рыбный день

Встречей с кабмином, однако, рабочий график президента не ограничился. В преддверии Дня рыбака Владимир Путин принял по видеосвязи участие в церемонии поднятия российского флага на новых рыбопромысловых судах, построенных на отечественных верфях . При этом промысловый флот получил сразу три подарка: два больших морозильных рыболовных траулера «Капитан Вдовиченко» и «Капитан Соколов», а также рыбопромысловое судно ярусного лова «Гандвик-1».

Сверх мер Владимир Путин принимает участие в церемонии поднятия российского флага на рыбопромысловых судах «Капитан Вдовиченко», «Капитан Соколов» и «Гандвик-1» Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

— Сегодня рыбохозяйственный комплекс в целом, безусловно, относится к важнейшим, ключевым отраслям, вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие многих регионов России, в обеспечение продовольственной безопасности страны, — отметил глава государства.

По его словам, сейчас наблюдаются хорошие результаты по объемам добычи водных биоресурсов. Кроме того, растут российские поставки на зарубежные рынки . Президент выразил уверенность, что отечественная рыбная индустрия даже в условиях санкционного давления продолжит стабильно развиваться и наращивать свою конкурентоспособность. При этом одной из главных задач он назвал снижение зависимости от зарубежных технологий, комплектующих и сервисных услуг.

Россия традиционно считается великой рыбопромысловой державой, хотя в переходный период отрасль очень сильно пострадала, отметил в беседе с «Известиями» доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий. По его словам, в настоящий момент РФ уверенно занимание пятое-шестое место в мире по общему объему добычи (в 2021 году он составил более 5 млн т).

Основные задачи рыбохозяйственного комплекса России сегодня связаны с экспортом продукции и выходом на новые рынки, а также переформатированием логистических цепочек с учетом доктрины продовольственной безопасности России . РФ полностью обеспечивает себя собственной рыбой и рыбопродуктами. По итогам 2021 года страна вышла на уровень обеспеченности в 153,2% от величины годового потребления при пороговом значении 85%, пояснил эксперт.

Он напомнил, что когда речь идет о «добыче рыбы», то это не только ловля, но и искусственное выращивание. И в этом направлении России есть куда стремиться.

Сверх мер Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Объем производства аквакультуры планируется поднять до уровня 0,6 млн т, что, мне кажется, весьма скромным планом, — сказал Артем Савостицкий. — В этой части большие риски связаны с производством лососевых — отрасль необходимо в ускоренном порядке обеспечить отечественным посадочным материалом и кормами, которые в большинстве поставлялись из недружественных стран.

В мире на рубеже 2000-х и 2010-х годов аквакультура стала превышать улов, в основном усилиями Китая, где выращивается примерно 70 млн т в год. Высокие показатели также демонстрируют Индонезия (16–17 млн т), Индия (6–7 млн т) и Вьетнам (3,5–4 млн т). В России пока выращивается всего около 0,2 млн т, подытожил Артем Савостицкий.