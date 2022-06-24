Голодные игры: как Россия может помочь в продовольственном кризисе

Россия может поставить на мировые рынки 50 млн т зерна , поскольку в этом году страна ожидает хороший урожай. Об этом Владимир Путин заявил 24 июня на встрече «БРИКС плюс», которая прошла в режиме видеоконференции . Президент обвинил западные страны в дестабилизации ситуации на продовольственном рынке из-за ограничений на поставки российских и белорусских удобрений. Между тем он вновь напомнил, что российская сторона готова обеспечить свободный вывоз украинского зерна, если Киев разминирует порты отгрузки и близлежащую акваторию .

Новый мировой порядок

После саммита БРИКС, который прошел 23 июня, Владимир Путин уже на следующий день выступил на встрече в формате «БРИКС плюс». Он предполагает беседу представителей «пятерки» (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) с руководителями ряда государств, заинтересованных в развитии сотрудничества с объединением. На этот раз среди приглашенных гостей оказалось более 10 политиков, включая президентов Казахстана, Узбекистана, Египта, Аргентины, Ирана, Индонезии, Сенегала и Алжира.

Владимир Путин в своем выступлении вновь обратил внимание на важность создания многополярного мира, основанного на принципах равноправия . При этом главный посыл президента заключался в том, что в текущем кризисе на мировой арене виноваты государства коллективного Запада.

— В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах: каких правилах, кто эти правила придумал — непонятно , — заявил он.

Голодные игры Фото: Официальный сайт президента РФ

Глава государства пояснил: против тех, кто не хочет жить по этим принципам, применяются «безрассудные нелегитимные санкции». Эти ограничения, которые сейчас активно вводятся в отношении России, по мнению президента, только обострили «кризисные явления в мировой экономике» .

— Хочу подчеркнуть еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало результатом многолетней и причем, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран «большой семерки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Причем эти процессы ускорились с началом пандемии , когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги, — подчеркнул он.

В настоящее время, по сути, происходит формирование двух центров экономического влияния, один из которых будет представлен развитыми странами, а другой — развивающимися, куда входит и Россия , отметил в беседе с «Известиями» экономист Евгений Смирнов. По его словам, БРИКС постепенно будет трансформироваться в более влиятельную организацию, которая способна заложить основы стабильного и устойчивого международного экономического сотрудничества. Участники БРИКС, например, активно обсуждают возможность создания новой резервной валюты. Это способно существенно упростить международные расчеты в условиях жестких ограничений, заметил Евгений Смирнов.

— С перспективами «дедолларизации мира» связаны и возможные сценарии расширения БРИКС , — добавила в беседе с «Известиями» директор Института РУССТРАТ Елена Панина. — Участие в БРИКС для новых игроков, в числе которых называют Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Нигерию, Бангладеш, Таиланд, — это возможность выйти из числа заложников «системы доллара» и стать полноправными участниками формирования нового экономического порядка. В современных условиях это возможность сохранить как экономический, так и политический суверенитет .

Голодные игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

50 т млн зерновых

Особый акцент Владимир Путин сделал на продовольственном кризисе, который может повлиять на жителей развивающихся стран , в том числе в Африке, Азии и Южной Америке. Причем в выступлении президента весьма неожиданно нашлось место для французской королевы Марии-Антуанетты , которая жила еще в XVIII веке.

— По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: « Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные », — сказал президент. — Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения , например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.

Впрочем, Россия в этом году ожидает хороший урожай, и не исключено, что она сможет поставить на мировые рынки больше зерна, чем изначально планировалось.

— Бог даст всё будет нормально, и от 37 млн т, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн т зерновых , — отметил президент.

Владимир Путин во время своего выступления подчеркнул, что нынешний кризис в целом никак не связан со специальной военной операцией на Украине , которая началась 24 февраля. При этом он считает, что сейчас искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна через черноморские порты . Хотя речь идет о примерно 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, напомнил он. Эти объемы не могут оказать серьезный эффект на текущую ситуацию на мировом рынке продовольствия.

Голодные игры Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин



При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов в международные воды, если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.