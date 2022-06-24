Голодные игры: как Россия может помочь в продовольственном кризисе
Россия может поставить на мировые рынки 50 млн т зерна, поскольку в этом году страна ожидает хороший урожай. Об этом Владимир Путин заявил 24 июня на встрече «БРИКС плюс», которая прошла в режиме видеоконференции. Президент обвинил западные страны в дестабилизации ситуации на продовольственном рынке из-за ограничений на поставки российских и белорусских удобрений. Между тем он вновь напомнил, что российская сторона готова обеспечить свободный вывоз украинского зерна, если Киев разминирует порты отгрузки и близлежащую акваторию.
Новый мировой порядок
После саммита БРИКС, который прошел 23 июня, Владимир Путин уже на следующий день выступил на встрече в формате «БРИКС плюс». Он предполагает беседу представителей «пятерки» (Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) с руководителями ряда государств, заинтересованных в развитии сотрудничества с объединением. На этот раз среди приглашенных гостей оказалось более 10 политиков, включая президентов Казахстана, Узбекистана, Египта, Аргентины, Ирана, Индонезии, Сенегала и Алжира.
Владимир Путин в своем выступлении вновь обратил внимание на важность создания многополярного мира, основанного на принципах равноправия. При этом главный посыл президента заключался в том, что в текущем кризисе на мировой арене виноваты государства коллективного Запада.
— В интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах: каких правилах, кто эти правила придумал — непонятно, — заявил он.
Глава государства пояснил: против тех, кто не хочет жить по этим принципам, применяются «безрассудные нелегитимные санкции». Эти ограничения, которые сейчас активно вводятся в отношении России, по мнению президента, только обострили «кризисные явления в мировой экономике».
— Хочу подчеркнуть еще раз: резкое усиление инфляции не вчера произошло — это результат нескольких лет, стало результатом многолетней и причем, подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран «большой семерки», бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. Причем эти процессы ускорились с началом пандемии, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги, — подчеркнул он.
В настоящее время, по сути, происходит формирование двух центров экономического влияния, один из которых будет представлен развитыми странами, а другой — развивающимися, куда входит и Россия, отметил в беседе с «Известиями» экономист Евгений Смирнов. По его словам, БРИКС постепенно будет трансформироваться в более влиятельную организацию, которая способна заложить основы стабильного и устойчивого международного экономического сотрудничества. Участники БРИКС, например, активно обсуждают возможность создания новой резервной валюты. Это способно существенно упростить международные расчеты в условиях жестких ограничений, заметил Евгений Смирнов.
— С перспективами «дедолларизации мира» связаны и возможные сценарии расширения БРИКС, — добавила в беседе с «Известиями» директор Института РУССТРАТ Елена Панина. — Участие в БРИКС для новых игроков, в числе которых называют Аргентину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Нигерию, Бангладеш, Таиланд, — это возможность выйти из числа заложников «системы доллара» и стать полноправными участниками формирования нового экономического порядка. В современных условиях это возможность сохранить как экономический, так и политический суверенитет.
50 т млн зерновых
Особый акцент Владимир Путин сделал на продовольственном кризисе, который может повлиять на жителей развивающихся стран, в том числе в Африке, Азии и Южной Америке. Причем в выступлении президента весьма неожиданно нашлось место для французской королевы Марии-Антуанетты, которая жила еще в XVIII веке.
— По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», — сказал президент. — Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Впрочем, Россия в этом году ожидает хороший урожай, и не исключено, что она сможет поставить на мировые рынки больше зерна, чем изначально планировалось.
— Бог даст всё будет нормально, и от 37 млн т, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн т зерновых, — отметил президент.
Владимир Путин во время своего выступления подчеркнул, что нынешний кризис в целом никак не связан со специальной военной операцией на Украине, которая началась 24 февраля. При этом он считает, что сейчас искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки украинского зерна через черноморские порты. Хотя речь идет о примерно 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, напомнил он. Эти объемы не могут оказать серьезный эффект на текущую ситуацию на мировом рынке продовольствия.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов в международные воды, если украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию.
Западные страны, однако, иначе интерпретируют сложившуюся ситуацию. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Россия «использует голод в качестве оружия». Ранее она заявляла, что РФ заблокировала в украинских портах 25 млн т зерна. Такие же цифры называли во Всемирной продовольственной программе ООН. В середине мая в СМИ появилась информация, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск зерна из портов Украины. Между тем недавно генсек ООН заявил, что без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке.