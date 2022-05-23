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Проходите мимо: станет ли Аргентина новым членом БРИКС

И какие аргументы за и против расширения группы есть у каждой из стран-участниц
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Китай предложил начать процесс расширения БРИКС — неформального межгосударственного объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Указаний на то, кто именно должен стать новым членом клуба, от Пекина не прозвучало. Но потенциальный кандидат обозначился сам — Аргентина. По крайней мере посол этой страны в КНР уже успел расценить приглашение Китаем аргентинского лидера принять участие в июньском саммите БРИКС как шаг к «официальному вступлению» в группировку. Впрочем, по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, аргентинцы скорее выдают желаемое за действительное и сильного аппетита к расширению у членов БРИКС за исключением КНР нет.

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Милости просят

С тех пор, как в 2011 году БРИК с присоединением ЮАР превратился в БРИКС, в экспертном сообществе говорят о перспективах дальнейшего расширения «пятерки» за счет новых стран, называя в их числе Южную Корею, Турцию, Индонезию, Мексику, Египет или Таиланд.

С приближением саммита БРИКС в этом году у клуба «нарисовался» новый кандидат — Аргентина. Всё началось с того, что лидер председательствующего сейчас в группе Китая Си Цзиньпин отправил личное приглашение Аргентине на встречу глав МИД БРИКС (она прошла 19 мая) и на последующий саммит «пятерки» 24 июня. И в Буэнос-Айресе тут же заговорили о скором присоединении страны к неформальному объединению. По крайней мере, реагируя на это приглашение, посол Аргентины в Китае Сабино Вака Нарвая заявил на прошлой неделе, что приглашение — шаг к «официальному вступлению» Аргентины в БРИКС.

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Проходите мимо
Альберто Фернандес и Си Цзиньпин

Президент Аргентины Альберто Фернандес и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Weibing
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Аргентинский дипломат также напомнил, что в этом году Буэнос-Айрес и Пекин отмечают 50 лет с момента установления дипломатических отношений. Кроме того, сейчас правительство Аргентины председательствует в Сообществе государств Латинской Америки и Карибского бассейна, что придает стране дополнительный вес на международной арене. А значит, лучшего времени для приема Аргентины в ряды БРИКС, по этой логике, и не придумать.

К слову, в этом году президент Аргентины Альберто Фернандес побывал с визитами в России и Китае, всячески демонстрируя свою благосклонность обеим странам, вопреки опасениям аргентинской оппозиции, что это поставит под удар отношения Буэнос-Айреса с Вашингтоном.

«Я выступаю за то, чтобы мы всё-таки избавились от зависимости от МВФ и от США, и нам следует открывать новые возможности, в том числе в сотрудничестве с Россией», — говорил Фернандес в начале февраля, будучи в Москве.

КНР же он усладил не только словом, но и делом, подписав соглашение о присоединении страны к китайскому мегапроекту «Пояс и путь». А заодно напомнил председателю Си о давнем желании Аргентины примкнуть к БРИКС.

Проходите мимо
Штаб-квартира ВМФ в Вашингтоне

Штаб-квартира МВФ в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Zuma

Во многом желание страны стать членом клуба продиктовано интересом найти источники финансирования, альтернативные МВФ, которому Аргентина уже должна более $44 млрд, — например, получить доступ к средствам Нового банка развития, одной из финансовых структур БРИКС. Однако и политически Аргентина от этого выиграет, поскольку членство в клубе уравняет ее с другой страной, претендующей на лидерство в Южной Америке, — Бразилией.

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Но есть нюансы

Надо сказать, что Китай не стал во всеуслышание поддерживать заявку Аргентины, но позитивные сигналы из Пекина всё же прозвучали. «Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус», — заявил 19 мая во время онлайн-встречи с коллегами по БРИКС глава МИД КНР Ван И.

Как считается, помимо Китая положительно к инкорпорации Аргентины в БРИКС относится и Бразилия. В апреле прошлого года министр экономики этой страны Пауло Гедес говорил, что его государство будет способствовать присоединению Аргентины к Новому банку развития. В пользу членства Буэнос-Айреса высказывалась и команда советников бывшего президента Лулы да Силвы, который снова будет баллотироваться на пост президента в октябре 2022-го.

В 2014 году заявления о желании видеть Аргентину в рядах БРИКС звучали и в Индии. Правда, такого рода высказывания делались на уровне ее посла в Буэнос-Айресе. В том же году уже Россия выступила инициатором приглашения Аргентины на саммит БРИКС в Бразилии.

Проходите мимо
Владимир Путин и бывший президент Аргентины Маурисио Макри на встрече

Президент РФ Владимир Путин и бывший президент Аргентины Маурисио Макри на встрече в рамках саммита БРИКС в Йоханнесбурге, 2018 год

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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С тех пор в клубе еще много и долго говорили про необходимость расширять взаимодействие с внешними игроками, называя такие форматы то БРИКС+, то БРИКС-outreach. И активно приглашали на свои саммиты лидеров немалого числа других развивающихся стран. Но о полноправном членстве новичков уже особо не упоминали. И, судя по всему, сейчас Аргентина поспешила выдать желаемое за действительное.

— На данный момент вопрос [о приеме Аргентины] не стоит и никакого процесса не идет, — сказал «Известиям» российский источник, знакомый с тематикой БРИКС.

Никаких предпосылок для реального расширения БРИКС нет, отметила и проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова.

— Китай действительно не первый год продвигает формирование клуба друзей БРИКС. Но я бы аккуратно подходила к вопросу расширения. БРИКС важно продвигать конкретные решения и достигать конкретных результатов, и это более важно, чем бездумно расширяться. Поэтому Аргентина выступает скорее как важный партнер, входящий в ближний круг в китайском понимании, но вопрос расширения на сегодняшний день в таком формате не стоит, — сказала эксперт «Известиям».

При этом Виктория Панова подчеркнула: речь идет не о том, что кто-то против членства конкретно Аргентины, а о возражении против расширения как такового.

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Крупнейший морской порт ЮАР Дурбан

Крупнейший морской порт ЮАР Дурбан

Фото: REUTERS
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По словам эксперта по международной политике Института глобального диалога в Кейптауне Сануши Найду, в ЮАР в целом не настроены против расширения БРИКС, но есть нюансы.

— С экономической точки зрения это предоставит Южной Африке возможности углубить торговлю и другие логистические цепочки поставок, а также транспортный доступ товаров и услуг в регион в качестве способа обойти нынешние ограничения морской торговли в результате санкций. Конечно, это ключевое соображение и для других стран БРИКС, — сказала она «Известиям».

С геополитической точки зрения возможное включение Аргентины усилит политическое и экономическое институциональное влияние всего БРИКС, но в самой Южной Африке это может рассматриваться как конкуренция для ее собственного позиционирования в БРИКС. Схожим образом на последствия возможного членства Аргентины смотрит, по словам Сануши Найду, и Бразилия.

Эту мысль развил эксперт факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найл Дагган.

— Идея Китая об увеличении числа членов БРИКС заключается в том, чтобы уменьшить общее влияние других членов, особенно России и Индии. С марта в Китае наметилась тенденция отдалиться от некоторых партнеров по БРИКС и наполнить его «более легкими партнерами», и этот процесс набирает обороты, — сказал эксперт «Известиям».

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Саммит БРИКС в 2021 году в Пекине

Саммит БРИКС в 2021 году в Пекине

Фото: Global Look Press/Xinhua/Yin Bogu

Аргентина отлично подходит на эту роль: она сейчас сильно зависима от КНР, а не БРИКС, в торговле, вопросах безопасности и политической поддержке, поэтому страна будет надежным другом Пекина в клубе, добавил Найл Дагган. А это значит, что другие члены объединения могут не захотеть позволить Аргентине присоединиться.

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