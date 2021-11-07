Наука потреблять: кооперативные союзы стран БРИКС объединятся

Кооперативные союзы пяти стран БРИКС пришли к решению о создании общей организации. Кроме того, желание присоединиться к международному союзу уже выразила и Аргентина. Стороны договорились о готовности подписать меморандум в начале 2022 года. Какую выгоду новая структура обещает для российской кооперации, выясняли «Известия».

Кооператоры БРИКС+ хотят совместных проектов

На завершившемся в Туле Международном форуме потребительской кооперации кооперативные союзы стран БРИКС договорились о создании единой организации. Об этом «Известиям» сообщили в Центросоюзе (высший координирующий орган потребительской кооперации РФ).

— По инициативе президента Организации бразильских кооперативов г-на Онофре Фильо в онлайн-формате был обсужден вопрос создания объединения БРИКС в кооперации, — рассказали «Известиям» в Центросоюзе. — Руководители кооперативных объединений Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки и России в своих выступлениях на форуме единодушно поддержали создание КООП БРИКС. Участники кооперативных объединений стран — членов БРИКС единогласно выразили готовность подписать меморандум о взаимодействии.

Важнейшими направлениями деятельности нового объединения станут содействие развитию кооперации в странах БРИКС, развитие экономических и других взаимовыгодных связей между организациями-членами, оказание помощи в расширении прямых контактов с зарубежными коллегами на различных уровнях и по различным направлениям.

— В условиях пандемии нужно как можно больше находить точек взаимодействия и сотрудничества, — сказал «Известиям» председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов. — И такое объединение очень важно для ускорения развития и сближения наших стран. Пропаганда и защита кооперативных ценностей на государственном и общественном уровне, обмен лучшими практиками работы в условиях новых глобальных вызовов современности, улучшение качества кооперативного законодательства и управления — всё это будет в центре [внимания] нашего нового объединения.

Наука потреблять_4 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Представители объединений кооперативов стран БРИКС запланировали собраться в конце января и рассмотреть проекты, которые могли бы стать совместными и взаимовыгодными.

— В деловых кругах всех стран БРИКС видно стремление к совместной работе по выстраиванию и углублению деловых контактов, поиску новых драйверов экономического роста на благо укрепления связей между странами «пятерки», повышения качества жизни и благополучия граждан государств БРИКС, — отмечает председатель комитета Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин добавил, что «пандемия вызвала серьезные негативные экономические и социальные последствия во всем мире, но в то же время способствовала быстрому развитию онлайн-коммуникаций». Таким образом, для нашего малого и среднего бизнеса появились новые возможности для выстраивания коммерческих отношений с зарубежными компаниями, констатировал Александр Калинин.

В Минсельхозе подчеркнули, что в РФ сельскохозяйственная кооперация является одним из наиболее эффективных механизмов развития малого агробизнеса и вовлечения в товарооборот сельскохозяйственной продукции, произведенной частными подворьями.

— В России действует порядка 6 тыс. сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих около 150 тыс. членов из числа фермерских и личных подсобных хозяйств граждан, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

В министерстве дополнили, что положительным аспектом в развитии кооперации послужила господдержка, оказываемая в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. «Основным ее видом стали гранты для развития материально-технической базы, в объеме до 70 млн рублей на один кооператив», — отметили в Минсельхозе.

Наука потреблять_3 Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

— Кооперативы, выпускающие экспортно ориентированную сельскохозяйственную и пищевую продукцию, стали активно выходить на внешние рынки , — говорят в Минсельхозе. — Особой популярностью пользуются мед и пчелопродукция, продукты переработки дикоросов, травяные чаи, пантовая продукция, то есть традиционные товары малых сельхозтоваропроизводителей. Такая продукция приводится кооперативами в соответствие с международными стандартами качества и является «нишевой» на экспортном рынке.

Потребительская кооперация в РФ — социально ориентированная система экономического развития территорий, занятости населения и установления стабильности в обществе. По последним данным Центросоюза, в системе потребкооперации работают 92 тыс. человек. Потребительские общества и кооперативы объединяют 1,2 млн пайщиков в 71 регионе страны. Деятельность организаций потребительской кооперации сосредоточена в основном в сельской местности. Кооператоры активно участвуют в формировании социальной инфраструктуры, в том числе и в жизнеобеспечении жителей 89 тыс. малонаселенных пунктов страны. Основные сферы деятельности: розничная и оптовая торговля, общепит, производство, заготовки, услуги. Ежегодный совокупный объём деятельности превышает 200 млрд рублей.

Новые возможности для доходов

— Роль кооперативов в сельской местности трудно переоценить — совместно легче организовать сбыт продукции, снабжение, переработку, использовать технику и оборудование, предоставлять другие услуги. Возрождение кооперации в современной России началось еще в 90-е годы, и с этого времени в кооперативы стало объединяться всё больше фермеров и сельских домохозяйств, — рассказывает заведующая отделом аграрной политики Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Рената Янбых.

По мнению Янбых, кооперация — лучший способ вовлечения малых форм хозяйствования в глобальные агропродовольственные цепочки. Национальные кооперативные системы — важный игрок на аграрных рынках ведущих сельскохозяйственных держав. Новый кооперативный союз БРИКС, считает эксперт, станет площадкой по обмену опытом и важным институтом развития кооперативного движения в наших странах. Кроме того, «его голос будет учитываться при обсуждении вопросов агропродовольственной политики и торговли в ВТО, ФАО, ОЭСР и других международных организациях», полагает эксперт.

Для России в рамках предлагаемого кооперативного союза полезно будет изучение законодательства стран БРИКС для корректировки нормативно-правовой базы кооперации в России и странах ЕАЭС, продвижения кооперативной продукции на ведущие мировые рынки, особенно с точки зрения их большого опыта в сфере зеленой экономики, а также обмен лучшими практиками производства органической и локаворской (местной) продукции.

— Сейчас Россия ищет возможности активизации предпринимательства, — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. — Это необходимо для того, чтобы повысить долю доходов от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов населения России. Эта доля на протяжении последних двух десятилетий серьезно уменьшилась, примерно в два с половиной раза, и сегодня составляет около 6%. Развитие кооперации с учетом самого передового зарубежного опыта призвано внести свой вклад в развитие предпринимательства, а с ним и в увеличение доходов от предпринимательской деятельности, что важно для роста реальных располагаемых денежных доходов населения.

Преимущество региональных, страновых и межгосударственных кооперативных союзов заключается еще и в том, что они вовлекают в себя и позволяют формировать совершенно новые виды кооперативов. Например, такие как банковские, страховые, медицинские, научные, оборотно-логистические, транспортные, указывает советник КГ «Консалтинговой группы «Ирвикон» Александр Артемьев. «Таким образом будет формироваться возможность для создания эффективных межотраслевых кооперативных объединений и союзов не только в рамках одной страны, но и в рамках союза, что принесет несомненный синергетический эффект», — подчеркнул экономист.

Возможна ли неудача?

Вместе с тем в РСО «Агроконтроль» к возможностям нового союза относятся с определенным скепсисом. По мнению представителей организации, «скорее это начинание будет иметь исключительно пиар-эффект». Причина в том, что кооперативы в странах – членах БРИКС развиваются на очень несхожем экономическом «субстрате», на базе очень различных традиций, с несопоставимой ролью кооперативов в обслуживании бизнеса и населения.

— При таких исходных данных любое соглашение об обмене информацией приобретает своего рода «этнографический» оттенок: позволяет расширить кругозор без возможности применения полученной информации на практике, — говорят в РСО «Агроконтроль». — Любая ассоциация такого рода, на наш взгляд, имеет смысл только в том случае, когда четко понятно, что именно ее участники получат взамен. Хотя мы, со своей стороны, полагаем, что «узким местом» кооперативного строительства по-прежнему остается крайне низкий уровень кооперативной грамотности отечественных предпринимателей, неумение и нежелание координировать усилия, объединять средства, управлять кооперативом.