Бремя платить: почему ЕС отложил торговые переговоры с Австралией

Отсрочка переговоров Евросоюза с Австралией по свободной торговле не означает их отмены. Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии, подчеркнув: перенос контактов — лишь возможность лучше подготовиться к их 12-му раунду. Это решение увязывают с недавним скандалом, когда при создании партнерства AUKUS с Британией и США в Тихом океане Канберра разорвала крупный оборонный контракт с Парижем в пользу Вашингтона. Во Франции этот шаг расценили как предательство. Вместе с тем AUKUS вызывает вопросы и у стран, которые в западный блок не входят: так, по мнению России, передача неядерной державе технологий атомных подводных лодок не стыкуется с режимом ядерного нераспространения.

«Это не конец диалога»

Перенос 12-го раунда торговых переговоров с Австралией не означает их отмены: как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, отсрочка — это, напротив, возможность лучше подготовиться к новому раунду.

— Мы подтверждаем перенос следующего раунда переговоров на один месяц, — сказали «Известиям» в ЕК. — Это не конец диалога. В переговорах [с Австралией] по соглашению о свободной торговле их содержание всегда было важнее скорости, и у нас до сих пор остается много открытых вопросов, которые надо обсудить. Месяц отсрочки также позволит нам лучше к ним подготовиться.

1 октября австралийский министр торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан сообщил, что Евросоюз без объяснения причин перенес торговые переговоры с Канберрой, которые стороны ведут с 2018 года. Политик подчеркнул, что работа над соглашением не останавливается, — сроки и детали он планирует обсудить со своими коллегами из стран ЕС на этой неделе.

Бремя платить Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции Фото: REUTERS/AAP Image/Mick Tsikas

Решение Евросоюза увязывается с недавним срывом франко-австралийской сделки о продаже Канберре 12 подводных лодок на сумму около $40 млрд. Он произошел после того, как 16 сентября Австралия, Великобритания и США сообщили о создании трехстороннего оборонного партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) AUKUS. Это соглашение предполагает, что с американской помощью Канберра построит восемь атомных подводных лодок (АПЛ) стоимостью $65,9 млрд. Таким образом, Австралия сделала выбор в пользу США.

Францию этот шаг вывел из себя: глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан назвал его «ударом в спину» и заявил о «масштабном кризисе» между Пятой республикой и Штатами. Париж также отозвал своих послов из Австралии и США. Правда, если конфликт с Вашингтоном удалось более-менее урегулировать примерно через неделю (22 сентября президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден договорились о возвращении французского представителя в Штаты), то отношения Парижа с Канберрой до сих пор остаются в подвешенном состоянии — посол Пятой республики всё еще находится на родине и неизвестно, когда вернется в Австралию. Как сказал Жан-Ив Ле Дриан, Парижу надо «провести полноценный анализ отношений» с Канберрой, поскольку речь идет о «предательстве со стороны стратегического партнера».

В Еврокомиссии на вопрос «Известий», почему Брюссель отложил торговые переговоры, отвечать не стали. Но вполне вероятно, что инициатива исходила именно от Франции. Как заявил 19 сентября изданию POLITICO госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, «немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло, со страной, которой мы больше не доверяем».

В Европарламенте (ЕП) уверены: от торгового соглашения с Канберрой Брюссель отказываться не будет.

— На мой взгляд, это временная отсрочка — жест солидарности с Францией. Австралия очень важный партнер ЕС, поэтому после определенной паузы мы однозначно вернемся к переговорам, — сказал «Известиям» участник делегации ЕП по отношениям с Австралией и Новой Зеландией, польский политик Косма Злотовский. — Порой большие политические проекты становятся жертвой эмоций, но в долгосрочной перспективе отсутствие всеобъемлющей торговой сделки нанесет ущерб как Австралии, так и Евросоюзу.

Бремя платить Фото: REUTERS/Stephane Mahe

При этом конфликт из-за AUKUS не мешает Евросоюзу продолжать аналогичный диалог с США. Так, 29 сентября, «несмотря на реакцию Франции», в Питтсбурге прошло первое заседание двустороннего Совета по торговле и технологиям. На нем Брюссель и Вашингтон, в частности, договорились сотрудничать по бесперебойным поставкам полупроводников.

— Конечно, США для Евросоюза намного важнее, чем Австралия, — по объему товарооборота, по структуре торговли. С американцами ЕС не может просто взять и отложить переговоры, как с Австралией. Поэтому, к сожалению для Канберры, ей приходится расплачиваться за все последние события, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Если говорить о Европе, то в целом там есть солидарность с Францией. Я не думаю, что это будет означать какую-то стратегическую смену отношений между ЕС и Австралией — переговоры так или иначе возобновятся, только позиции, наверно, будут более жесткими.

К вопросу о нераспространении

Тем временем партнерство AUKUS вызывает вопросы у незападных стран. Первым инициативу раскритиковал Китай (именно для его сдерживания этот союз и создавался, считают эксперты). За последние две недели Пекин неоднократно заявлял о том, что этот союз противоречит глобальному режиму нераспространения ядерного оружия. Он был сформулирован в соответствующем договоре 1968 года — так, в статьях I и II говорится, что ядерные державы не могут передавать ядерное оружие неядерным государствам, а те, в свою очередь, обязуются его не принимать. В своем совместном заявлении партнеры по AUKUS подчеркнули: все три страны привержены системе нераспространения ядерного оружия, а Австралия останется безъядерным государством.

Россия выступила с позицией, аналогичной китайской, хотя поначалу выражала ее не очень громко. Однако в последние дни о своей обеспокоенности Москва начала говорить более отчетливо — о ней, в частности, 30 сентября на двусторонних консультациях по стратегической стабильности глава делегации РФ, замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил своим американским коллегам.

«Мы обратили внимание на то, что подобного рода действия плохо стыкуются с режимом нераспространения, включая его аспект, связанный с обеспечением гарантий непереключения ядерного материала и ядерной деятельности с мирных на военные нужды», — сказал дипломат журналистам, подчеркнув, что Москва поставит эту тему на обсуждение в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Россию, в частности, интересуют следующие вопросы: как гипотетическая передача корабельного топлива с обогащением урана в 90% соотносится с режимом нераспространения; и как Австралия в этой ситуации будет выполнять свои обязательства по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и по дополнительному протоколу к соглашению о гарантиях.

В агентстве, отвечая на вопросы «Известий» о том, будет ли эта тема обсуждаться в организации и как МАГАТЭ расценивает AUKUS, сослались на интервью ее гендиректора Рафаэля Мариано Гросси, которое он дал Би-би-си 29 сентября. Тогда дипломат сказал, что в рамках партнерства Австралия получит «очень чувствительные технологии» — «впервые в арсенале страны, не обладающей ядерным оружием, будет атомная подлодка». Сейчас в узкий клуб стран с АПЛ входят пять официальных ядерных держав (Британия, Китай, Россия, США и Франция) и Индия; также свою программу развивает Бразилия.

В экспертном сообществе говорят, что передача Австралии ядерных субмарин поставит МАГАТЭ в сложное положение.

— Агентство следит за тем, чтобы весь ядерный материал, который есть у стран, находился в мирном использовании. Оно проводит инспекции, замеряет количество материала и в каждый момент времени знает, где он находится и как применяется, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий. — Но у агентства нет никакой связи с военными программами, и здесь возникает сложная ситуация: когда вы берете ядерный материал и используете его для АПЛ, вы выходите из-под гарантий МАГАТЭ на весь период, пока он находится в военном пользовании. Инспекторы организации не могут прийти на подлодку и проверить там ядерный материал.

Можно не переживать, что Австралия произведет ядерное оружие, потому что непонятно, зачем оно ей, говорит эксперт. Но это создает своего рода прецедент для других неядерных стран, «менее щепетильных», когда речь заходит о ядерном нераспространении, — так, тот же Иран, строя АПЛ, «по австралийским лекалам» может вывести свой материал из-под гарантий МАГАТЭ, подытожил Андрей Баклицкий.