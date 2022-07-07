Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако, чем больше они затягиваются, тем сложнее будет выстраивать диалог с Москвой . Об этом Владимир Путин заявил 7 июля на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций. Президент назвал стремление коллективного Запада бороться с РФ «до последнего украинца» большой трагедией. Тем не менее, именно по этому сценарию пока развивается ситуация , считает он. В этот же день глава государства встретился с победителями конкурса «Лидеры России», где также обсуждались вопросы, связанные с Донбассом.

Общий настрой

Встреча с руководством Госдумы и главами фракций прошла на следующий день после завершения весенней сессии парламента. Несмотря на то, что беседа была организована в очном формате, законодатели находились на приличном расстоянии от главы государства. И всё же Владимир Путин наверняка смог разглядеть символы в виде букв V и Z, прикрепленные к одежде некоторых депутатов.

Эти «знаки различия», однако, не разделили участников встречи на две группы, то есть тех, кто менее или более лоялен по отношению к проведению спецоперации на Украине. К слову, как раз именно это единство среди фракций оценил Владимир Путин, по словам которого, межпартийные разногласия в стране после 24 февраля отошли на второй план .

— Потому что партий-то у нас много, а родина — одна, и нет ничего важнее и выше судьбы отечества , — заявил президент.

Владимир Путин в целом положительно отозвался о работе парламентариев, вспомнив их поездки в зону боевых действий, организацию гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также, например, принятие законов по дополнительным гарантиям для российских военнослужащих . При этом спикер ГД Вячеслав Володин пообещал президенту работать даже во время летних отпусков, занимаясь, к примеру законопроектами в области импортозамещения.

На фоне того, что в отношении России было объявлено свыше 11 тыс. санкций, а ЛНР и ДНР нуждаются в помощи при создании собственной правовой базы, не исключено, что законодателям действительно придется урезать время отдыха.

Между тем Владимир Путин отметил, что антироссийские меры создают РФ трудности, однако, вовсе не такие, на которые рассчитывали их инициаторы.

— Очевидно, что они пытались не просто побольнее ударить по российской экономике — их целью было посеять раздор, смуту в нашем обществе, деморализовать людей, — сказал президент. — Но и тут они просчитались : ничего не вышло и, уверен, не выйдет.

Борьба и переговоры

По мнению Владимира Путина, коллективный Запад уже на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно в отношении России , что проявлялось в поддержке сепаратистов и террористов на ее территории. Вспомнил президент и о нежелании принять РФ в состав НАТО.

— Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют , — сказал президент. — Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали .

К слову, в борьбе за многополярный мир президенту пообещал поддержку глава КПРФ Геннадий Зюганов, который положительно отметил и стремление Владимира Путина развивать сотрудничество, например, по линии БРИКС. В стороне не остались и другие фракции. В частности, руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев предложил ввести эмбарго на товары из Польши, если их аналоги производятся в РФ. Он заметил, что готов вместе с Минпромторгом подготовить список такой продукции, и заверил, что отечественные компании готовы к такому сценарию.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от мирных переговоров. Однако те, кто не идут сейчас на диалог с РФ, предупредил он, должны осознавать, что в дальнейшем его будет вести еще сложнее .

— Мы согласовали, казалось бы, весь гуманитарный блок, за исключением, правда, закона о «героях» — Бандеру и Шухевича они никак сдавать не хотели. Но они откатили обратно , к сожалению, на первоначальные позиции, — добавил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который вошел в состав переговорной группы с украинской стороной.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, в свою очередь, считает, что от Владимира Путина прозвучал важный сигнал для коллективного Запада.

— В борьбе с Россией они зашли в тупик и сами это уже понимают. Если они внимательно вдумаются в слова и тезисы нашего президента, то поймут как им выходить из этой ситуации, потому что это для них дорожная карта . Суть в том, что для Украины и коллективного Запада не будет лучшей ситуации, чтобы сесть за стол переговоров и принять предложение России, — отметил он.

Активным участником дискуссии, разумеется, был и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронов, выступивший с несколькими инициативами, которые, по его мнению, должны помочь жителям Донбасса.

— Я предложил, в частности, облегчить жителям Харьковской области процесс получения гражданства. Плюс к этому напомнил и о необходимости создания государственной структуры по интеграции новых территорий. Не обошел вниманием и проблему таможенного регулирования между Россией и освобожденными регионами Украины, — рассказал он «Известиям».

Кроме того, Миронов призвал сделать 1 июля официальным праздником в честь Дня ветеранов боевых действий.

Стоит отметить, что встреча лидеров фракций с президентом, которая проходит ежегодно, на этот раз имела особый характер, так как она впервые состоялась без участия Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в этом году.



— Леонид Слуцкий попросил президента о поддержке консолидированного предложения всех фракций об увековечении памяти Владимира Жириновского, а также заверил главу государства в преемственности руководства партией, — сказал «Известиям» по итогам встречи зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Владимир Путин назвал Владимира Жириновского выдающимся политическим деятелем и разносторонним человеком с глубокими знаниями .

— Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации , — отметил президент.

Государственный резерв

Руководители фракций, однако, оказались не единственными гостями в Кремле в этот день. Так, за овальным столом, уже без соблюдения социальной дистанции, Владимир Путин встретился с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» , который позволяет специалистам в разных сферах попасть в кадровый управленческий резерв страны. Беседа состоялась в довольно неформальной обстановке: участники рассказывали президенту о своем пути к успеху и делились планами на будущее.

К примеру, Азат Ислаев похвастался, что уже с марта перешел на работу заместителем губернатора ХМАО. Олег Трофимов вскоре займет позицию заместителя министра образования ДНР, а проректор по стратегическим коммуникациям Севастопольского госуниверситета Иван Кусов и вовсе возглавит министерство образования ЛНР . К слову, Владимир Путин пообещал, что Россия поможет с материально-технической базой учебной системы в Донбассе.

Участники конкурса в целом стремятся получить работу в самопровозглашенных республиках, суверенитет которых Москва признала в феврале , заметил гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, который выступил в качестве модератора беседы.

— Мы будем делать все для того, чтобы жизнь восстановилась в полном объеме и стала нормальной для всех людей, которые там проживают. А в целом в ЛНР, в ДНР, чтобы было понятно, там 3,7 млн человек проживает , — сказал Владимир Путин.

Положительно президент оценил планы по возрождению «Москвича», о которых говорил один из участников встречи. Ранее стало известно, что под этой автомобильной маркой планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан. По оценке Владимира Путина, у России есть хорошая база в автомобилестроении.

— Вот «Аурус» сделали, хорошую машину, — заметил он. — Правда, мы делали это с партнерами, но приобрели и собственные компетенции, и собственную инженерную школу. Там все: и двигатель, и трансмиссия, я уж не говорю про краску и так далее. Все можно сделать.

При этом президент добавил: РФ нужно стремиться не к импортозамещению, а к приобретению своих собственных передовых технологий. Научный потенциал у страны большой . Это подтверждает, в том числе и передовое вооружение, которое Россия смогла создать при относительно небольшом военном бюджете по сравнению с другими странами, имеющими сильные армии.