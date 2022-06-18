«Как прежде не будет»: о чем говорил президент на ПМЭФ

Ставки льготной ипотеки в России снижаются до 7%. Кроме того, совсем скоро в стране появится новый инструмент поддержки бизнеса — промышленная ипотека по ставке 5%. Ее будут получать предприятия, планирующие приобрести готовые площади для производства. Более того, в недалеком будущем планируется отменить проверки деятельности довольно большой части бизнеса и декриминализировать целый ряд "экономических" статей. Об этом Владимир Путин сообщил 17 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Также глава государства напомнил предпринимателям о том, что дома работается лучше, высказался по поводу намерений Киева присоединиться к ЕС, рассказал о формировании нового мирового порядка и ходе специальной военной операции.

«Вечного ничего не бывает»

Пленарное заседание — главное событие всего ПМЭФ. На этот раз дискуссия с участием Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась на полтора часа позже из-за DDoS-атак на IT-инфраструктуру форума. К слову, действия хакеров дали министрам, главам регионов и другим высокопоставленным гостям возможность еще раз «на ногах» обсудить между собой или с журналистами непростую текущую обстановку в мире.

В этом году юбилейный XXV форум проходит под девизом «Новый мир — новые возможности». Поэтому неудивительно, что свою вступительную речь, которая порой напоминала послание к Федеральному Собранию (его пока в этом году еще не было), Владимир Путин начал с оценки изменений мирового порядка. По словам президента, эпоха однополярности во главе с США на международной арене завершилась. Сегодня, уверен он, существенно возрастает роль динамично развивающихся государств и регионов, игнорировать интересы которых больше невозможно.

— И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде. Не будет, — заявил Владимир Путин. — Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает.

Российский президент посвятил довольно много времени критике действий не только США, но и Евросоюза, который, по его словам, «окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку». А страны G7 (то есть, досталось и Японии, и Канаде, и Великобритании), заметил Владимир Путин, много лет вели безответственную макроэкономическую политику, которая спровоцировала текущие проблемы, включая и резкое усиление инфляции.

— Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чем. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии, — считает Владимир Путин. — Я скажу и про нашу операцию: да, это имело какое-то значение, но корень именно в этом — в их ошибочной экономической политике.

При этом в конце пленарного заседания, модератором которого выступила журналистка Маргарита Симоньян, Владимир Путин даже сделал комплимент в адрес США.

— Политическая элита США на всех смотрит свысока, но это не исключает того, что Соединенные Штаты — великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером, это заслуживает уважения. Это без всяких сомнений страна с большим будущим, — сказал президент.

Российский лидер добавил, что уважает американский народ и считает, что тот способен заставить свои элиты реагировать на проблемы людей.

«Как бы не так, путь работают»

Стоит отметить, что в центре внимания оказались и вопросы внутренней повестки. Глава государства объявил о целом комплексе мер поддержки граждан и бизнеса. Например, президент предложил на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда.

— Всем уже давно понятно: нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход, — заявил он, поручив правительству определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы.

Ущерб, который наносит избыточный контроль, по оценкам экспертов, может приравниваться к 1,5% ВВП, напомнил в беседе с «Известиями» премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров. По его словам, избыточная зарегулированность и контроль со стороны проверяющих органов не просто создает дополнительные издержки для компаний, но и тормозит сам процесс работы.

— Бизнес устал от проверок. Нужно дать всем выдохнуть и перестать «кошмарить» бизнес, — сказал «Известиям» и член Генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

Президент также призвал коллег основательно подойти к декриминализации целого ряда "экономических" статей. Например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации. Сейчас это — очень тонкий вопрос из-за поведения западных партнеров, которые зачастую отказывают в предоставлении таких лицензий.

— Понимаете, о чем речь. Те, кто работают в малом бизнесе, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнеры западные не продлевают — ну что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? Как бы не так, путь работают. Надо, конечно, под контролем все держать государства, но не мешать им работать, — считает президент, который также предложил подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей.

Кроме того, по его словам, необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия.

Владимир Путин также предложил запустить принципиально новый инструмент поддержки бизнеса — промышленную ипотеку. По его словам, речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства.

Промышленная ипотека даст возможность малым и средним предпринимателям работать во благо экономического состояния страны, уверен Владимир Прохоров. По его словам, бизнес надеется, что увеличение объёма выделенных кредитов для населения поспособствует и развитию строительной отрасли.

Также президент предложил снизить ставку для граждан по льготной ипотеке до с 9% до 7%. Срок действия программы останется прежним — до конца текущего года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются: 12 млн рублей для Москвы и Петербурга, 6 млн рублей — для остальных субъектов РФ. В условиях, когда реальные располагаемые доходы снижаются, эта мера позволит частично ослабить кредитную нагрузку и создать возможность улучшения гражданами своих жилищных условий, предполагает врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

— Правда пока предполагается, что действовать это снижение будет только до конца года, так что неизвестно, сколько человек смогут им воспользоваться. Также не ясно, что будет с кредитами, полученными гражданами ранее по более высокой ставке, — сказал «Известиям» эксперт.

Остановился президент и на демографических проблемах, которые испытывает Россия. По его словам, ситуация сейчас остается крайне сложной. В апреле в РФ родилось менее 100 тыс. детей, что почти на 13% меньше, чем в апреле 2020 года, заметил он. На этом фоне Владимир Путин обратился к правительству с просьбой постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. По его словам, будущее России — это семья с двумя, тремя и большим числом детей.

Говоря о перспективах бизнеса, Владимир Путин заметил: последние события только подтвердили — дома надёжнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов, добавил он и призвал предпринимателей вкладываться в создание новых предприятий и рабочих мест в России. Задач, требующих приложения сил, непочатый край, сказал президент.

— Кстати говоря, что хотел бы ещё подчеркнуть, — продолжил он. — Для наследников, возможных наследников капитала ещё неизвестно, что важнее: доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже точно никто не промотает, извините за моветон, никто не пропьёт. А то, что останется с будущими поколениями наследников, – доброе имя навсегда останется с ними.

Развитие или упаковка

Владимир Путин вновь напомнил, что Россия не намерена идти по пути самоизоляции. Более того, многие партнеры из европейских стран рано или поздно вернутся на российский рынок, так как их «жизнь заставит». Пока, однако, этого не произошло, и в России начали продаваться, например, соки в упаковках, которые уже не такие яркие, как были раньше из-за нехватки краски. Собственно, небольшую коробочку в «минималистичном дизайне» с собой на пленарку захватила и Маргарита Симоньян, показав ее Владимиру Путину.

— Всегда, при принятии любых решений нужно вычленять главное: что для нас главное — быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее, или иметь упаковку сегодня, — сказал Владимир Путин.

После того, как некоторые начали размышлять над тем, почему стремление к независимости должно россиян лишить цветных упаковок, Владимир Путин все же успокоил присутствующих.

— Что касается упаковки. Я не думаю, что это такая сложная вещь, которую не смогут нам заменить или наши партнеры из других стран, которые с удовольствием займут этот рынок рано или поздно, или не сможем мы сделать сами, — заметил он.

Сидевший рядом Касым-Жомарт Токаев, который не так давно заявил, что его страна не будет обходить антироссийские санкции, пообещал помочь России с заменой товаров некоторых ушедших производителей. Между тем Владимир Путин вновь напомнил, что РФ не намерена сосредотачиваться только на импортозамещении. По его словам, если только пытаться заменять чужие товары хоть и самыми качественными, то страна рискует оказаться в позиции постоянно догоняющих. Государство должно развивать собственную продукцию и технологии, которые станут новыми мировыми стандартами, подчеркнул он.

Вопросы и ответы

Разумеется, много времени было уделено спецоперации на Украине. Любые боевые действия — это трагедия, считает Владимир Путин. Однако Россия была вынуждена принять такое решение, которое, по его словам, было весьма непростым. РФ, подчеркнул президент, действовала в соответствии с уставом ООН, когда признала независимость самопровозглашенных республики на территории Донбасса, а затем оказала им военную помощь.

Касым-Жомарт Токаев, отвечая на вопрос модератора о военной спецоперации, заявил, что в Нур-Султане считают ДНР и ЛНР квазигосударствами и вряд ли признают их независимость. По его словам, два принципа устава ООН — территориальная целостность и право на самоопределение противоречат друг другу. Отсюда и возникает разное понимание территориальных споров. Если каждый раз будет реализовано право наций на самоопределение, в мире появится 500-600 государств, что просто-напросто приведет к хаосу на международной арене, добавил Токаев.

Россия свою позицию по этому вопросу менять не собирается. Владимир Путин пообещал, что Москва не бросит ДНР и ЛНР. Между тем, говорить о том, окажутся ли обе республики в составе РФ, президент не стал. Этого, к слову, не стали делать и другие политики, присутствовавие на пленарном заседании. По словам вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева, определять дальнейшие темпы развития интеграционного процесса России с Донецкой и Луганской народными республиками будет только ситуация на местах.

— Мы же все прекрасно понимаем, что любые последующие решения уже зависят от того, о каких границах, о каких территориях идет речь. И пока продолжается спецоперация, на эту тему спекулировать и давать какие-то прогнозы преждевременно и неправильно, — сказал он «Известиям».

Отдельно Владимир Путин остановился на вопросах, связанных с военной тактикой спецоперации. В частности, он рассказал о том, что штурм хорошо укрепленных районов, из которых украинские войска наносят удары по Донецку, приведет к большим жертвам со стороны атакующих войск. На этом фоне осуществляется планомерная работа по заходу в тыл этим укрепрайонам.

— Это, конечно, требует определенного времени. Контрбатарейная борьба там ведется, она будет, безусловно, нарастать. Преимущество по артиллерии у нас очень большое, — заявил президент.

Однако вопрос о «красных линиях», переход которых бы вынудил РФ нанести удары по украинским центрам принятия решения, Владимир Путин решил оставить без ответа. Несмотря на происходящее, президент уверен, что улучшение отношений с Украиной неизбежно. Говоря о соседней стране, он подтвердил, что Москва по-прежнему не выступает против вступления Украины в Евросоюз.

— ЕС не является военной организацией, политическим блоком в отличие от НАТО. Поэтому мы всегда говорили, здесь наша позиция последовательна, понятна. Мы ничего не имеем против, — сказал он.

Присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям — суверенное решение любой страны. А дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет, сказал Владимир Путин.