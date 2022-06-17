Условно-несрочно: что меняет рекомендация дать Украине статус кандидата в ЕС

Рекомендация Еврокомиссии (ЕК) предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС пока носит символический характер. Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, отметив, что технические трудности могут серьезно затянуть процесс. 17 июня ЕК согласилась с необходимостью дать Киеву и Кишиневу статус кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом Грузию Брюссель таким же решением радовать не спешит. Окончательное слово по этому вопросу остается за 27 государствами-участниками, лидеры которых соберутся на саммит 23–24 июня. Политологи не исключают, что достичь необходимого консенсуса членам объединения не удастся.

Есть нюансы

17 июня ЕК официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

— Украина ясно показала стремление и твердое намерение следовать европейским ценностям и стандартам, — заявила на пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Это решение сенсацией не стало. Накануне, 16 июня, во время визита в Киев главы Франции, ФРГ, Италии и Румынии выразили твердое намерение присвоить Украине соответствующий статус.

— Он будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдавии. Мы надеемся, что это решение будет единогласно поддержано на Совете ЕС, — сказал французский президент Эммануэль Макрон.

В МИДе Франции, как и во внешнеполитическом ведомстве ФРГ «Известиям» лишь подтвердили, что четкая позиция по этому вопросу была озвучена лидерами в Киеве.

По словам фон дер Ляйен, Украина уже почти на 70% соответствует всем нормам и стандартам для вступления в ЕС. При этом, как и ожидалось, рекомендация ЕК все-таки содержит условия, которые Киев должен выполнить для интеграции с объединением. В том числе, речь идет о реформах в областях правового государства и борьбы с коррупцией, а также защиты основных прав человека.

— Украинцы готовы умереть ради европейской перспективы. Мы хотим, чтобы они жили вместе с нами европейской мечтой, — заключила глава ЕК.

Окончательное решение по этому вопросу 27 государств-участников примут консенсусом на саммите 23–24 июня. Как заявили опрошенные «Известиями» эксперты, рекомендация ЕК носит скорее символический характер и выражает поддержку Киеву. Однако до фактического вступления в ЕС Украину в любом случае ждет непростой путь.

— Рекомендация ЕК весьма весома, однако дискуссии лидеров стран ЕС продолжатся. В том числе, по поводу условий предоставления Украине соответствующего статуса. Все страны-кандидаты проходят длительный путь, подстраивая собственное законодательство и институциональные базы под стандарты объединения, — пояснил «Известиям» доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули.

По его мнению, в случае Украины, скорее всего, будет реализована ускоренная процедура. Однако даже в этом случае необходимо уточнить перечень треков, по которым Киев будет двигаться к членству в ЕС. «Обычно их около 30, сейчас может быть меньше. Попутно будет поставлен вопрос о том, как это сочетается со статусами других перспективных стран-кандидатов — Молдавии и Грузии», — сказал эксперт.

При этом, отметил Александр Тэвдой-Бурмули, пока сложно сказать, будет ли принято окончательное решение по данному вопросу на ближайшем саммите в Брюсселе.

— Политически решение принято, но на согласование технических и юридических аспектов потребуется время, — заключил эксперт.

Во время визита в Киев канцлер ФРГ Олаф Шольц, которого Киев часто обвиняет в нерешительности, заявил, что «будет работать над общей позицией ЕС» по этому вопросу. Как ранее отмечалось в публикации Bloomberg, внутри блока существуют разногласия. Некоторые восточные государства-члены Евросоюза хотят таким образом послать серьезный сигнал России, в то время как другие, включая Нидерланды и Данию, настроены скептично. В частности, Копенгаген, по информации агентства, считает, что Украина «недостаточно соответствует критериям» ЕС.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, заявил, что Вена даст согласие на предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, если его получат Молдавия и страны Западных Балкан. Глава австрийского правительства напомнил, что последние ждут вступления в ЕС уже более 19 лет. Напомним, в настоящий момент статус кандидата имеют пять стран: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (2009), Сербия (2009), Черногория (2008) и Турция (1987). Между тем, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Вслед за Киевом 3 марта заявки подали Грузия и Молдавия.

— Сказать можно все, что угодно, а сделать это будет гораздо сложнее. Европейцы прежде всего будут следить за ситуацией, которая сейчас развивается в Донбассе. Кроме того, ЕС все-таки не очень заинтересован включать в свой состав страны, которые экономически, социально и финансово к этому не готовы. У них уже были такие примеры в истории. Неслучайно сейчас так много проблем происходит с Венгрией и Словакией, — заявил «Известиям» заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

По его словам, затянуть процесс на очень длительный срок может масса нюансов.

— Бывшие советские республики все-таки остались таковыми и в экономическом смысле, — заключил политолог.

Неравные возможности

В этот же день ЕК официально рекомендовала предоставить статус кандидата в члены Евросоюза и Молдавии.

— Ей еще предстоит пройти долгий путь. Но мы считаем, что у Молдавии есть потенциал соответствовать этим критериям, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

На заседании Брюссель также рассмотрел и заявку Грузии, но не рекомендовал предоставлять ей статус до выполнения некоторых условий.

— Грузия должна политически объединиться, чтобы наметить четкий путь к структурным реформам и ЕС, — заключила глава ЕК.

Как заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, решение ЕС по Грузии — «очередная демонстрация двойных стандартов ЕС».

— Если в Молдавии и на Украине политические элиты ориентированы на Запад и полностью ему лояльны, то в Грузии внутренняя политическая ситуация другая. Ту позицию, которую Тбилиси занял по спецоперации РФ на Украине, ЕС решил трактовать как контроверсионную Европе. Так что решение ЕК — это показательный жест в сторону кавказской республики, — считает эксперт.

По его словам, решение ЕК надо рассматривать в символическом плане, поскольку сейчас говорить о реальной перспективе присоединения Украины и Молдавии к ЕС не приходится.

— Понятно, что украинские власти пытаются, пользуясь ситуацией, этот процесс ускорить. Однако в Европе целый ряд государств понимают, с каким обременением столкнется ЕС в случае полноценной интеграции в него Украины. На данный момент нет готовности инициировать подобный процесс, — заключил политолог.

В целом, отметил Александр Тэвдой-Бурмули, процесс расширения ЕС на страны восточного партнерства в любом случае ускоряется по сравнению с тем, что было до нынешних событий.

В Москве на рекомендации ЕК реагируют сдержано. Напомним, в марте первый заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил об изменении позиции России по вопросу членства Украины в ЕС. По его словам, сейчас она стала похожа на позицию относительно вступления страны в НАТО. Дипломат отметил, что ЕС — лидер по поставкам вооружений Киеву, и потому Москва не видит большой разницы между объединением европейских стран и Североатлантическим альянсом.

17 июня официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в ЕС по-прежнему остается «иной плоскостью», хотя и требует «нашего повышенного внимания» в связи с усилением оборонной составляющей Евросоюза.

Тем временем, пока в Брюсселе решали, стоит ли приближать к себе Украину, в Киеве Владимир Зеленский объявил о введении визового режима с Россией с 1 июля. По сообщениям СМИ, в Москве отнеслись к этому с недоумением — уведомления о расторжении соглашения о безвизовых поездках между гражданами двух стран РФ не получала.