Стальное нет: ЕС прекращает экспорт металла из России

С 17 июня прекратился экспорт российской стали в страны Евросоюза. Это стало первой серьезной санкционной мерой против целой отрасли российской экономики, вступившей в действие в полном объеме. Одни эксперты считают, что переориентация на более низкие по цене рынки возможна, однако страны-импортеры захотят существенных скидок. Другие уверены, что Москва продолжит продавать металл, но для этого ей придется использовать всевозможные лазейки. Подробности — в материале «Известий».

Поставки прекращаются

«Мы запретим импорт ключевой продукции сталелитейной отрасли из России. Это ударит по центральному сектору российской системы, лишая ее миллиардов долларов экспортных поступлений», — говорилось в заявлении Еврокомиссии накануне объявления четвертого пакета санкций в середине марта.

В нем под ограничения попал экспорт российской сталелитейной промышленности. Впоследствии ЕС дал время на расторжение контрактов и выполнение действующих, которые заключили до введения рестрикций 16 марта, что в свою очередь смягчало болезненный удар по российской экономике.

До этого Брюссель, считающийся крупным торговым партнером Москвы, ввел санкции на покупку российской нефти и угля, а также других продуктов и материалов. В ЕС обозначили даты, когда вводятся запреты. Так, 10 июля прекратится поставка российских лесоматериалов, икры и водки, Брюссель в этот день перестанет поставлять в Россию бумагу, 10 августа остановится импорт российского угля в ЕС.

17 июня прекращаются поставки стали из России в ЕС. Таким образом, сталелитейная промышленность станет первой отраслью, которая столкнется с последствиями рестрикций в полной мере.

Накануне в Брюсселе подсчитали, что Москва понесет серьезные убытки — ущерб оценили в €3 млрд.

Индийский бизнес расширяется

До этого Европа получала от России около 10-15% от общего объема импортируемой стали. Так, в 2020-м Брюссель купил у Москвы 3,2 млн т стали.

Обычно сталь и железо используют при сборке автомобилей, однако по мере развития технологий ее совмещают с другими углеводородными материалами. Помимо этого, металл активно применяют в строительном секторе, газовой отрасли европейской экономики.

В Европе не исключают, что теперь смогут покупать больше стали у Индии. Пару лет назад крупнейшая сталелитейная компания страны Mittal Steel слилась с ведущим европейским производителем Arcelor Mittal, который принадлежит миллиардеру Лакшми.

Индийские СМИ пишут, что Arcelor Mittal готов расширить бизнес в Индии за счет приобретения обанкротившихся сталелитейных компаний и новых инвестиций в уже существующие. Так, один из крупнейших в мире производителей стали планирует начать инвестировать в строительство большого сталелитейного завода в Одише.

К тому же в Брюсселе не исключают, что место России на европейском рынке металлов могут занять Китай, Германия и Франция.

Разные сложности

В последние годы Россия стабильно наращивала объемы экспорта стали, однако по итогам года этот показатель сократится на 25-30%, отмечает аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Даниил Каримов.

« Основным фактором снижения выступает увеличение конкуренции среди сталелитейных компаний на внутреннем рынке в условиях, когда экспорт невозможен, как в случае с „Северсталью“, или практически нерентабелен. Рост внутреннего спроса на сталь в РФ возможен в очень узких сегментах потребления в рамках импортозамещения, а также в секторах, ориентированных на оборонный сектор, однако в целом спрос на стальной прокат в России будет оставаться слабым. Чтобы увеличить спрос и помочь российским металлургическим компаниям, необходимо значительное увеличение инфраструктурного строительства и стимулирование металлоемких отраслей промышленности (автомобилестроение, машиностроение) », — заявил эксперт.

Он отметил, что в нынешней ситуации российские предприятия теряют доступ к премиальным рынкам Европы и США, а это негативно влияет на их рентабельность. Каримов привел пример стоимости горячекатаного рулона в разных странах. Так, в США его цена составляет $1 254/т, в Европе — $990/т, в то время как в Китае — $713/т.

По его словам, переориентация на более низкие по цене рынки также осложнится и тем, что государства, покупающие сталь у России, будут требовать существенных скидок.

16 июня замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что власти планируют субсидировать экспорт металлопродукции. Он отметил, что спрос на сталь на российском рынке упал, а часть экспортных продаж убыточна «из-за излишне крепкого рубля».

Такой механизм поддержки был запущен в 2020 году. «В прошлом году в этом не было никакого смысла, продукция шла на экспорт, были высокие цены, и наша продукция улетала с колес. Сегодня есть проблема, поэтому эту субсидию мы будем возвращать», — пояснил чиновник.

Альтернативные площадки

Российские поставщики могут переключиться на альтернативные площадки. Так, в последние несколько лет многие сделали акцент на экспорт в страны Ближнего Востока, большой спрос остается также со стороны Турции и Китая, Юго-Восточной Азии, Средней Азии, отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Наш внутренний рынок сам нуждается в повышенных объемах стали. В настоящее время активно прорабатываются проекты строительства разнообразной инфраструктуры. Поэтому здесь не столь важно, что от нашей стали откажутся в ЕС, хотя эта отрасль явно ориентирована на экспорт. Однако важнее наш правовой ответ и ориентация отрасли на отечественные проекты. Сейчас нужно отойти от вопроса, сколько отрасль заработает, вопрос в том, что отрасль может сделать для страны. Вот эта переориентация на потребности внутреннего рынка, а также в азиатском направлении будет связана во многом с правовым решением вопроса и проектами государства , — уверена эксперт.

В свою очередь профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель в беседе с «Известиями» подчеркивает, что шаги, которые предпринимает сейчас Евросоюз, явно политические.

— Европейские власти стали оторванными от реальности. Обнулить такого крупного игрока, как Россия, на рынке минеральных ресурсов и углеводородов — просто невозможно. К тому же в России европейцы покупали определенные сорта стали, которые использовали в своей промышленности, каждый комбинат был ориентирован на выплавку определенных сортов стали. Она выплавляется из очень сложного комплекса химических элементов, туда нужно много разных добавок , — пояснил специалист.

Поиск лазеек

У Москвы даже после новых ограничений может появиться лазейка на сталелитейном рынке Евросоюза, отмечает специалист.

— Просто эту же самую сталь будут продавать из других стран, тут же появится цепочка перекупщиков. Скорее всего это будут Израиль, Турция, Пакистан, Индия или же латиноамериканские страны. Под видом стали из этих стран они будут продавать российскую , — уверен эксперт.

С 2007 года в ЕС постоянно снижается выплавка собственной стали, отмечает в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Ее используют в основном в строительстве. Главные мировые производители стали: Китай, Индия, Япония, США, Россия, Южная Корея, Турция, Германия. Из всех крупнейших производителей Россия очень значима именно как экспортер. У нас большие объемы производства, но не такие большие собственного потребления. Без российской стали и украинской в том числе, которой сейчас не будет, очень большие проблемы возникнут у европейцев со строительной и другими отраслями. Зачем европейцы захотели выстрелить себе в ногу — сказать сложно. Возможно, они не предполагали, что такие санкции продлятся долго и, соответственно, после такого демонстративного шага они вернутся к поставкам стали из России. Впоследствии у европейцев будет стагфляция, так что потребление стали само по себе сократится. А в остальном скорее всего будут работать разные серые схемы для поставок, — пояснил специалист в разговоре с «Известиями».

Без российских ресурсов Евросоюз прожить не в состоянии, уверен профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.