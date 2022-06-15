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«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ
Фото: Global Look Press/IMAGO/Emmanuele Contini
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Скорее всего, «Северный поток – 2» не будет использоваться в течение многих лет. При этом альтернативы российскому газу для немецкой экономики сейчас нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, отметив, что пока судьба проекта остается неизвестной. Также депутат рассказал о том, сможет ли ЕС согласовать газовое эмбарго против РФ и связана ли рекордная инфляция в Европе с антироссийскими санкциями.

«Это была беспроигрышная ситуация для всех»

— Экс-канцлера Ангелу Меркель сейчас критикуют за то, что ее политика в отношении России привела к усилению энергетической зависимости Европы от Москвы. Вы разделяете это мнение? Могла ли Германия поступить иначе?

— Когда более половины экспортируемой энергии поставляет один поставщик, это всегда сомнительно и сопряжено с риском. Однако Россия всегда была надежным экспортером. К тому же недорогим. Это была беспроигрышная ситуация для всех. И было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов. Санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии наносят ущерб Германии, а не России.

Санкции наносят
газ рубль россия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Недавно ЕС договорился о частичном нефтяном эмбарго. Германия выразила твердую готовность пойти на этот шаг, хотя ожидается, что это решение усугубит энергетический кризис в Европе и приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Насколько разумна эта мера с точки зрения экономики?

— Эта мера губительна для нашей экономики. Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20–30% из-за роста цен на энергетику и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранные компании.

— Договориться о полном нефтяном эмбарго ЕС не мог из-за позиции Венгрии. Сейчас идут разговоры о введении газового эмбарго. Как вы думаете, сколько времени потребуется ЕС и Германии, чтобы отказаться от российского газа?

— Если ЕС сначала не может договориться, в игру вступают исключения и дополнительные деньги. Критически настроенные страны затем «покупаются», в том числе на немецкие деньги. С экономической точки зрения ФРГ не может обойтись без российского газа. Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два.

Санкции наносят
северный поток 2
Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

— Проект «Северный поток – 2» заморожен. Очевидно, что это надолго. И все-таки, какая судьба ждет газопровод — учитывая, что он достроен?

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— Судьба «Северного потока – 2» мне неизвестна. Однако я знаю, как иррационально действует федеральное правительство вопреки собственным интересам. Так что я вполне могу себе представить, что трубопровод не будет использоваться в течение многих лет.

«ЕС постепенно угаснет»

— Можно ли сказать, что сегодняшняя энергетическая ситуация в ЕС — в какой-то степени репетиция перехода к зеленой экономике? Означает ли это, что ЕС пока не готов к этому шагу?

— <Ситуация на Украине> используется для ускорения перехода энергоснабжения каменного века на так называемые возобновляемые источники энергии. Продвигаются вредоносная «Зеленая сделка» ЕС, налоги на выбросы CO2, так называемая Великая перезагрузка (предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по устойчивому восстановлению экономики после пандемии COVID-19. — «Известия»). В результате экономика должна перестроиться на плановую. Это, в свою очередь, обозначает, что благополучие, демократия и рабочие места будут демонтированы. ЕС постепенно угаснет.

— Инфляция в Германии в мае достигла рекордного уровня. В чем основная причина кризиса? Играют ли роль антироссийские санкции?

— Инфляция происходит из-за лево-зеленой перестройки нашей экономики. Самые высокие в мире траты на энергию в значительной степени связаны с разрушительным зеленым переходом, подразумевающим постепенный отказ от безопасной и недорогой ядерной энергии, поэтапный отказ от угля и меры по борьбе с изменением климата. Кроме того, будет уничтожена автомобильная промышленность, которая создавала рабочие места и оставалась гарантом благосостояния страны. Мы переживаем беспрецедентную трансформацию нашей экономики в сторону плановой.

Санкции наносят
автозавод германия
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
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Кроме того, федеральное правительство разрешило Европейскому центральному банку в нарушение договора ЕС проводить не денежно-кредитную политику, а скорее политику облегчения бремени задолженности для государств-должников ЕС. Покупая проблемные государственные облигации, он поддержал страны-должники и подстегнул инфляцию, печатая деньги, чтобы постепенно погасить долги этих государств. Таким образом, государства-кредиторы лишаются своих средств. Инфляция в ЕС связана с внутренними причинами. Однако к этому добавляется саморазрушающая санкционная политика.

— Как антироссийские санкции сказываются на промышленности и бизнесе Германии?

— Санкции оказывают пагубное влияние. Производство становится слишком дорогим, в том числе аммиака, удобрений и в химической промышленности. Мы наблюдаем, как многие средние компании ограничивают свое производство, переезжают за границу или увеличивают стоимость своей продукции. Это будет сопровождаться сокращением рабочих мест и банкротством. Энергоемкая промышленность переживет беспрецедентную деиндустриализацию. Компании финансово ослаблены, что делает их легкой мишенью для иностранных конкурентов. Частные домохозяйства уже испытывают рост цен на газ и электроэнергию на 200–400%. Если федеральное правительство потратит деньги налогоплательщиков на ограничение бремени, это нанесет ущерб экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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«Германия потеряла репутацию честного посредника»

— В связи с ситуацией на Украине Германия приняла решение увеличить оборонный бюджет. Канцлер Олаф Шольц объявил о планах создать одну из сильнейших армий НАТО. При этом Берлин продолжают обвинять в задержке поставок оружия Украине. Так какой внешнеполитический курс выбрала Германия? Отказалась ли она от принципов пацифизма?

— Германия движима, у нее нет собственного внешнеполитического курса. Канцлер Шольц с самого начала выбрал правильную тактику: сдержанность. Однако его захлестнули лево-зеленые милитаристы, и ему пришлось внести коррективы в поставки оружия. Задержки в большей степени связаны с неспособностью Берлина реализовать крупные проекты. Даже борьба со стихийными бедствиями — например, в долине Ар — больше не работает.

Чрезмерная бюрократия, гиперморальность вместо ответственных действий, а также раздача должностей на основе политических убеждений, а не профпригодности и пожирающая ресурсы политика ради спасения мира превратили Германию в страну без активной роли.

Санкции наносят
германия нашивка форма
Фото: REUTERS/Michele Tantussi

— «Нормандский формат» исчерпал себя. На ваш взгляд, есть ли необходимость в создании альтернативной переговорной площадки? Могут ли европейские страны и Германия как центральное европейское государство приложить усилия для перезапуска переговорного процесса между РФ и Украиной?

— Из-за вмешательства Германия потеряла репутацию честного посредника, который может выступать в этой роли. Тем не менее необходимо сделать всё, чтобы положить конец <происходящему на Украине> с помощью дипломатических каналов. Кроме России к ним относятся прежде всего США и Украина. Пока Вашингтон не будет вести себя конструктивно даже с оглядкой на ошибки прошлого, а Россия не поймет, что <происходящее> — это не выход, другие государства не добьются успеха в переговорах.

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