«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»

Скорее всего, «Северный поток – 2» не будет использоваться в течение многих лет. При этом альтернативы российскому газу для немецкой экономики сейчас нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре, отметив, что пока судьба проекта остается неизвестной. Также депутат рассказал о том, сможет ли ЕС согласовать газовое эмбарго против РФ и связана ли рекордная инфляция в Европе с антироссийскими санкциями.

«Это была беспроигрышная ситуация для всех»

— Экс-канцлера Ангелу Меркель сейчас критикуют за то, что ее политика в отношении России привела к усилению энергетической зависимости Европы от Москвы. Вы разделяете это мнение? Могла ли Германия поступить иначе?

— Когда более половины экспортируемой энергии поставляет один поставщик, это всегда сомнительно и сопряжено с риском. Однако Россия всегда была надежным экспортером. К тому же недорогим. Это была беспроигрышная ситуация для всех. И было бы желательно и дальше удерживать Россию в качестве поставщика энергоресурсов. Санкции и эмбарго со стороны ЕС или Германии наносят ущерб Германии, а не России.

Санкции наносят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Недавно ЕС договорился о частичном нефтяном эмбарго. Германия выразила твердую готовность пойти на этот шаг, хотя ожидается, что это решение усугубит энергетический кризис в Европе и приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Насколько разумна эта мера с точки зрения экономики?

— Эта мера губительна для нашей экономики. Мы уже испытываем ограничения в производстве просто из-за высоких цен на энергоносители. Деиндустриализация Германии ускорится. Некоторые средние предприятия заявили, что им придется поднять свои цены на 20–30% из-за роста цен на энергетику и что это сделает их менее конкурентоспособными, чем иностранные компании.

— Договориться о полном нефтяном эмбарго ЕС не мог из-за позиции Венгрии. Сейчас идут разговоры о введении газового эмбарго. Как вы думаете, сколько времени потребуется ЕС и Германии, чтобы отказаться от российского газа?

— Если ЕС сначала не может договориться, в игру вступают исключения и дополнительные деньги. Критически настроенные страны затем «покупаются», в том числе на немецкие деньги. С экономической точки зрения ФРГ не может обойтись без российского газа. Альтернативы есть, но для полноценного замещения потребуется время, поскольку у стран-поставщиков есть долгосрочные контракты с другими заказчиками. Поиск новых и более дорогих экспортеров займет год или два.

Санкции наносят Фото: Global Look Press/Stefan Sauer

— Проект «Северный поток – 2» заморожен. Очевидно, что это надолго. И все-таки, какая судьба ждет газопровод — учитывая, что он достроен?

— Судьба «Северного потока – 2» мне неизвестна. Однако я знаю, как иррационально действует федеральное правительство вопреки собственным интересам. Так что я вполне могу себе представить, что трубопровод не будет использоваться в течение многих лет.

«ЕС постепенно угаснет»

— Можно ли сказать, что сегодняшняя энергетическая ситуация в ЕС — в какой-то степени репетиция перехода к зеленой экономике? Означает ли это, что ЕС пока не готов к этому шагу?

— <Ситуация на Украине> используется для ускорения перехода энергоснабжения каменного века на так называемые возобновляемые источники энергии. Продвигаются вредоносная «Зеленая сделка» ЕС, налоги на выбросы CO 2 , так называемая Великая перезагрузка (предложение Всемирного экономического форума (ВЭФ) по устойчивому восстановлению экономики после пандемии COVID-19. — «Известия»). В результате экономика должна перестроиться на плановую. Это, в свою очередь, обозначает, что благополучие, демократия и рабочие места будут демонтированы. ЕС постепенно угаснет.

— Инфляция в Германии в мае достигла рекордного уровня. В чем основная причина кризиса? Играют ли роль антироссийские санкции?

— Инфляция происходит из-за лево-зеленой перестройки нашей экономики. Самые высокие в мире траты на энергию в значительной степени связаны с разрушительным зеленым переходом, подразумевающим постепенный отказ от безопасной и недорогой ядерной энергии, поэтапный отказ от угля и меры по борьбе с изменением климата. Кроме того, будет уничтожена автомобильная промышленность, которая создавала рабочие места и оставалась гарантом благосостояния страны. Мы переживаем беспрецедентную трансформацию нашей экономики в сторону плановой.

Санкции наносят Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Кроме того, федеральное правительство разрешило Европейскому центральному банку в нарушение договора ЕС проводить не денежно-кредитную политику, а скорее политику облегчения бремени задолженности для государств-должников ЕС. Покупая проблемные государственные облигации, он поддержал страны-должники и подстегнул инфляцию, печатая деньги, чтобы постепенно погасить долги этих государств. Таким образом, государства-кредиторы лишаются своих средств. Инфляция в ЕС связана с внутренними причинами. Однако к этому добавляется саморазрушающая санкционная политика.

— Как антироссийские санкции сказываются на промышленности и бизнесе Германии?

— Санкции оказывают пагубное влияние. Производство становится слишком дорогим, в том числе аммиака, удобрений и в химической промышленности. Мы наблюдаем, как многие средние компании ограничивают свое производство, переезжают за границу или увеличивают стоимость своей продукции. Это будет сопровождаться сокращением рабочих мест и банкротством. Энергоемкая промышленность переживет беспрецедентную деиндустриализацию. Компании финансово ослаблены, что делает их легкой мишенью для иностранных конкурентов. Частные домохозяйства уже испытывают рост цен на газ и электроэнергию на 200–400%. Если федеральное правительство потратит деньги налогоплательщиков на ограничение бремени, это нанесет ущерб экономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Германия потеряла репутацию честного посредника»

— В связи с ситуацией на Украине Германия приняла решение увеличить оборонный бюджет. Канцлер Олаф Шольц объявил о планах создать одну из сильнейших армий НАТО. При этом Берлин продолжают обвинять в задержке поставок оружия Украине. Так какой внешнеполитический курс выбрала Германия? Отказалась ли она от принципов пацифизма?

— Германия движима, у нее нет собственного внешнеполитического курса. Канцлер Шольц с самого начала выбрал правильную тактику: сдержанность. Однако его захлестнули лево-зеленые милитаристы, и ему пришлось внести коррективы в поставки оружия. Задержки в большей степени связаны с неспособностью Берлина реализовать крупные проекты. Даже борьба со стихийными бедствиями — например, в долине Ар — больше не работает.

Чрезмерная бюрократия, гиперморальность вместо ответственных действий, а также раздача должностей на основе политических убеждений, а не профпригодности и пожирающая ресурсы политика ради спасения мира превратили Германию в страну без активной роли.

Санкции наносят Фото: REUTERS/Michele Tantussi

— «Нормандский формат» исчерпал себя. На ваш взгляд, есть ли необходимость в создании альтернативной переговорной площадки? Могут ли европейские страны и Германия как центральное европейское государство приложить усилия для перезапуска переговорного процесса между РФ и Украиной?

— Из-за вмешательства Германия потеряла репутацию честного посредника, который может выступать в этой роли. Тем не менее необходимо сделать всё, чтобы положить конец <происходящему на Украине> с помощью дипломатических каналов. Кроме России к ним относятся прежде всего США и Украина. Пока Вашингтон не будет вести себя конструктивно даже с оглядкой на ошибки прошлого, а Россия не поймет, что <происходящее> — это не выход, другие государства не добьются успеха в переговорах.