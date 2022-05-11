 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Кустурица обвинил Запад в попытках стереть с лица земли русских и сербов
Спорт
«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал Кубка России по футболу
Мир
Зеленский приказал атаковать Змеиный по рекомендации британских советников
Мир
США понадеялись на дипломатический способ решения ситуации на Украине
Политика
Путин назначил врио глав пяти регионов России
Мир
Киев прекратит транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка»
Общество
В Харьковскую область начали подавать электроэнергию из Белгорода
Мир
В Минобороны России заявили о ликвидации трех украинских катеров «Кентавр»
Экономика
Запрет на транспортировку российской нефти исключили из пакета санкций ЕС
Мир
ЛНР может открыть в российских регионах свои консульства
Мир
В ФРГ заявили о планах поставить Украине современные танки и гаубицы
/

«Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности»

Экс-помощник Генсекретаря ООН Ганс-Кристоф граф фон Шпонек — о бессмысленности санкций и необходимости новой политики в ЕС
Фото: Getty Images/Antoine Gyori/Corbis
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН должна созвать международную конференцию по европейской безопасности до конца этого года, чтобы предотвратить ядерную угрозу в мире. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший помощник Генсека ООН и координатор гуманитарной программы ООН в Ираке Ганс-Кристоф граф фон Шпонек. Недавно он подписал письмо с обращением к правительству Германии не поставлять тяжелое оружие Украине. В интервью «Известиям» бывший дипломат рассказал о том, почему санкции не помогают решать конфликты, оценил угрозу ядерного конфликта в нынешних обстоятельствах и призвал выработать новую политику безопасности в Европе.

«Европе наконец нужно стать более независимой»

Кто так обзывается: между Киевом и Берлином разразился скандал
Как он отразится на внутренней политике ФРГ

— Вы подписали открытое письмо, призывающее правительство Германии не поставлять тяжелое оружие Киеву. На ваш взгляд, это приведет лишь к дальнейшей эскалации кризиса на Украине? Делает ли это Германию стороной конфликта?

— Решение уже принято. Правительство Германии при поддержке оппозиции приняло решение о поставках тяжелого вооружения на Украину. Многие граждане Германии, в том числе и я, не поддерживают это решение. Я живу в государстве, которое дает мне право на собственное мнение. Я могу заявить об этом, подчеркнув: чем больше военной техники, тем больше людей по обе стороны этой асимметричной конфронтации потеряют жизни. СМИ и некоторые политики безответственно пытаются отодвинуть этот факт в сторону. Это заявление не имеет абсолютно ничего общего с международно-правовой оценкой действий России на Украине. Любой, кто спрашивает об этом, пытается переключиться на другую тему. Однако думать, что поставки оружия Германией не имеют ничего общего с непосредственным участием в военном конфликте, значит недооценивать людей, у которых «есть мужество пользоваться собственным разумом» (девиз эпохи Просвещения. — «Известия»).

— 27 февраля канцлер Олаф Шольц произнес историческую речь в бундестаге, объявив о начале поставок оружия на Украину и об увеличении бюджета на оборону ФРГ. Насколько это поворотный момент в истории современной Германии?

123

Фото: личный архив
Ганс-Кристоф граф фон Шпонек

— В своем выступлении канцлер Германии изложил свою позицию и позицию своих партнеров по коалиции по поводу событий на Украине. С точки зрения граждан, это должно было произойти намного раньше. То, что политические оппоненты заговорили о нерешительности канцлера, скорее всего, связано со сложностью неожиданных геополитических событий, с которыми столкнулось правительство Германии. Вдумчивость, вероятно, наиболее точно описывает поведение нынешнего канцлера. Он, скорее, понимает, что на современной политической арене Германии сегодня охотятся и «волки в овечьей шкуре».

Танки шон: грозит ли Шольцу отставка из-за отказа поставлять Киеву тяжелое оружие
Партия ХДС, которую возглавляла Меркель, хочет пошатнуть правящую коалицию

При этом в Германии нет единого толкования заявления канцлера о том, что «всё, что необходимо для безопасности мира в Европе, будет сделано его правительством». Предложение Олафа Шольца о том, что необходимо сохранить готовность к диалогу с РФ, — ценное обязательство, которое необходимо соблюдать на различных уровнях. Это не обозначает обесценивания действий России на Украине. Это реальный политический акт, который нацелен на предотвращение дальнейшей катастрофы на более обширной территории с помощью контактов и дипломатии. Это служит миру в Европе и напоминает об истории самой Германии. Я уверен, что некоторые отвергнут это утверждение. Однако это не значит, что это неправильно.

— После Второй мировой войны в ФРГ возникло сильное движение пацифистов. Одни из его ярких представителей — партия «Зеленые». Сейчас глава немецкого МИД от этой партии Анналена Бербок активно выступает за поставки тяжелого оружия. Почему Германия не смогла сохранить свои традиции во внешней политики?

— История Германии после Второй мировой войны была гораздо более пацифистской. Как нация мы извлекли уроки из истории. Как приверженцы западных ценностей мы хотели трудиться на единую Европу, многосторонность и международное сотрудничество (особенно с развивающимися странами), а также на мирное урегулирование кризисов в рамках Устава ООН. В целом нам это удалось. Однако ежегодные Мюнхенские конференции по безопасности, в которых я участвовал как наблюдатель, показали, насколько сильным было давление со стороны союзников по НАТО на ФРГ. От Германии требовали увеличить участие в вооружении альянса. Некоторые называли нас безбилетниками. Тем не менее, на мой взгляд, выделение €100 млрд на модернизацию германского бундесвера и увеличение оборонного бюджета на 2022 год не представляют собой изменения во внешней политике Германии и политике безопасности. Скорее, это ответ на многолетнюю внутреннюю и внешнюю критику неспособности защитить немецкую армию и соблюсти требование других стран-членов НАТО об увеличении вклада в альянс.

Надо срочно выработать
Немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3

Немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Для немецкой общественности решение о поставках оружия на Украину, которое по сути является отступлением от предыдущих обещаний, выглядело как серьезное политическое землетрясение. Многие люди беспокоятся о своем будущем. Однако пока никаких заявлений от Конституционного суда Германии и Немецкого совета по этике о юридической и моральной допустимости поставок вооружения Германией на Украину не поступало.

Осень не хочется: как Германия готовится к нехватке топлива
Газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены только на 29%

— Как бы вы сейчас охарактеризовали внешнюю политику Германии? Насколько она независимая?

— Здесь стоит сказать, что для внешней политики Германии и Европы в целом ключевое значение имеет переизбрание Эммануэля Макрона. Из-за многолетних поражений западной политики безопасности, особенно на Ближнем Востоке и в Южной Азии, Европе наконец нужно заняться анализом, сделать выводы и стать гораздо более независимой. У правительства Олафа Шольца по-прежнему остается партнер в Париже, с которым можно расширить европеизацию внешней политики и политики безопасности.

«Санкции и противодействие военным действиям — разные вещи»

— В свое время вы осуждали санкционную политику против Ирака. Как в целом вы оцениваете результаты санкционного давления на РФ? Не бьют ли рестрикции в большей степени по обычным гражданам?

— Санкции и противодействие военным действиям — разные вещи. Генассамблея ООН большинством голосов высказалась против действий России на Украине. Мир и после 1945 года видел много войн и устал. Однако попытки найти глобальное большинство, поддерживающее санкции против России, полностью провалились. Бразилия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Южная Африка и другие менее крупные страны, в том числе на Ближнем Востоке, отказываются поддерживать требования Запада о рестрикциях. Санкционное давление на РФ исходит не от ООН, а от правительств Вашингтона, Канады и ЕС. Вместо санкционного пинг-понга между двумя сторонами, который в настоящее время разыгрывается до абсурда, несмотря на риск серьезных последствий для благосостояния людей, следует как можно скорее начать переговоры за круглым столом.

Надо срочно выработать
Белый дом
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

О санкционной политике написано много. 1990-е годы стали десятилетием санкций. Седьмой Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приходил к выводу, что «грубый инструмент» санкций ООН не привел к разрешению конфликта. Снова и снова жертвами становились не те люди, против которых эти меры были направлены. Будь то в Афганистане, Ираке, Сирии, Иране, Ливии, Судане, Венесуэле или КНДР. Постоянные члены Совета Безопасности ООН никогда не могли применить политические и экономические санкции, обеспечив при этом защиту граждан. Обещание, данное Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем в Ялте в 1945 году, работать сообща для сохранения мира во всем мире, было забыто. Национально-государственные интересы стали в конечном счете важнее.

На все 200: эксперты спрогнозировали стремительное подорожание нефти
При каких условиях возможно резкое повышение стоимости сырья

— Вы ушли с поста руководителя программы «Нефть в обмен на продовольствие» в феврале 2000 года из-за протеста против санкций ООН в отношении Ирака. Сейчас ЕС готовится к эмбарго российской нефти, страны ЕС пытаются отказаться от газа из РФ. Насколько это разумное решение?

— Как руководитель программы «Нефть в обмен на продовольствие» я понимал, как это отразится на Ираке. При постоянной поддержке послов Китая, Франции и России в Багдаде и Нью-Йорке мы, однако, пытались помочь народу Ирака с намеренно недофинансируемой «гуманитарной» программой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в то время посол РФ при ООН в Нью-Йорке, может вспомнить полезные обсуждения, которые мы проводили о разрушительных последствиях для населения в Ираке. Правительства в Вашингтоне и Лондоне были обеспокоены оружием массового уничтожения, которого больше не существовало. Об этом говорил и посол США Джон Негропонте перед комитетом Сената США в 2004 году. Гуманитарная программа была явно вторичной. Это подтвердил еще в октябре 1998 года конгресс США, приняв так называемый Акт об освобождении Ирака, в котором шла речь о «смене режима» в Багдаде.

Добавлю, что санкции против Ирака или других стран никогда не приводили к тому, чтобы кто-то понес ответственность за действия, из-за которых они были введены. Именно эти обстоятельства окончательно убедили меня в том, что отказ от должности в Багдаде был единственным оставшимся мне выбором.

«Преуменьшать вероятность ядерного конфликта — безответственно»

— В одном из интервью вы говорили о том, что прозападный курс ООН в свое время привел к ряду крупных военных операций, результатом которых стало огромное количество жертв. Как вы оцениваете работу ООН в процессе урегулирования конфликта на Украине?

— Во время серьезных кризисов последних десятилетий, например на Ближнем Востоке, на Балканах и в Южной Азии, политическая сила ООН (Совет Безопасности) снова и снова доказывала, что не в состоянии обеспечить разрешение конфликтов в соответствии со своим мандатом. Это суровое суждение, но его можно аргументировать.

Надо срочно выработать
ООН
Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Это относится и к нынешней ситуации на Украине. Нерешительность генсека ООН Антониу Гутерриша по поводу деэскалации вызвала непонимание во всем мире. От него ожидали динамичной дипломатии с полным использованием морального авторитета, которым обладает генсек ООН. 18 апреля более 300 высокопоставленных бывших сотрудников организации призвали его выполнить взятые на себя обязательства. Вскоре после этого Гутерриш посетил Москву и Киев. Результатом этой встречи стала договоренность о создании совместно с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) гуманитарных коридоров, чтобы помочь мирным жителям покинуть Мариуполь. Это успех.

Гутерришу нужно понять, что всё это могло произойти раньше. Урок заключается в том, что продолжать такие усилия с обеих сторон нужно непрерывно. Несомненный приоритет — расширение гуманитарной помощи Украине со стороны ООН.

— В настоящий момент всё чаще звучат заявления о рисках ядерного конфликта. Что страны Запада могли бы и могут сделать, чтобы не доводить мир до третьей мировой войны?

— Надо срочно выработать новую концепцию европейской безопасности. Генеральный секретарь ООН, в силу своей возможности наводить мосты между конфликтующими сторонами, должен использовать эту роль и разъяснить Совбезу организации безотлагательность созыва международной конференции по европейской безопасности до конца этого года. Преуменьшать вероятность ядерного конфликта — безответственно.

Я бы хотел добавить, 8 мая — день памяти в Германии, День освобождения. Для России 9 мая — день окончания Великой Отечественной войны. Еще молодым человеком я пережил эту страшную войну и не забыл ее. Я протягиваю руку своим сверстникам в России и Украине в надежде, что вместе мы сможем сказать новым поколениям в наших странах: делайте лучше, чем мы. Альтернативы миру нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022