Кто так обзывается: между Киевом и Берлином разразился скандал

Между Украиной и Германией разразился дипломатический скандал. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, известный резкими высказываниями в адрес Берлина, назвал канцлера Олафа Шольца, отказавшегося лететь в Киев по политическим причинам, «обиженной ливерной колбасой». Вместо главы правительства в украинскую столицу отправился его главный политический противник, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Он надеется перетянуть на сторону своей партии голоса в преддверии важных выборов в региональные парламенты страны. Подробности — в материале «Известий».

Без обид

« Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному », — заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. Так дипломат прокомментировал слова канцлера о том, что он не поедет в украинскую столицу, отказавшуюся принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Слова главы дипмиссии вызвали возмущение в Германии. Так, депутат бундестага Севим Дагдален потребовала выслать из Германии Андрея Мельника. «Тот, кто сейчас не выгонит сторонника нацизма Мельника, потеряет всякое самоуважение», — написала она в Twitter. Вступился за немецкого канцлера и вице-президент Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки. « Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии, и Мельнику нужно это уважать », — отреагировал политик.

Кто так обзывается Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Фото: Global Look press/Andreas Gora

Выразила сожаление в связи с отменой визита и глава МИД Германии Анналена Бербок, однако добавила при этом, что на текущей неделе посетит Киев. Посчитал неуместным тон украинского дипломата и зампред фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул. « Даже в такой сложной ситуации дипломатические представители должны вести себя подобающе по отношению к немецким чиновникам. Заявления Мельника не помогают Украине », — отреагировал он.

Мельник известен своими резкими высказываниями в адрес немецких властей. Он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, а также критиковал Брюссель, считая, что тот не продвинулся в вопросе запрета на поставки российских энергоносителей.

Скандал разгорелся в середине апреля: Штайнмайер собирался вместе с коллегами из балтийских стран и Польши отправиться в Киев, но там его приезд посчитали нежелательным. По сведениям немецкой газеты Bild, причина отказа — «тесные связи» Штайнмайера с Россией, а также то, что политик поддерживал проект газопровода «Северный поток – 2»

Кто так обзывается «Северный поток – 2» в городе Любмин в Германии Фото: РИА Новости/Дмитрий Лельчук

« В дипломатии есть такое правило: если глава государства хочет посетить другую страну, он должен получить приглашение от руководства этой страны, президента страны. Это то же самое, как если бы вы посещали своего соседа или друга: вы должны получить приглашение. Можно, конечно, прийти и без приглашения, но это не очень вежливо. И затем все визиты, которые сегодня есть, завершаются результатом, каждый визит должен принести результат », — заявили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, отметив, что визит канцлера Олафа Шольца был бы более желателен. В свою очередь Мельник заявил: «Гораздо больше, чем любым символическим визитам, власти Украины были бы рады, если бы правящая коалиция ФРГ оперативно выполнила запрос бундестага о поставках [Украине] тяжелого вооружения и выполнила свои предыдущие обещания».

Глава немецкого правительства лететь отказался, посчитав недопустимым то, что Киев не разрешил визит президента страны, которая оказывает ему столько экономической и военной помощи. «Так делать нельзя», — заявил канцлер, отметив, что решение украинских властей выглядело как «оскорбление с политическими и историческими предпосылками».

Выборный финт

Дипломатический скандал с Украиной проходит накануне важных выборов в ландтаг в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн 8 мая, а также в Северном Рейне-Вестфалии, которые состоятся 15 мая. В первой из них, по опросам, уверенно лидируют христианские демократы, которые сейчас находятся в оппозиции.

На фоне этого в Киев вместо Шольца отправился его главный политический оппонент, лидер ХДС Фридрих Мерц. Его приняли руководство Верховной рады и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кто так обзывается Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц REUTERS/Michele Tantussi

Несмотря на скандал, немецкие СМИ сообщили, что власти страны решили поставить Киеву из запасов бундесвера семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Против этого, по сведениям Die Welt, выступали многие высокопоставленные военные страны, поскольку на данный момент Берлин располагает лишь 40 из них. Однако в правительстве к этим советам не прислушались.

В соцсетях к выпаду украинского посла отнеслись с иронией. Так, сатирик Ян Бемерманн написал у себя в «Твиттере»: «Германия не в состоянии действовать, канцлер обижен». Журнал Der Postillion решил провести проверку фактов: «Действительно ли Олаф Шольц — ливерная колбаса?» А журналист Лоренц Хемиккер написал, что «количество обиженных сосисок между Киевом и Берлином имеет тенденцию увеличиваться». Также председатель комитета по иностранным делам Михаэль Рот из СДПГ потребовал: «Вегетарианцы всех стран, объединяйтесь!»

И да, и нет

Если смотреть публикации в СМИ, Украина — центральная тема для немецкой политики, отметил в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

— Хамская выходка Мельника в адрес Шольца если не взорвала общественное мнение, то точно вызвала недовольство. Мерц выступает как ястреб, он требует большего участия Германии в поставках вооружения Украине, и тот факт, что именно он поехал в Киев, говорит о многом. Позицию Шольца можно назвать нерешительной. С одной стороны, он не говорит решительное да поставкам, стараясь сохранить позицию государственного пацифизма, характерную для Германии послевоенного периода, с другой — не говорит решительное нет, то есть он пытается ограничиться полумерами, например поставками ограниченного количества устаревшей техники. Шольц не участвует активно в отличие от Польши, Великобритании, но он одновременно становится объектом критики и ястребов, и пацифистов , — пояснил германист.

Кто так обзывается Штаб-квартира Германского христианско-демократического союза (ХДС) Фото: Global Look press/Shan Yuqi

Политолог отмечает, что во время одного из выступлений Бербок на севере Германии ее назвали подстрекательницей войны, лгуньей.

— Шольц боится подобных заявлений в свой адрес, но при этом трансатлантическая солидарность и зависимость от Соединенных Штатов не дают возможность федеральному канцлеру сказать решительное нет на эти действия, поэтому он заложник ситуации, в этом его слабость. Нельзя исключать, что у ХДС могут быть еще лучшие результаты на выборах в ландтаге.

Эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Известиями» отметил, что оскорбительное высказывание посла Мельника в адрес Олаф Шольца в известной степени объединило немецкие политические круги, которые единогласно осудили это высказывание в бундестаге и призвали его извиниться перед канцлером.

— Пока никаких решений, связанных с пребыванием Мельника в качестве посла на территории ФРГ, не принято, хотя звучат заявления о том, что ему необходимо уехать. Вероятно, у главы дипмиссии есть защита со стороны западных партнеров ФРГ, и вряд ли стоит ожидать, что в ближайшее время он покинет свой пост. Дальше риторики и обмена обвинениями дело не пойдет. В то же время Шольц находится под сильным давлением как внутри своей партии, так и со стороны оппозиции и зарубежных немецких партнеров. Ситуация, сложившая вокруг украинского посла, стала одним из фронтов борьбы действующего канцлера.