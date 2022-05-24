С видео рядом: с чем связано преследование Игоря Додона

Экс-президент Молдавии Игорь Додон попал под уголовное преследование — с утра 24 мая к политику, известному своей пророссийской ориентацией, пришли с обысками . Его обвиняют по четырем уголовным статьям, вменяя ему в том числе и предательство Родины. Основание — видеозапись трехлетней давности, возбуждать дело по которой прокуратура изначально отказалась . Сторонники Игоря Додона считают это дело политически мотивированным и называют обыски «подарком к дню рождения президента Майи Санду». По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, претензии правоохранителей к экс-президенту небезосновательны — при этом определенную роль в перезапуске дела политический фактор всё же играет .

По четырем статьям

24 мая стало известно, что в доме бывшего президента Молдавии, председателя Молдавско-российского делового союза Игоря Додона прошел обыск. Как сообщила журналистам представитель молдавской Генпрокуратуры Мариана Керпек, он связан с несколькими статьями обвинения. «Среди них пассивная коррупция, предательство Родины, незаконное обогащение », — рассказала она. Еще одна статья — финансирование партии за счет преступной организации. Чуть позже Мариана Керпек заявила, что Игоря Додона задержали на 72 часа.

Следствие идет по уголовному делу, о котором Генпрокуратура сообщила 18 мая. По словам представителя ведомства, основанием для него стало видео, опубликованное в 2020 году . На нем запечатлена встреча, которая состоялась, по данным СМИ, в июне 2019 года между тогдашним президентом Молдавии и председателем Партии социалистов Игорем Додоном и в то время лидером Демократической партии, богатейшим человеком страны, который сейчас находится за рубежом, Владимиром Плахотнюком.

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С видео рядом_1 Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме бывшего президента страны Игоря Додона Фото: РИА Новости/Раду Прока

На видео запечатлено, как Владимир Плахотнюк передает Игорю Додону большой черный пакет, который они называют «кульком»; содержимое пакета доподлинно неизвестно , однако, по словам депутата Юрия Реницэ, опубликовавшего запись, в нем находились деньги для финансирования Партии социалистов. Тогда Антикоррупционная прокуратура возбуждать уголовное дело отказалась, мотивировав это тем, что «в ходе проверки не выявила элементов преступления». Это решение поддержал суд Кишинева.

То видео было не единственной записью встречи. Впервые такие свидетельства транслировал в июне 2019 года принадлежащий Владимиру Плахотнюку канал Publika TV. Тогда между правительственной коалицией, куда вошли пророссийская Партия социалистов и проевропейский альянс Acum во главе с Майей Санду (с 2020 года занимает пост президента Молдавии, потеснив на нем Игоря Додона), и Демократической партией велась борьба за власть. В итоге победа оказалась на стороне коалиции, а Владимир Плахотнюк бежал из страны, покинув руководство партии.

Вопрос с видео можно было считать закрытым, однако 17 мая 2022 года Апелляционная палата Кишинева решение кишиневского суда отменила . После возбуждения уголовного дела Игорь Додон заявил, что будет бороться с действующими властями.

С видео рядом_2 Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии. 2019 год Фото: РИА Новости/Мирослав Ротарь

« Ничего не боюсь и покидать страну, как говорил и ранее, не собираюсь . Я всё выдержу. Но если вы хотите политической войны, я вам ее устрою. Не успеете до Румынии добежать . У народа Молдовы есть порох в пороховницах», — написал он 19 мая в посте, комментируя свое интервью телеканалу NTV Moldova.

Сторонники Додона считают дело политически мотивированным : по мнению исполнительного секретаря Партии социалистов Влада Батрынчи, власти страны (сейчас большинство в парламенте принадлежит партии «Действие и солидарность», которую основала действующий президент Майя Санду) « вместо того чтобы заняться выводом страны из кризиса, <…> начали борьбу с оппозицией ».

« То, что случилось сегодня с нашим коллегой Додоном, — двухкопеечное шоу », — сказал политик, заявив, что обыски готовились давно, а пришли к экс-президенту только сейчас, чтобы сделать « политический подарок к дню рождения президента Майи Санду » — 24 мая ей исполнилось 50 лет.

С видео рядом_3 Президент Молдавии Майя Санду во время встречи с делегацией конгресса США Фото: presedinte.md

— Более того, сегодня Майя Санду находится с визитом в США, где встречается с членами конгресса , — сказал «Известиям» депутат молдавского парламента от фракции «Блок коммунистов и социалистов» Богдан Цырдя. — И в этом контексте задержание Игоря Додона, который неоднократно встречался с [президентом РФ] Владимиром Путиным, добился для Молдовы статуса наблюдателя в ЕАЭС, требовал от НАТО гарантий нейтрального статуса страны, становится подарком еще и для американских сенаторов .

В качестве аргумента в пользу того, что в основе дела лежит политический фактор, Богдан Цырдя привел результаты опроса компании CBS-AXA в партнерстве с Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul и Институтом политологии и международных отношений имени Иона И.К. Брэтиану (ISPRI) в Румынии (представлен 24 мая). В соответствии с ним, на досрочных выборах 37,6% респондентов проголосовали бы за «Блок коммунистов и социалистов», а 36,8% — за «Действие и солидарность» .

«Довести до конца»

В экспертном сообществе также отмечают, что определенная доля политики при возобновлении разбирательства всё же присутствует.

— Судя по тем схемам, в которых Игорь Додон так или иначе фигурировал, я думаю, претензии к нему правоохранителей обоснованны . Понятно, что следствие должно представить весомые доказательства и что вину должен определять суд, но к Игорю Додону всегда были вопросы о том, как он ведет финансовые дела, — отметил в беседе с «Известиями» политический консультант Дмитрий Фетисов. — Вместе с тем дело можно назвать и политическим: Майя Санду могла дать силовикам отмашку запустить дело сразу после своего избрания, но сейчас речь о том, что в ситуации с Украиной и вокруг Приднестровья Додон считается одним из основных переговорщиков с Кремлем. Думаю, причина активизации именно в этом .

Аналитики считают, что разбирательство по этому делу может затянуться на долгое время.

С видео рядом_4 Бывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов после дачи показаний по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии госкомпанией «Энергоком» Фото: РИА Новости/Михай Карауш

— Все три года общество постоянно поднимало вопрос, почему закрыли эту историю, генпрокурор Александр Стояногло считал, что в деле недостаточно аргументов. Сейчас Стояногло сняли с должности, спецкомиссия передала дело президенту, и новый врио генпрокурора открыл это дело вновь, — пояснил «Известиям» молдавский политолог Виталий Андриевский. — Тут может быть любая подоплека. Но в Молдове понимают, что в деле надо поставить точку . Если запись соответствует действительности, то дело должно быть доведено до конца. Процесс не будет быстрым и может длиться годами.

В бытность президентом Игорь Додон был известен в том числе и своими частыми контактами с российским руководством. В Москве новости о его задержании прокомментировали довольно сдержанно .

« Во-первых, это внутреннее дело Молдавии. Во-вторых, мы, конечно, встревожены тем, что опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонником развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией, то есть с нашей страной », — сказал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Москва рассчитывает, что «все законные права Додона будут соблюдены», резюмировал он.