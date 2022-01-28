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Дадут за ток: посадят ли в тюрьму Игоря Додона

За что привлекли к ответственности бывшего президента Молдавии
Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Дадут за ток: посадят ли в тюрьму Игоря Додона
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2022-01-26 17:04:18
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон стал фигурантом уголовного дела о хищениях государственных средств. Политика подозревают в соучастии в преступлении, связанном с поставками электроэнергии в 2008 году. Подробности — в материале «Известий».

В чем подозревается Додон

Накануне Нового года генеральная прокуратура Молдавии привлекла у головному делу в качестве подозреваемого бывшего президента страны Игоря Додона. Экс-главу республики хотят уличить в краже денег из госбюджета при закупке электроэнергии в 2008 году. В тот период политик занимал пост первого вице-премьера, министра экономики и торговли.

Ему вменяется совершение действий, предусмотренных ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Молдавии («Превышение должностных обязанностей лицом, исполняющим ответственную государственную должность, в интересах организованной преступной группы»).

Дадут за ток
Игорь Додон

Игорь Додон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Из заключения прокуратуры следует, что в мае 2008 года был подписан договор на покупку электроэнергии для Молдавии. ЗАО «Энергоком» провело переговоры и организовало две поставки. Контракты были на 29% дешевле, что позволило участникам необоснованно завышать закупочную цену и присваивать разницу. Нанесенный государству ущерб оценивается в $11,9 млн. Сообщается, что средства были переведены на счета офшорных компаний. Действия подозреваемых привели к повышению тарифов на электроэнергию, что затронуло права бытовых потребителей.

Додона подозревают в том, что он дал заключение, на основании которого и было составлено соглашение. В случае если его вина будет доказана, экс-президенту может грозить лишение свободы на срок от 6 до 10 лет без права занимать определенные должности на срок до 15 лет.

Первый допрос и позиция Додона

25 января состоялся первый допрос Игоря Додона в генеральной прокуратуре. Политик заявил, что не скрывается и предоставляет информацию по делу. По его инициативе беседа продолжалась около трех часов, так как он хотел сообщить как можно больше сведений, которыми обладает.

Додон заявил журналистам, что абсолютно уверен в своей невиновности и не считает, что может быть обвиняемым по делу.

Дадут за ток
Бывший президент Молдавии Игорь Додон (в центре) прибыл в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии госкомпанией «Энергоком»

Бывший президент Молдавии Игорь Додон (в центре) прибыл в Генеральную прокуратуру, чтобы дать показания по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии госкомпанией «Энергоком»

Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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По его словам, в 2008 году Молдавия получила самую выгодную цену на электроэнергию в регионе — порядка 4,4 цента за киловатт, в то время как другие страны закупали по 6–7 центов. Вместе с тем, подчеркнул он, за сделку отвечал «Энергоком».

По мнению бывшего главы республики, уголовным делом пытаются отвлечь граждан от проблемы газового кризиса.

«Если нынешнее руководство страны считает, что вызов меня в прокуратуру снизит цену на газ или электроэнергию, они ошибаются», — резюмировал Додон.

«Цель власти — не дать Додону возглавить протест»

Дело на100% политическое. Основной задачей, декларируемой Санду в рамках предвыборной кампании, была борьба с коррупцией. Но она на бытовом уровне даже выросла. Также у нас ситуация коллапса в энергетической, медицинской, продовольственной сферах, на рынке ГСМ. Ко всему этому привели действия власти. Поэтому сейчас им нужно показать хоть какие-то результаты, — поделился с «Известиям» своим мнением молдавский политолог Александр Кориненко.

По словам эксперта, по этой же причине осенью было возбуждено уголовное дело в отношении генерального прокурора. Как считает Кориненко, по использованным для этого событиям 2010 года можно было бы привлечь к ответственности практически весь парламент.

Дадут за ток
протесты молдавия
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дело против Додона — показательный процесс, нужный, во-первых, для демонстрации Западу, что их команда хотя бы что-то делает. Во-вторых, чтобы изобразить перед избирателями обещанную борьбу с коррупцией.

Кориненко отметил, что Игорь Додон сейчас является лидером оппозиции, которому доверяет электорат левых взглядов.

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Учитывая растущие с каждым днем протестные настроения, власти пытаются запугать экс-президента. Но, на мой взгляд, посадить не осмелятся, потому что сторонники выйдут на улицы в его защиту. Плюс он важная политическая фигура. Обвинительный приговор вызовет международный резонанс. Учитывая, что Додон — сопредседатель Молдавско-российского делового союза, последует и реакция со стороны Москвы. В окружении Санду не могут этого не понимать. Если есть хоть капля здравого смысла, на такое они не пойдут. Пример — тот же генеральный прокурор. Он провел три дня в СИЗО, сейчас дело затягивается. Думаю, так же будет и с Додоном. Цель — заглушить лидера оппозиции, чтобы он не высказывался по актуальным вопросам и не возглавил [возможный] протест, — подытожил Александр Кориненко.

Перспектива дела против Додона и политические репрессии в отношении него вполне реальны. Санду в данном случае использует опыт Зеленского. Она увидела, что отношение Запада [к делам против прошлой власти] как минимум нейтральное. Считаю также, что молдавский президент будет стараться максимально капитализировать момент конфронтации с Россией. И, возможно, даже попытается решить силовым путем ситуацию с Приднестровьем, — сказал «Известиям» политолог Александр Костин.

Эксперт оценивает пророссийскую оппозиционную силу, возглавляемую Додоном, как достаточно влиятельную. В связи с этим, считает он, Майя Санду будет повторять путь нынешнего украинского президента, «который угнетает своих политических оппонентов и борется за власть не в рамках здоровой конкуренции, а с использованием репрессивных методов».

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