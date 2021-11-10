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Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за цен на газ
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Додон предрек Молдавии экономический кризис из-за цен на газ

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Внутренние тарифы на газ в Молдавии стали самыми высокими за последние 30 лет. Об этом в среду, 10 ноября, в интервью телеканалу NTV Moldova заявил экс-президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Впервые за 30 лет в Молдавии такой высокий тариф на газ. 11 леев 8 банов [$0,6] за кубометр с учетом налога — это практически на уровне средней цены по странам ЕС, которая была в первом полугодии», — сказал Додон в ходе передачи «Главный вопрос».

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Он отметил, что эта цена выше, чем платят за газ потребители в Австрии, Бельгии, Греции, Румынии и ряде других стран, где доходы населения намного выше.

«Некоторые страны Евразийского экономического союза получают газ по цене ниже $200 [за 1 тыс. куб. м]. Некоторые страны [ЕС], которые наладили дружеские отношения с Россией, в частности Венгрия и Сербия, получают газ дешевле [чем Молдавия]», — обратил внимание Додон.

По мнению экс-лидера республики, у нового правительства республики была возможность добиться скидки на газ. Так, с Россией, по его мнению, можно было бы «договориться на условиях двухлетней давности, и цена была бы $230–240 [за 1 тыс. куб. м], и роста тарифов не было бы».

Додон полагает, что, если правительство не изыщет средства для компенсации роста тарифов для всех категорий потребителей, республику ожидают экономические потрясения.

«Сейчас в структуре семейных бюджетов порядка 43% расходов приходится на питание, одежду; на оплату счетов — 16%. Мы посчитали, что при новых тарифах доля счетов за энергию достигнет 80%. Это приведет к кризису неплатежей с одной стороны и снижению потребления с другой», — подчеркнул лидер оппозиционной Партии социалистов.

Ранее в среду председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков заявил «Известиям», что цена в $430 за 1 тыс. куб. м газа, о которой говорит Молдавия, ниже текущих европейских рыночных цен, но выше тех, по которым ранее Кишинев покупал этот ресурс. По его словам, наверняка это цена со скидкой, которую Россия дала в ответ на «определенные шаги» Молдавии по улучшению двусторонних социально-экономических отношений.

Согласно расчетам молдавской компании, закупочная цена на голубое топливо составляет около $430, или 7699 леев, за 1 тыс. кубометров. В тарифах учли курс доллара США — 17,9 лея за $1.

Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Молдавию для конечных потребителей вырос в два раза. Тарифы на газ повысились из-за роста закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». В результате увеличения закупочной цены Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение об увеличении тарифа на природный газ с 4,3 до 11,08 лея за один кубометр.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду говорила, что страна довольна продлением контракта и газовый кризис в Кишиневе закончился с подписанием соглашения.

Как заявил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан на пресс-конференции 10 ноября, Кишиневу может не хватить денег, чтобы оплатить исторический долг перед «Газпромом». В начале месяца премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти страны не собираются закрывать долг Приднестровской республики перед «Газпромом», а этот вопрос может быть решен только в международном суде.

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