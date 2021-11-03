Власти Молдавии отказались закрывать долг Приднестровья «Газпрому»

Власти Молдавии не намерены закрывать долг непризнанной Приднестровской республики компании «Газпром», вопрос его погашения может быть решен только в международном суде. Об этом в среду, 3 ноября, заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

«Это долг, который образовался в том числе в результате решений «Газпрома», и всем понятно, что его не может оплачивать ни правительство Молдавии, ни компания «Молдовагаз». Этот вопрос может быть решен только в международном арбитражном суде», — указала она в интервью румынскому телеканалу Pro TV.

Как уточнила премьер, этот долг составляет $7,5 млрд. Приднестровье потребляет больший объем газа, чем Молдавия, и использует его для производства электроэнергии на Молдавской ГРЭС, рассказала она.

«Мы платим за эту электроэнергию, но эти деньги используются по усмотрению администрации Приднестровья, но не оплачивается полученный газ», — подчеркнула Гаврилица.

По ее словам, тема задолженности Приднестровья не поднималась на переговорах Молдавии с «Газпромом», которые состоялись на прошлой неделе.

«В ходе переговоров мы четко заявили, что готовы обсуждать только долги правого берега. Договорились провести аудит нашего долга, чтобы потом вернуться к вопросу погашения», — добавила премьер.

Днем ранее пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов сообщил, что Молдавия погасила задолженность перед «Газпромом» за топливо, поступившее в республику в сентябре.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Топливо поставляется по прежнему маршруту — через территорию Украины.

Как уточнил вице-премьер республики Андрей Спыну, соглашение о погашении многолетнего долга за газ утвердят в срок до 1 мая 2022 года. По его словам, Молдавия проведет аудит задолженности, так как властям страны до сих пор неясно, сколько именно Кишинев должен Москве. Вице-премьер подчеркнул, что Молдавия отказывается платить за долги Приднестровья. Эта сумма в общий долг, предварительно, включаться не будет.

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».