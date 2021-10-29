В «Газпроме» назвали взаимовыгодным новый контракт с «Молдовагазом»

Российский «Газпром» считает контракт с «Молдовогазом» взаимовыгодным. Об этом 29 октября сообщили в компании.

Отмечается, что поставки газа в Молдавию по новому контракту начнутся с 1 ноября.

Стороны согласились с необходимостью «дальнейших переговоров для установления графика платежей».

Ранее в этот же день сообщалось, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну.

28 октября в Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинева по условиям нового контракта на поставку российского газа.

До этого переговоры проходили в Москве 21–22 октября и закончились безрезультатно.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. «Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Кроме того, Кишинев хочет провести аудит с целью оценить сумму долга.