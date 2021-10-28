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Очередной раунд переговоров «Газпрома» с делегацией Молдавии прошел в Петербурге

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В Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинева по условиям нового контракта на поставку российского газа. Об этом в четверг, 28 октября, компания сообщила в пресс-релизе.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну и руководитель молдавско-российской компании «Молдовагаз» Вадим Чебан продолжили переговоры, которые стартовали накануне.

В «Газпроме» не раскрыли подробности итогов переговоров.

В пресс-службе «Газпрома» напомнили, что в прошлом году объем поставок голубого топлива в Молдавию составил 3,05 млрд куб. м газа, превысив объем поставок в 2019 году на 5,5%.

25 октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну отметил, что переговоры с «Газпромом» проходят сложно, однако власти страны намерены подписать долгосрочный контракт с российской компанией. Спыну также заявил, что правительству Молдавии необходимо провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» перед признанием обязательств по ним.

23 октября официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил о возможности остановить поставки газа в Молдавию. Избежать этого можно будет в случае, если страна полностью погасит долг и подпишет новый контракт с 1 декабря.

Российско-молдавские переговоры по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака проходили в течение двух дней и завершились в пятницу, 22 октября, безрезультатно. Российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Кишинев же, ссылаясь на отсутствие необходимых средств, настаивал на снижении цены на 50%.

22 октября в Молдавии был объявлен режим ЧП сроком на 30 дней, в связи с кризисом в энергетической сфере. Газовый контракт между Молдавией и «Газпромом» истек 30 сентября, его временно продлили на октябрь.

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