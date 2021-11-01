В Молдавии рассказали о выплате РФ многолетнего долга за газ

Подписание с Россией договора о погашении многолетнего долга за газ произойдет в срок до 1 мая 2022 года. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«Молдовагаз» и «Газпром» до 1 мая 2022 года подпишут соглашение об урегулировании задолженности компании «Молдовагаз» за газ, предоставленный потребителям правого берега Днестра. Соглашение будет предусматривать, что долг за газ с учетом пени должен быть погашен в течение пяти лет», — заявил Спыну на пресс-конференции.

По его словам, Молдавия проведет аудит задолженности, так как властям страны до сих пор не ясно, сколько именно Кишинев должен Москве.

Вице-премьер подчеркнул, что Молдавия отказывается платить за долги Приднестровья. Эта сумма в общий долг, предварительно, включаться не будет.

Ранее в этот день стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Топливо поставляется по прежнему маршруту — через территорию Украины.

Также в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Компания назвала соглашение взаимовыгодным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией, при этом «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.