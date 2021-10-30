Молдавия по новому контракту с «Газпромом» обязалась погасить исторический долг

Кишенёв в рамках нового контракта с «Газпромом» обязался погасить исторический долг перед Россией за газ. Об этом сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Молдавия по новому контракту с «Газпромом», который заключен на пять лет, обязалась выплатить исторический долг за поставки голубого топлива в прошлые годы. Долг с учетом пени составил 700 млн долларов, и молдавская сторона настаивала на его аудите», - сказал он.

Также стало известно о том, что цена на газ для Молдавии по новому контракту с российской компанией «Газпромом» может вырасти до $500-600 за 1 тыс. кубометров. К двухкратному увеличению цен могут привести изменения на рынке.

По словам источника агентства, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах — 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночным ценам.

Ранее в этот же день сообщалось, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. РФ назвала соглашение взаимовыгодным.