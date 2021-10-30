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Цена на газ из РФ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб м
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Цена на газ из РФ для Молдавии может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб м

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Цена на газ для Молдавии по новому контракту с российской компанией «Газпромом» может вырасти до $500-600 за 1 тыс. куб м, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, «с учетом ситуации на рынке, изменения могут привести к двукратному увеличению цены по сравнению со старой формулой, до $500-600 за тыс. кубометров».

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«С 2021 года цена на газ в теплое время года рассчитывается на основе рыночной стоимости, когда спрос на голубое топливо падает вместе со стоимостью газа, и в зимний период привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута, что позволяло республике существенно экономить», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах — 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночным ценам.

Также отмечается, что новое соглашение предусматривает выплату Кишинёвом России исторического долга за поставки газа в прошлые годы, который с учетом пени составляет $700 млн.

Ранее в этот же день сообщалось, что Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении контракта на пять лет на поставку российского газа в страну. Российская сторона назвала соглашение взаимовыгодным.

До этого, 28 октября, в Санкт-Петербурге руководство «Газпрома» провело встречу с делегацией из Кишинёва по условиям нового контракта на поставку российского газа.

Основным экспортером газа в Республику Молдова является «Газпром». При этом контракт на поставку топлива истек в конце сентября. «Газпром» прекратит поставки газа в эту страну с 1 декабря, если не будет подписан новый контракт. Газовый холдинг предлагал соглашение по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%. Кроме того, Кишинев хочет провести аудит с целью оценить сумму долга.

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