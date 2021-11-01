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Молдавия осталась довольна контрактом на поставку газа из России

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Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта с «Газпромом» на поставку газа из России.

«Да, мы довольны, что этот контракт был согласован и подписан», — сказала Санду в интервью газете «Коммерсант», опубликованном в понедельник, 1 ноября.

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По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения между «Молдовагазом» и «Газпромом».

Санду отметила, что в Молдавию газ поступит уже в начале ноября, и это «очень хорошо».

Она уточнила, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

Ранее, 30 октября, вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия будет закупать газ у российской компании «Газпром» по цене $450 за 1 тыс. куб. м.

Днем ранее Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией, при этом «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось.

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