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Названа цена российского газа для Молдавии

Спыну: Молдавия будет покупать газ у «Газпрома» за $450/куб.м
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В ноябре Молдавия будет закупать газ у российской компании «Газпром» по цене $450 за 1 тыс. куб. м. Об этом 30 октября сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.

«На данный момент я могу сказать, что, исходя из текущих рыночных цен, стоимость газа на ноябрь будет составлять примерно $450 за тысячу кубометров. В нынешних условиях у нас будет цена вдвое ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре, когда было $790», — написал он на своей странице в Facebook.

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Кроме того, Спыну анонсировал проведение в следующем году независимого аудита относительно газовой задолженности Молдавии перед Россией за последние несколько лет.

«Что касается долга, образовавшегося у «Молдовагаза», то мы договорились провести независимый аудит в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, после чего будут новые переговоры по определению календаря выплат», — добавил вице-премьер.

При этом ранее, в субботу, источник сообщил, что Молдавия в рамках нового контракта с «Газпромом» обязалась погасить исторический долг за газ перед Россией. Уточнялось, что задолженность по голубому топливу за прошлые годы с учетом пени составляет $700 млн.

29 октября Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении сроков действия контракта на поставку российского газа в страну на пять лет. Российская компания назвала соглашение взаимовыгодным. За день до этого в Санкт-Петербурге состоялась встреча с делегацией из Кишинева, на которой обсуждались условия нового контракта.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября указал на то, что Москва не предъявляет Кишиневу политических условий для возобновления поставок газа. Он добавил, что у страны есть «проблема долга» за газ перед Россией, при этом «Газпром» предложил Кишиневу скидку на поставки этого энергоносителя.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. При этом топливо, которое поставлялось в Приднестровье, в этих выплатах не учитывалось. Кишинев же, ссылаясь на отсутствие необходимых средств, настаивал на снижении цены на 50%.

В настоящее время «Газпром» является главным экспортером газа в Молдавию.

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