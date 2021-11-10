Президент НАНГС назвал цену газа для Молдавии выгодной для «Газпрома»

В целом цена в $430 за 1 тыс. куб. м газа, о которой говорит Молдавия, выгодна «Газпрому» — она ниже текущих европейских рыночных цен, но выше тех, по которым ранее Кишинев покупал этот ресурс, и даже выше цен для ряда долгосрочных европейских потребителей. Об этом заявил «Известиям» президент, председатель правления Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС), председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков в среду, 10 ноября.

По его словам, наверняка это цена со скидкой, которую Россия дала в ответ на «определенные шаги» Молдавии по улучшению двусторонних социально-экономических отношений. Иначе холдингу не было бы экономического смысла заключать контракт на условиях ниже рыночных, ведь, кроме как у РФ, Молдавии негде брать газ по доступным ценам, отметил он.

«Газпром» всё же коммерческая компания, налоги которой идут в бюджет страны, и чем больше его прибыль, тем больше возможностей у России для увеличения социальных и иных важных расходов», — подчеркнул Хайков.

Ранее в этот же день на пресс-конференции в Кишиневе глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что цена на поставляемый «Газпромом» газ для Кишинева в декабре может понизиться до $430 за 1 тыс. куб. м с $450 в ноябре. Накануне сообщалось, что новый тариф на природный газ в Молдавию для конечных потребителей вырос в два раза.

Хайков назвал сложным прогнозирование будущей цены газа для Молдавии, так как, согласно публичной информации, по контрактной формуле в I и IV кварталах она на 70% зависит от цен на нефть и на 30% — от рыночной стоимости газа. Во II и III кварталах, наоборот, — на 30% от нефти и на 70% от газа.

Если не запустят «Северный поток – 2», то газ в долгосрочной перспективе «с высокой вероятностью будет дорожать», подчеркнул он.

Президент НАНГС также спрогнозировал рост цены нефти в связи с постепенным оживлением мировой экономики, а также уменьшением предложения этого ресурса на рынке из-за ограничения ее добычи ведущими странами-производителями по соглашению ОПЕК+. По его словам, альянс пока не планирует значительно увеличивать добычу, даже несмотря на «эмоциональные требования США».

«Поэтому нельзя исключать, что средняя цена газа для Молдавии по году может быть даже выше ожидаемых в декабре $430 за тысячу кубометров. Но, повторюсь, в этом важную роль сыграет срок запуска «Северного потока – 2», — сказал он.

Тарифы на газ повысились из-за роста закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагазом» и «Газпромом». Согласно расчетам молдавской компании, закупочная цена на голубое топливо составляет около $430, или 7699 леев, за 1 тыс. кубометров. В тарифах учли курс доллара США: 17,9 лея за $1.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским газовым холдингом. Молдавский президент Майя Санду говорила, что страна довольна продлением контракта и газовый кризис в Кишиневе закончился с подписанием соглашения.

Говоря о возможности закрытия долга по газу непризнанной Приднестровской республики перед «Газпромом», составляющего около $7,5 млрд, Хайков заявил, что одним из вариантов может быть передача «Газпрому» молдавских промышленных или «других ликвидных активов», среди которых, например, оставшаяся молдавская доля в «Молдовагазе», где российской компании уже принадлежит 50%.

Однако более действенным решением в долгосрочной перспективе эксперт считает «углубление» Кишиневом экономических отношений с Москвой, что поспособствует не просто возврату долга, но и появлению дополнительных доходов у Республики Молдовы и повышению уровня жизни ее жителей.

Специалист напомнил, что, с одной стороны, Приднестровье объявило о своей независимости от Молдавии в 1990 году, с другой — независимость сейчас не признана Россией, а Кишинев считает Тирасполь своей территорией, приднестровцев — гражданами Молдавии. С учетом этого Республика Молдова и должна обеспечивать погашение долга Приднестровья, пояснил он.

«Проблема в том, что сама Молдавия — бедная страна и у нее нет денег даже для погашения своего прямого долга за газ в размере $700 млн, который она обязалась закрыть в течение пяти лет», — отметил президент НАНГС.

Он усомнился в том, что кто-либо из западных партнеров Молдавии «сильно поможет» ей в выплате долга за газ.

Как заявил глава «Молдовагаза» на пресс-конференции 10 ноября, Кишиневу может не хватить денег, чтобы оплатить исторический долг перед «Газпромом». В начале месяца премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что власти страны не собираются закрывать долг Приднестровской республики перед «Газпромом», а этот вопрос может быть решен только в международном суде.