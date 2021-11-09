Тариф на газ в Молдавии вырос в два раза

Новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Цены утвердило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), сообщил 9 ноября портал Noi.

Таким образом, цена поднялась с 4,2 лея (17 рублей) до 10,26 лея (41,75 рубля). С учетом 8%-ного налога на добавленную стоимость цена на газ будет еще выше.

Причиной для повышения тарифов на газ стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».

В расчетах молдавской компании указано, что закупочная на газ — около $430, или 7699 леев за 1 тыс. кубометров. Также в тарифах учтен курс доллара США: 17,9 лея за $1. В тариф также включены расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку газа.

5 ноября компания «Молдовагаз» запросила у НАРЭ разрешение на двукратное увеличение внутренних тарифов на покупаемый у «Газпрома» газ.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.