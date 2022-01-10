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В ОПЗЖ призвали власти Украины прекратить репрессии против Медведчука

В ОПЗЖ заявили, что решение суда по делу Медведчука является противоправным
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Решение киевского суда о продлении домашнего ареста главе политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку является противоправным. Об этом заявили в партии в понедельник, 10 января.

Ранее в этот день суд в Киеве продлил Медведчуку домашний арест на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. При этом депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин подчеркнул незаконность отсутствия на заседании прокуроров Генпрокуратуры.

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«Чем хуже ситуация в стране, тем наглее и циничнее становятся репрессии Зе-режима (режима президента Владимира Зеленского. — Ред.) против политических оппонентов. Сегодня под давлением власти Печерский суд вынес совершенно противоправное и антизаконное решение», — отмечается в сообщении ОПЗЖ.

В партии также добавили, что суд своим решением фактически продлил арест Медведчука до десяти месяцев. При этом в ОПЗЖ напомнили, что максимальный срок домашнего ареста в соответствии с законодательством не может превышать полгода.

В связи с этим ОПЗЖ потребовала «полного и безусловного прекращения репрессий в отношении главы политического совета партии». Там посчитали, что «фальсификация обвинений против Виктора Медведчука и его незаконное содержание под стражей разрушают правовую систему, наносят вред украинской демократии и подрывают репутацию украинского государства».

Ранее, 23 декабря 2021 года, стало известно о требовании Евросоюза освободить Медведчука. Кроме того, отмечалось, что от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в тот же день заявил, что, если данная информация соответствует действительности, тот факт, что это требование ЕС, является положительным знаком.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований. По версии следствия, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

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