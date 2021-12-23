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Стало известно о требовании Евросоюза к Киеву освободить Медведчука

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Евросоюз потребовал от президента Украины Владимира Зеленского освободить Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Об этом 23 декабря сообщил портал «Страна.ua» со ссылкой на осведомленный источник в дипломатических кругах.

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Кроме того, по данным портала, от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

«Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против «Страны» и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить», — сказал источник.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований.

13 мая Медведчук заявил, что у стороны обвинения нет доказательств его вины в инкриминируемых преступлениях. Он подчеркнул, что против него выдвинуты «политически мотивированные» обвинения, которые он назвал репрессиями и ответом на критику властей.

3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа украинского лидера Зеленского о применении к ним санкций.

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