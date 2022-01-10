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Суд в Киеве продлил домашний арест Медведчуку на два месяца

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Суд в Киеве продлил главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку домашний арест на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Решение было вынесено в понедельник, 10 января.

«Судья Печерского суда Киева [Олег] Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев, притом что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шесть месяцев», — написал депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

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При этом он подчеркнул незаконность отсутствия на заседании прокуроров генпрокуратуры.

Ранее, 23 декабря 2021 года, стало известно о требовании Евросоюза освободить Медведчука. Кроме того, отмечалось, что от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в тот же день заявил, что если данная информация соответствует действительности, тот факт, что это требование ЕС, является положительным знаком.

17 декабря Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты. Медведчук назвал решение инстанции незаконным.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований. По версии следствия, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

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