Трубы не держат: в Молдавии повторился газовый кризис
У Молдавии вновь возникли проблемы с оплатой природного газа. Российский поставщик отказался продавать топливо в долг, но средств у Кишинева критически не хватает. Потребителям сложно платить по новым тарифам. Европейской помощи оказалось слишком мало. Как развивается ситуация и есть ли из нее выход — в материале «Известий».
Утром — деньги, вечером — газ
Молдавский парламент по предложению правительства одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса. Такие меры власти страны предприняли второй раз за последние три месяца.
Осенью минувшего года из-за накопившихся долгов возникла угроза прекращения поставок топлива. В конце октября компания «Молдовагаз» заключила новый контракт с «Газпромом» и оплатила текущие счета.
Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили тогда высокую вероятность повторения ситуации. Свою позицию специалисты аргументировали тем, что руководство Молдавии возложило на плечи потребителей слишком тяжелое финансовое бремя.
Прогноз аналитиков сбылся быстро. Уже в первой половине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой дать отсрочку по авансовым выплатам за первый месяц 2022 года.
19 и 20 января Кишинев перечислил $7 млн и $8,5 млн соответственно. Остаток составил $25 млн. Такими средствами в свободном доступе Молдавия не располагает. В долг продавать топливо российская компания отказалась.
Введение ЧП молдавским властям, по их словам, понадобилось, чтобы попробовать изыскать деньги.
Во-первых, правительство республики анонсировало выплату компенсаций потребителям в опережающем режиме за январь и за февраль. «Молдовагаз» получит определенную сумму, которая тут же будет переведена «Газпрому».
Во-вторых, при достижении договоренностей власти Молдавии возместят своей газовой компании налог на добавленную стоимость в размере $22 млн.
При условии, что оба пункта будут выполнены, Кишинев в теории сможет погасить остаток за январь и частично авансировать февральское потребление.
«Как пенсионеры выживут в эту зиму?»
На практике в решении кризиса путем введения чрезвычайного положения могут возникнуть проблемы, считает молдавский эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. Поступившая в декабре помощь от западных партнеров составила около €60 млн. По подсчетам правительства Молдавии, на компенсации понадобится около €300 млн. «Деньги от ЕС не покроют даже пятую часть расходов, поэтому возникает вопрос, достаточно ли будет денег в бюджете», — говорит Унгуряну.
В связи с этим, считает он, не исключено новое повышение тарифов, хотя «население болезненно воспринимает и нынешние цены».
На днях 79-летняя жительница Молдавии показала журналистам свой счет за газ. Он составил 4 тыс. леев (почти 17 тыс. рублей) — в четыре раза больше, чем ее пенсия. «Даже не представляю стариков, которые не имеют родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить?» — сказала родственница пенсионерки.
Не менее сложная ситуация и у работающего взрослого населения. «Как мне быть, когда я получаю зарплату в 4,5 тыс. леев, и это еще считается хорошими деньгами не в столице. За мои три комнаты пришло 5,5 тыс. леев. Это геноцид. Правительство в своем уме? Что мне делать? Мне противно слушать красивые слова по телевизору, моя семья просто сдохнет от голода из-за амбиций отдельных лиц», — говорит Лариса Филлипова из Ниспорен.
В целях экономии министерство образования и науки выпустило циркуляр, предписывающий сократить потребление энергоресурсов в школах и детских садах. Родители восприняли новости негативно.
— Сейчас решение найти практически нереально. Нужно было начинать раньше и готовить альтернативные планы. У Молдавии нет возможности покрыть энергетические нужды. Правительство должно примерно понимать, какие шаги делать с финансовой точки зрения. Возможно, подумать, как можно улучшить контракт или [инициировать] переговоры на высшем уровне, — сказал «Известиям» Унгуряну.
«Показатель — соглашения с Белградом и Будапештом»
Рассуждая о возобновлении энергокризиса в Молдавии, эксперты обратили внимание на контракты с «Газпромом» Сербии и Венгрии, которые также были пролонгированы в 2021 году. Например, Белград теперь платит по $270 долларов за 1000 куб. м — в два раза дешевле, чем Кишинев. Будапешт даже назвал свое 15-летнее соглашение историческим.
— При их заключении (этих контрактов) речь шла не о том, что сторонам удалось что-то разменять. [Говорилось] о том, что и поставщик, и потребитель решили экономические вопросы в рамках взаимной выгоды, отведя на второй план спекулянтов, проблему вмешательства третьих стран и геополитические противоречия, — сказала «Известиям» Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
По ее словам, Молдавия, которая находится на стыке ЕАЭС и ЕС, объективно заинтересована в том, чтобы тесно сотрудничать с обеими структурами. Но это, считает профессор, возможно только при следовании принципу деловых отношений: если о чем-то договариваетесь, то соглашения остаются неизменными.
— Я думаю, что до конца этого отопительного сезона подобная ситуация будет повторяться. Пока она связана с тем, что цены на газ на европейском споте остаются достаточно высокими. Это означает, что для Молдавии они также будут расти, — считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
Кассовый разрыв между тем, сколько «Молдовагаз» получает от потребителей и какую сумму нужно заплатить «Газпрому», приводит к дефициту финансовых ресурсов.
— В этой ситуации возможно два варианта системного решения. Первый: в Молдавии произойдет еще одно повышение цен на газ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности. Второй: придется привлекать внешние источники финансирования — или со стороны бюджета, или кредиты, — сказал Салихов «Известиям».
На вопрос, насколько возможен третий путь — пересмотр условий соглашения с «Газпромом», эксперт ответил: «Всегда есть такой вариант. Но с учетом того, что контракт был заключен недавно, пока непонятно, что может послужить основанием».