Трубы не держат: в Молдавии повторился газовый кризис

У Молдавии вновь возникли проблемы с оплатой природного газа. Российский поставщик отказался продавать топливо в долг, но средств у Кишинева критически не хватает. Потребителям сложно платить по новым тарифам. Европейской помощи оказалось слишком мало. Как развивается ситуация и есть ли из нее выход — в материале «Известий».

Утром — деньги, вечером — газ

Молдавский парламент по предложению правительства одобрил введение режима чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса . Такие меры власти страны предприняли второй раз за последние три месяца.

Осенью минувшего года из-за накопившихся долгов возникла угроза прекращения поставок топлива. В конце октября компания «Молдовагаз» заключила новый контракт с «Газпромом» и оплатила текущие счета.

Эксперты, опрошенные «Известиями», отметили тогда высокую вероятность повторения ситуации. Свою позицию специалисты аргументировали тем, что руководство Молдавии возложило на плечи потребителей слишком тяжелое финансовое бремя.

Справка «Известий»: Цена российского газа для Молдавии рассчитывается по формуле с применением биржевой стоимости. В зимний период к ней добавляется цена дизельного топлива и мазута. Согласно новому договору, предложенному Кишиневом, в I и IV кварталах Молдавия покупает 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, 30% — по биржевой цене. Во II и III кварталах — 30% из расчета цен на нефть, 70% — исходя из рынка. Коммунальные тарифы для потребителей с ноября были повышены в 2,4 раза. Зимой топливо подорожало. В декабре закупочная цена для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м, в январе — $646.

Прогноз аналитиков сбылся быстро. Уже в первой половине января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой дать отсрочку по авансовым выплатам за первый месяц 2022 года.

Трубы не держат Фото: Global Look Press/Siegra Asmoel

19 и 20 января Кишинев перечислил $7 млн и $8,5 млн соответственно. Остаток составил $25 млн. Такими средствами в свободном доступе Молдавия не располагает. В долг продавать топливо российская компания отказалась.

Введение ЧП молдавским властям, по их словам, понадобилось, чтобы попробовать изыскать деньги.

Во-первых, правительство республики анонсировало выплату компенсаций потребителям в опережающем режиме за январь и за февраль. «Молдовагаз» получит определенную сумму, которая тут же будет переведена «Газпрому».

Во-вторых, при достижении договоренностей власти Молдавии возместят своей газовой компании налог на добавленную стоимость в размере $22 млн.

При условии, что оба пункта будут выполнены, Кишинев в теории сможет погасить остаток за январь и частично авансировать февральское потребление.

«Как пенсионеры выживут в эту зиму?»

На практике в решении кризиса путем введения чрезвычайного положения могут возникнуть проблемы , считает молдавский эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну. Поступившая в декабре помощь от западных партнеров составила около €60 млн. По подсчетам правительства Молдавии, на компенсации понадобится около €300 млн. « Деньги от ЕС не покроют даже пятую часть расходов, поэтому возникает вопрос, достаточно ли будет денег в бюджете », — говорит Унгуряну.

В связи с этим, считает он, не исключено новое повышение тарифов, хотя «население болезненно воспринимает и нынешние цены ».

На днях 79-летняя жительница Молдавии показала журналистам свой счет за газ. Он составил 4 тыс. леев (почти 17 тыс. рублей) — в четыре раза больше, чем ее пенсия. «Даже не представляю стариков, которые не имеют родных. Как они выживут в эту зиму? Или таким образом государство хочет их уничтожить?» — сказала родственница пенсионерки.

Трубы не держат Фото: Getty Images/Andreea Campeanu

Не менее сложная ситуация и у работающего взрослого населения. «Как мне быть, когда я получаю зарплату в 4,5 тыс. леев, и это еще считается хорошими деньгами не в столице. За мои три комнаты пришло 5,5 тыс. леев. Это геноцид. Правительство в своем уме? Что мне делать? Мне противно слушать красивые слова по телевизору, моя семья просто сдохнет от голода из-за амбиций отдельных лиц», — говорит Лариса Филлипова из Ниспорен.

В целях экономии министерство образования и науки выпустило циркуляр, предписывающий сократить потребление энергоресурсов в школах и детских садах. Родители восприняли новости негативно.

— Сейчас решение найти практически нереально. Нужно было начинать раньше и готовить альтернативные планы. У Молдавии нет возможности покрыть энергетические нужды. Правительство должно примерно понимать, какие шаги делать с финансовой точки зрения. Возможно, подумать, как можно улучшить контракт или [инициировать] переговоры на высшем уровне , — сказал «Известиям» Унгуряну.

«Показатель — соглашения с Белградом и Будапештом»

Рассуждая о возобновлении энергокризиса в Молдавии, эксперты обратили внимание на контракты с «Газпромом» Сербии и Венгрии, которые также были пролонгированы в 2021 году. Например, Белград теперь платит по $270 долларов за 1000 куб. м — в два раза дешевле, чем Кишинев. Будапешт даже назвал свое 15-летнее соглашение историческим.

— При их заключении (этих контрактов) речь шла не о том, что сторонам удалось что-то разменять. [Говорилось] о том, что и поставщик, и потребитель решили экономические вопросы в рамках взаимной выгоды, отведя на второй план спекулянтов, проблему вмешательства третьих стран и геополитические противоречия , — сказала «Известиям» Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.

По ее словам, Молдавия, которая находится на стыке ЕАЭС и ЕС, объективно заинтересована в том, чтобы тесно сотрудничать с обеими структурами. Но это, считает профессор, возможно только при следовании принципу деловых отношений: если о чем-то договариваетесь, то соглашения остаются неизменными.

Трубы не держат Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Я думаю, что до конца этого отопительного сезона подобная ситуация будет повторяться. Пока она связана с тем, что цены на газ на европейском споте остаются достаточно высокими. Это означает, что для Молдавии они также будут расти , — считает президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

Кассовый разрыв между тем, сколько «Молдовагаз» получает от потребителей и какую сумму нужно заплатить «Газпрому», приводит к дефициту финансовых ресурсов.

— В этой ситуации возможно два варианта системного решения . Первый: в Молдавии произойдет еще одно повышение цен на газ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности. Второй: придется привлекать внешние источники финансирования — или со стороны бюджета, или кредиты , — сказал Салихов «Известиям».