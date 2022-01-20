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Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса

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Парламент Молдавии в четверг, 20 января, ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней на фоне газового кризиса. Такое решение было принято на экстренном заседании, трансляция которого велась на официальном сайте законодательного органа.

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За введение режима ЧП проголосовали 58 депутатов. При этом парламентарии от блока «Коммунисты и социалисты» не поддержали предложение правительства.

Накануне премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что правительство решило попросить парламент ввести режим ЧП из-за ситуации в энергетике.

Тогда же Гаврилица рассказала, что «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

При этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что «Газпром» и Молдавия найдут мирное решение ситуации с непогашенным долгом за поставки газа.

18 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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