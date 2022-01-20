Парламент Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса

Парламент Молдавии в четверг, 20 января, ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней на фоне газового кризиса. Такое решение было принято на экстренном заседании, трансляция которого велась на официальном сайте законодательного органа.

За введение режима ЧП проголосовали 58 депутатов. При этом парламентарии от блока «Коммунисты и социалисты» не поддержали предложение правительства.

Накануне премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что правительство решило попросить парламент ввести режим ЧП из-за ситуации в энергетике.

Тогда же Гаврилица рассказала, что «Газпром» уведомил «Молдовагаз» о прекращении поставок голубого топлива, если не получит очередной платеж до 20 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

При этом депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» выразил надежду на то, что «Газпром» и Молдавия найдут мирное решение ситуации с непогашенным долгом за поставки газа.

18 января вице-премьер Молдавии Андрей Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января стало известно, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе — уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.