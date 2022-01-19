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Песков заявил об отсутствии «двойного дна» в вопросе поставок газа в Молдавию

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Предупреждение Молдавии со стороны «Газпрома» о возможном отключении поставок газа за неуплату не является ситуацией, которую нужно прокомментировать Кремлю. Об этом в среду, 19 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У «Газпрома» есть договорные обязательства с покупателями газа. Есть определенные суммы, которые нужно выплачивать, и, разумеется, «Газпром» как компания должен продавать товар и получать за это деньги. Он не может отдавать товар бесплатно. Поэтому это, скорее, коммерческий вопрос», — сказал Песков.

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Представитель Кремля также отметил, что этот вопрос не выходит за рамки коммерческих договоренностей. Он объяснил, что поставляемый газ должен оплачиваться, поэтому «здесь нет никакого двойного дна».

В этот же день «Газпром» сообщил «Молдовагазу», что прекратит поставки газа, если не получит очередной платеж до 20 января. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну также заявил, что Кишинев просит разрешить погасить долг за поставленный в январе газ поэтапно.

Во вторник, 18 января, Спыну обратился к главе «Газпрома» Алексею Миллеру с просьбой помочь решить газовый кризис. Как отметил министр, АО «Молдовагаз» должно 20 января расплатиться за газ, потребленный с 1 по 15 января, однако компании не хватает для оплаты $25–32 млн.

11 января сообщалось, что Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. По его словам, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла $450 за тысячу кубометров, а в январе уже порядка $646.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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