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Молдавия предложила «Газпрому» отменить авансовую плату за газ

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Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ. Об этом Спыну заявил 11 января на брифинге, сообщает РИА Новости.

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«Я обсудил с главой «Газпрома» возможность отмены оплаты аванса, хотя бы за январь, окончательное решение пока не принято. Возможно, в ближайшее время состоится заседание наблюдательного совета по этому вопросу», - приводятся в сообщении слова вице-премьера Молдавии.

По словам Спыну, Молдавия столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса из-за роста стоимости газа. В декабре закупочная цена на газ составляла 450 долларов за тысячу кубометров, а в январе уже порядка 646 долларов.

10 января в компании «Молдовагаз» заявили, что, возможно, подорожание газа связано «с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах» и с ростом стоимости корзины нефтепродуктов. В компании пообещали приложить все возможные усилия для своевременной и полной оплаты текущих поставок.

10 января эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил повышение цен на газ в Молдавии – в контракте на поставки российского газа Молдавии присутствует формула индексации цены. Он считает, что формула газового контракта между «Газпромом» и «Молдовгазом» привязана как к спотовым, так и к нефтяным ценам. Митрахонович предположил, что цена газа для Кишинева будет зависеть от тенденций на европейском рынке этого энергоносителя.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, учитывающую соотношение рыночных цен на газ и нефть. Главными условиями нового контракта были выделены своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей.

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