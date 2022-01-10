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Экономист объяснил повышение цен на газ для Молдавии в январе

Экономист Митрахович объяснил повышение цен на газ для Молдавии в январе
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В контракте на поставки российского газа Молдавии присутствует формула индексации цены, которую обычно не показывают гражданам, так как это коммерческая тайна. Об этом заявил «Известиям» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в понедельник, 10 декабря.

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Ранее в этот же день в газораспределительной компании «Молдовагаз» сообщили, что цена российского газа для Молдавии в январе вырастет с $550 до $647 за 1 тыс. куб. м. Рост стоимости связали «с продолжающимся ростом котировок на европейских газовых биржах».

Митрахович считает, что формула газового контракта между «Газпромом» и «Молдовгазом» привязана как к спотовым, так и к нефтяным ценам.

Видимо, в контракте прописано, что спотовая цена учитывается «после какого-то временного лага», отметил он. Так, если растут цены на голубое топливо на спотовом рынке, например, на нидерландском хабе TTF, проходит несколько месяцев, и какой-то коэффициент пересчитывается в формулу газа для Молдавии, пояснил эксперт.

По его словам, поэтому в ближайшие несколько месяцев цена на голубое топливо для Кишинева может расти еще.

Он сказал, что «в глобальном плане» Кишинев ждет цена газа, которая будет зависеть от тенденций на европейском рынке этого энергоносителя.

Митрахович указал, что стоимость газа $500–600 за 1 тыс. куб. м — «это много даже для экономик развитых стран Европы, не говоря уже о Молдавии». Он выразил мнение, что молдавская сторона обратится к российской с просьбой о снижении цен на газ.

В октябре 2021 года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку голубого топлива на пять лет. Для Республики Молдова утвердили новую формулу расчета стоимости этого энергоносителя, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть. В соответствии с новым контрактом, в ноябре цена на газ для этого государства составляла $450 за тысячу кубометров.

Одно из условий нового контракта — своевременные платежи и погашение задолженности за газ молдавских потребителей. В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки — $709 млн. В декабре глава «Молдовагаза» Вадим Чебан написал в своем Facebook, что компания полностью рассчиталась с Россией за газ, полученный в ноябре.

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