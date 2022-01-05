Неподъемная платежка: может ли в Молдавии повториться газовый кризис

Новый год Молдавия встретила без текущих долгов за газ, но в состонии неопределенности на ближайшие двенадцать месяцев. «Известия» разобрались, есть ли в стране вероятность повторения энергетического кризиса.

Как Молдавия решает газовый кризис

Газовый кризис в Молдавии пошел на спад после подписания контракта с «Газпромом» в конце октября . Вице-премьер Андрей Спыну по итогам отчитался о том, что одобрена формула ценообразования, предложенная Кишиневом, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.

После пролонгации договора молдавская энергетическая компания начала поступательно выплачивать долги. Средства переводились ежедневно.

Неподъемная платежка Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Компания «Молдовагаз» в комментарии «Известиям» сообщила, что по состоянию на вторую половину декабря оплата за газ , потребленный в предыдущие месяцы 2021 года, была осуществлена в полном размере. Текущей задолженности не существует.

При этом сохраняется исторический долг . Он, по данным российской газовой компании, составляет $709 млн, где тело задолженности — $433 млн, остальное — пеня. По данным «Молдовагаза», конечный размер и график погашения будет определен при согласовании с «Газпромом» соответствующего проекта соглашения. В компании добавили, что по инициативе правительства Молдавии будет проведен аудит данной задолженности.

Новые тарифы

Для того, чтобы иметь возможность обслуживать контракт, по инициативе «Молдовагаза» в ноябре были утверждены новые тарифы на природный газ.

Бытовые потребители с 1 ноября увидели в платежках 11,08 лея за кубометр (около 42 рублей по текущему курсу), включая налоги. До этого они платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, случился рост в 2,4 раза . Одобрен был и новый тариф на отопление. Одна гигакалория стала обходиться в 1772 лея. Повышение составило 650 леев — почти 60%.

Стоимость газа была предварительной, регулятор обещал пересмотр — она оказалась непосильной для наименее защищенных категорий граждан.

В декабре молдавской Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра топлива стала равняться 10,88 лея за кубометр, что лишь на 0,2 лея меньше нынешнего тарифа.

Оказались в непростой ситуации и небытовые потребители. У них «Молдовагаз» попросила не только выполнить все платежные обязательства, но и рассмотреть возможность авансовой оплаты.

Неподъемная платежка Фото: РИА Новости/Стрингер

Подспорьем были призваны стать 1,6 млрд леев (более $91 млн), которые власти решили выделить из госбюджета в качестве компенсации гражданам.

— Ощутимое повышение цен на газ на международном рынке — тяжелое бремя для всех, особенно для нашей страны, так как большая часть населения имеет скромные доходы, а экономика энергетически неэффективна. Люди справедливо беспокоятся о последствиях повышения цен, — сказала президент Майя Санду.

Молдавский независимый аналитик Дионис Ченуша рассказал «Известиям», компенсация от государства для социально уязвимых групп населения сможет быть покрыта помощью, полученной от ЕС 21 декабря .

По оценкам эксперта, не исключены осложнения в энергетической сфере, по крайней мере, до апреля, на протяжении холодного сезона . Также, по его словам, Кишинев будет рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС и МВФ, чтобы выдержать высокие цены на газ .

— Е сли появятся проблемы с историческим долгом, молдавскому правительству придется пойти на переговоры, вместо того, чтобы разорвать контракт , — отметил Ченуша.

«Вопрос оплаты текущих поставок является ключевым»

В «Молдовагазе» сообщили, что ежегодно республика потребляет порядка 3 млрд кубометров газа, из которых около 2 млрд приходятся на Приднестровье. Из этого объема около 75–80% расходуются в холодное время года.

«Известия» поинтересовались у молдавской компании, при каких условиях «Газпром» может прекратить поставки газа в республику в 2022 году.

— Контрактные положения относятся к коммерческой тайне и не могут быть преданы огласке без согласия ключевых акционеров, среди которых ПАО «Газпром» и Агентство публичной собственности республики Молдова. Хотим отметить, что вопрос оплаты текущих поставок является ключевым и потребитель должен оплачивать в полной мере стоимость поставок природного газа , и это, кстати, относится ко всем товарам и услугам, — ответили в «Молдовагаз».

Неподъемная платежка Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Однако обеспечение регулярной и полной оплаты гражданами поставленного газа остается в Молдавии большой проблемой.

Согласно соцопросу, проведенному в Молдавии в декабре 2021:

39,9% респондентов на оплату счетов ЖКХ придется вычесть деньги из своих прочих расходов — в первую очередь, на одежду и еду;

25,2% не подключены к центральному газоснабжению;

16,8% придется занять деньги для покрытия роста цен;

11% без особого труда смогут заплатить новую цену;

3,6% имеют сбережения, которые позволят платить за ЖКХ;

3,5% не знают / не отвечают.

«Нельзя перекладывать подорожание газа на плечи граждан»

По оценкам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, для стабильной ситуации не менее 90% населения должны исправно платить за коммунальные услуги. Поскольку в Молдавии таких граждан значительно меньше, разницу следует компенсировать поддержкой от государства. В случае, если власти не будут ее оказывать, вероятность повторения энергетического кризиса, подобного случившемуся осенью 2021 года, экономист оценил как достаточно высокую.

— Нынешнее положение дел всё же необычно, поскольку в течение последних десяти лет цены на газ были достаточно низкими. Это сформировало ожидание, что так будет в дальнейшем. То, что стоимость сильно выросла — шок. И власти Молдавии, конечно, должны смягчить его для потребителей, — сказал Кондратьев.

Эксперт напомнил, что уровень жизни молдаван — один из самых низких в Европе. По его мнению, если перекладывать подорожание газа на плечи населения, может сложиться затруднительная ситуация.

Неподъемная платежка Фото: ТАСС/Вадим Денисов

— В первую очередь, это тест для кабинета Майи Санду. «Молдовагаз», скорее, играет техническую роль. Со своей стороны компания сделала всего, что можно — добилась хороших условий для поставок от «Газпрома». А Молдавия, как государство, может предложить жителям помощь . На примере других стран мы знаем, как отменялись некоторые налоги, вводились отсрочки. Если Кишинев пойдет по такому пути, это позволит как-то пережить и зимний период, и 2022 год в целом.

Сергей Кондратьев добавил, что получение средств от ЕС и МВФ — длительная процедура, занимающая несколько месяцев, и сможет решить только минимальные проблемы.