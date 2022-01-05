Неподъемная платежка: может ли в Молдавии повториться газовый кризис
Новый год Молдавия встретила без текущих долгов за газ, но в состонии неопределенности на ближайшие двенадцать месяцев. «Известия» разобрались, есть ли в стране вероятность повторения энергетического кризиса.
Как Молдавия решает газовый кризис
Газовый кризис в Молдавии пошел на спад после подписания контракта с «Газпромом» в конце октября. Вице-премьер Андрей Спыну по итогам отчитался о том, что одобрена формула ценообразования, предложенная Кишиневом, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
После пролонгации договора молдавская энергетическая компания начала поступательно выплачивать долги. Средства переводились ежедневно.
Компания «Молдовагаз» в комментарии «Известиям» сообщила, что по состоянию на вторую половину декабря оплата за газ, потребленный в предыдущие месяцы 2021 года, была осуществлена в полном размере. Текущей задолженности не существует.
При этом сохраняется исторический долг. Он, по данным российской газовой компании, составляет $709 млн, где тело задолженности — $433 млн, остальное — пеня. По данным «Молдовагаза», конечный размер и график погашения будет определен при согласовании с «Газпромом» соответствующего проекта соглашения. В компании добавили, что по инициативе правительства Молдавии будет проведен аудит данной задолженности.
Новые тарифы
Для того, чтобы иметь возможность обслуживать контракт, по инициативе «Молдовагаза» в ноябре были утверждены новые тарифы на природный газ.
Бытовые потребители с 1 ноября увидели в платежках 11,08 лея за кубометр (около 42 рублей по текущему курсу), включая налоги. До этого они платили 4,64 лея с учетом НДС. Таким образом, случился рост в 2,4 раза. Одобрен был и новый тариф на отопление. Одна гигакалория стала обходиться в 1772 лея. Повышение составило 650 леев — почти 60%.
Стоимость газа была предварительной, регулятор обещал пересмотр — она оказалась непосильной для наименее защищенных категорий граждан.
В декабре молдавской Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало проект решения об утверждении постоянных тарифов на природный газ для потребителей. С учетом налога на добавленную стоимость цена одного кубометра топлива стала равняться 10,88 лея за кубометр, что лишь на 0,2 лея меньше нынешнего тарифа.
Оказались в непростой ситуации и небытовые потребители. У них «Молдовагаз» попросила не только выполнить все платежные обязательства, но и рассмотреть возможность авансовой оплаты.
Подспорьем были призваны стать 1,6 млрд леев (более $91 млн), которые власти решили выделить из госбюджета в качестве компенсации гражданам.
— Ощутимое повышение цен на газ на международном рынке — тяжелое бремя для всех, особенно для нашей страны, так как большая часть населения имеет скромные доходы, а экономика энергетически неэффективна. Люди справедливо беспокоятся о последствиях повышения цен, — сказала президент Майя Санду.
Молдавский независимый аналитик Дионис Ченуша рассказал «Известиям», компенсация от государства для социально уязвимых групп населения сможет быть покрыта помощью, полученной от ЕС 21 декабря.
По оценкам эксперта, не исключены осложнения в энергетической сфере, по крайней мере, до апреля, на протяжении холодного сезона. Также, по его словам, Кишинев будет рассчитывать на финансовую поддержку от ЕС и МВФ, чтобы выдержать высокие цены на газ.
— Если появятся проблемы с историческим долгом, молдавскому правительству придется пойти на переговоры, вместо того, чтобы разорвать контракт, — отметил Ченуша.
«Вопрос оплаты текущих поставок является ключевым»
В «Молдовагазе» сообщили, что ежегодно республика потребляет порядка 3 млрд кубометров газа, из которых около 2 млрд приходятся на Приднестровье. Из этого объема около 75–80% расходуются в холодное время года.
«Известия» поинтересовались у молдавской компании, при каких условиях «Газпром» может прекратить поставки газа в республику в 2022 году.
— Контрактные положения относятся к коммерческой тайне и не могут быть преданы огласке без согласия ключевых акционеров, среди которых ПАО «Газпром» и Агентство публичной собственности республики Молдова. Хотим отметить, что вопрос оплаты текущих поставок является ключевым и потребитель должен оплачивать в полной мере стоимость поставок природного газа, и это, кстати, относится ко всем товарам и услугам, — ответили в «Молдовагаз».
Однако обеспечение регулярной и полной оплаты гражданами поставленного газа остается в Молдавии большой проблемой.
Согласно соцопросу, проведенному в Молдавии в декабре 2021:
- 39,9% респондентов на оплату счетов ЖКХ придется вычесть деньги из своих прочих расходов — в первую очередь, на одежду и еду;
- 25,2% не подключены к центральному газоснабжению;
- 16,8% придется занять деньги для покрытия роста цен;
- 11% без особого труда смогут заплатить новую цену;
- 3,6% имеют сбережения, которые позволят платить за ЖКХ;
- 3,5% не знают / не отвечают.
«Нельзя перекладывать подорожание газа на плечи граждан»
По оценкам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, для стабильной ситуации не менее 90% населения должны исправно платить за коммунальные услуги. Поскольку в Молдавии таких граждан значительно меньше, разницу следует компенсировать поддержкой от государства. В случае, если власти не будут ее оказывать, вероятность повторения энергетического кризиса, подобного случившемуся осенью 2021 года, экономист оценил как достаточно высокую.
— Нынешнее положение дел всё же необычно, поскольку в течение последних десяти лет цены на газ были достаточно низкими. Это сформировало ожидание, что так будет в дальнейшем. То, что стоимость сильно выросла — шок. И власти Молдавии, конечно, должны смягчить его для потребителей, — сказал Кондратьев.
Эксперт напомнил, что уровень жизни молдаван — один из самых низких в Европе. По его мнению, если перекладывать подорожание газа на плечи населения, может сложиться затруднительная ситуация.
— В первую очередь, это тест для кабинета Майи Санду. «Молдовагаз», скорее, играет техническую роль. Со своей стороны компания сделала всего, что можно — добилась хороших условий для поставок от «Газпрома». А Молдавия, как государство, может предложить жителям помощь. На примере других стран мы знаем, как отменялись некоторые налоги, вводились отсрочки. Если Кишинев пойдет по такому пути, это позволит как-то пережить и зимний период, и 2022 год в целом.
Сергей Кондратьев добавил, что получение средств от ЕС и МВФ — длительная процедура, занимающая несколько месяцев, и сможет решить только минимальные проблемы.
— Я не уверен в том, что «Молдовагаз» и «Газпром» готовы так долго ждать платежей. На мой взгляд, молдавское правительство должно уже сейчас рассматривать предоставление субсидии за свой счет. Рассуждать, что помощь гражданам будет оказана, когда поступят деньги Евросоюза — весьма легкомысленная позиция, которая означает самоустранение от проблемы. Поскольку если возникнет кризис неплатежей, «Молдовагаз» может быть сам вынужден будет отключать потребителей зимой.