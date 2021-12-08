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В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга
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В Молдавии заявили о ежедневных переводах денег «Газпрому» в счет долга

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«Молдовагаз» ежедневно переводит российскому «Газпрому» часть денежных средств. Об этом рассказал в среду, 8 декабря, глава молдавской компании Вадим Чебан.

«У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги «Газпрому», — сказал Чебан в беседе с «РИА Новости».

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Ранее, 26 ноября, АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года, в размере $74 млн. В тот же день «Газпром» подтвердил эту оплату.

25 ноября парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга перед «Газпромом». «За» проголосовали 60 депутатов. В тот же день вице-премьер республики Андрей Спыну заверил, что долг за газ будет погашен в срок.

В конце сентября газовый контракт между Кишиневом и «Газпромом» истек, но его временно продлили на октябрь. 6 октября АО «Молдовагаз» призвало клиентов снизить расходы и перейти на альтернативные виды топлива, так как суточное потребление природного газа в Молдавии с 1 октября стало превышать объемы поставок из России. В Кишиневе поясняли, что в стране наблюдается нехватка импорта газа.

Российская компания предлагала контракт по рыночной цене со скидкой в 25% при условии, что Кишинев пообещает в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Молдавия, ссылаясь на отсутствие средств, настаивала на снижении цены на 50%.

30 октября вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что в ноябре Молдавия будет закупать газ у «Газпрома» по цене $450 за 1 тыс. куб. м. После чего 1 декабря начались поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

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