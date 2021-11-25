Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, спикер законодательного органа Игорь Гросу.

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», — цитирует его Pro.TV.

Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Также в среду официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения. Она также уточняла, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».