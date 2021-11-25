Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Вылетевший на осмотр нефтяной скважины вертолет Ми-2 сгорел в ХМАО
Мир
Москва призвала Запад пересмотреть меры в отношении авиации Белоруссии
Общество
Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года
Интернет
РКН составил два протокола против «ВКонтакте» за неудаление контента
Мир
Украина поднимет вопрос о поставках оружия с новым правительством ФРГ
Общество
Генпрокуратура проверит все шахты Кузбасса после ЧП на «Листвяжной»
Мир
Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому»
Мир
Захарова указала на наступательные действия ВС Украины в Донбассе
Мир
В Кремле отвергли любые намеки на причастность России к «гаванскому синдрому»
Политика
Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН
Сюжет:

Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парламент Молдавии одобрил выделение средств для погашения долга «Газпрому». Об этом сообщил в четверг, 25 ноября, спикер законодательного органа Игорь Гросу.

«Парламент Молдавии одобрил поправки в закон о государственном бюджете на 2021 год в финальном чтении голосами 60 депутатов», — цитирует его Pro.TV.

Факт доброй воли: почему «Газпром» не стал перекрывать поставки в Молдавию
По словам источников, Кишиневу может быть выставлен штраф за дополнительную отсрочку платежа

Накануне премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой срочно одобрить выплату «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. В тот же день вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о выделении $75 млн на соответствующие цели.

Также в среду официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. По его словам, компания уведомила республику о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика довольна продлением контракта, указывая, что газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения. Она также уточняла, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021