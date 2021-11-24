Премьер-министр Молдавии попросила парламент одобрить выплату «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась в среду, 24 ноября к парламенту с просьбой в срочном режиме одобрить выплату российскому «Газпрому» текущего долга в размере $74 млн. Об этом сообщает Sputnik Молдова в Telegram со ссылкой на документ.

«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года включен в повестку», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что платеж от Молдавии за российский газ не поступил. При этом Кишинев должен был оплатить газ 22 ноября, но в срок деньги не поступили. В тот же день Куприянов рассказал, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа через 48 часов, так как страна не внесла оплату.

23 ноября руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга. В тот же день вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил о выделении кабмином страны $75 млн на погашение долга.

10 ноября председатель Правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с «Газпромом», которые возможны в нынешней ситуации. Он добавил, что в следующие 14 месяцев контракт с «Газпромом» позволит Молдавии сэкономить $405 млн в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке, передает Pro.TV.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения. Глава государства уточнила, что повышение тарифов на газ не такое большое, какое могло быть, если бы его закупали по рыночной цене.

9 ноября новый тариф в Молдавии на природный газ для конечных потребителей вырос в два раза. Причиной стало повышение закупочных цен в рамках подписанного контракта между «Молдовагаз» и «Газпромом».

В расчетах молдавской компании указано, что закупочная на газ — около $430, или 7699 леев за 1 тыс. кубометров. Также в тарифах учтен курс доллара США: 17,9 лея за $1. В тариф также включены расходы на транспортировку, дистрибуцию и поставку газа.